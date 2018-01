Ulanovas apie gynybą: „Darėme tai, ko niekada nedarydavome“

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Artūras Milaknis antrą kartą šį sezoną į Bambergo „Brose“ krepšį įskraidino 6 tritaškius, tačiau šį kartą to pergalei nepakako. „Žalgiris“ 86:93 nusileido stipriausiai Vokietijos komandai ir antrą sykį iš eilės pralaimėjo išvykoje.

Milaknis tritaškais surinko visus taškus ir pakartojo savo asmeninį pataikytų tolimų metimų rekordą Eurolygoje, bet po dvikovos jis apie tai pernelyg nekalbėjo. Kaip ir kiti žalgiriečiai, snaiperis plakė save ir savo komandą dėl gynybos.

„Nesilaikėme gynybinio plano, tai labai skaudžiai kainavo, – sakė Milaknis. – Tai buvo paprastos klaidos – tai vienas, tai antras, tai trečias kažką padarome, jie tai pajuto ir užsivedė. Puolime irgi nevaikščiojo kamuolys taip, kaip vaikščiojo anksčiau, o varžovai vengdavo susikeitimų, kuriais baudėme pirmose rungtynėse.“

„Buvo labai bloga komandinė gynyba, – komandos draugui antrino Edgaras Ulanovas. – Tiek sekimas po užtvarų, kur reikia susikeisti, užatakuoti po užtvarų, tai visur vėlavome arba bandydavome nukirsti kampus, ko niekada nedarome. O tai mus skaudžiai baudė.“

Namie kauniečiai varžovus buvo parbloškę 88:84, o Vokietijoje praleido tiek taškų, kiek nebuvo praleidę nuo lapkričio vidurio, kai Vitorijos „Baskonia“ ekipai buvo pralaimėta 77:97.

„Žalgiris“ Bamberge įpusėjus mačui pirmavo 44:37, tačiau visiškai sugriuvo po ilgosios pertraukos, kai per du kėlinius praleido 56 taškus.

„Ypač trečias kėlinys parodė labai blogą vaizdą, dėl to jie ir ketvirtame kėlinyje žaidė geriau, – įsitikinęs buvo Ulanovas. – Nuo pradžių gynyboje nepasiūlėme to kietumo ar fiziškumo gynyboje. Keletą kartų nesilaikėme gynyboje savo taisyklių, dėl to jie mus skaudžiai nubaudė. Prisirinkome daug pražangų, todėl buvo mažesnė rotacija.

Pabaigoje bandėme gelbėtis, bet jie – patyrusi komanda ir sužaidė šaltakraujiškai. Kur galėdavo perduoti kamuolį, perduodavo.“

Abu žalgiriečiai buvo įsitikinę, kad komandai stipriai atsiliepė ir tai, kad dėl pražangų vos 11 minučių žaisti galėjo Paulius Jankūnas.

„Jo labai trūko, kiekvieno didelio trūko, – sakė Milaknis. – Kai juos papildė Musli, tai jie turi centimetrus, kurių jiems trūko pirmajame rate. Su Pauliumi galime išplėsti žaidimą, nes jie gaudė mūsų mažiukus.“

„Jis visada atrodo solidžiai, visada svarbus, jo trūkumas tikrai jautėsi, nes žaidėjai turėjo ne savo pozicijose žaisti, – apie Jankūnas sakė Ulanovas. – Patys matote, kad mums be jo sunku.“