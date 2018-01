Blogiausias sezono rungtynes sužaidęs Jankūnas plakė save dėl pražangų

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

11 minučių. Tiek truko Pauliaus Jankūno pasirodymas Bamberge ir didesnio kapitono indėlio nesulaukę Kauno „Žalgirio“ krepšininkai 86:93 nusileido „Brose“ komandai.

Jankūno žaidimo laiką apribojo 5 pražangas. Trečiajame kėlinyje jis sėdo ant suolo, kai taisykles pažeidė ketvirtąjį kartą, o penktosios pražangos nereikėjo labai ilgai laukti ketvirtajame kėlinyje, kai kapitonas prasižengė vos pasirodęs aikštėje.

Jankūnas surinko -1 naudingumo balą ir tai buvo jo blogiausios rungtynės šį sezoną Eurolygoje.

– Pauliau, kas šiandien nepavyko? – žurnalistai po mačo Bamberge paklausė Jankūno.

– Blogos rungtynės, neįvykdėme nieko. Nėra, ką kalbėti apie rungtynių planą, nes jo visai neįvykdėme. Nei agresyvumo, nei gerų sprendimų tiek puolime, tiek gynyboje.

– Kokios tos buvo didžiausios klaidos gynyboje, nes žiūrint į švieslentę, atrodo, kad tai galėjo būti didžiausia problema.

– Be abejo, didžiausia problema. Turėjome išeiti iš priekio ant ūselio. Buvo planas, kad neleistume jų aukštaūgiams įsižaisti. Žinojome, kad Musli gerai žaidžia po krepšiu ir prideda jėgos, tas pats Rubitas, bet to neįvykdėme, jie pradėjo įmesti iš po krepšio. Tada pradėjome padėti, kur nereikia, ir jie pradėjo įmesti tritaškius. Trūko agresyvumo ir išpildymo gynyboje.

– Kiek tą žaidimo planą sumaišė tos greitos jūsų 4 pražangos?

– Be abejo, sumaišė. Čia mano problema, aš šiandien nesužaidžiau. Kvailos pražangos, kvaili sprendimai. Gaila. Teisėjai čia ne prie ko, tiesiog buvo tokios situacijos, kad reikėjo atsistoti ir stovėti.

– Šiandien visa komanda prisirinko daug pražangų. Ko gero dėl to irgi stipriai skaudėjo?

– Be abejo, išsibaudavome ir po to nebuvo tos agresijos, kiek norėtųsi, kad būtų. O kai negali gintis 100 proc., varžovas įgauna pagreitį ir po to jį būna sunku sustabdyti.