Italijoje parklupdytas „Lietuvos rytas“ susikomplikavo padėtį grupėje

Antinelegaluinvazija

Bnews, ar negalite ideti bent minimaliai profesionalumo?



Rasote:



"Norint žengti tolyn, „Lietuvos rytui“ per likusius tris mačus reikalingos bent dvi pergalės didesniu skirtumu nei buvo pralaimėta pirmuosiuose tarpusavio susitikimuose."



Pamates toki teksta per viena sekunde supratau, kad visiskai neteisingai parasyta, o as tik siaip megejas, ne profesionalus zurnalistas.



Destau mintis: Reiks triju pergaliu, 2 pergaliu jokiu atveju nepakakaks. Bet ok, supraskime, kad cia turejot mintyje 3 pergales ir bent dvi is ju didesniais skirtumais. Ok, toliau: Yra varianta arba visiem surink po 3/3 pergales, tada butu bendras tasku skirtumas, o ne "bent dvi rungtynes didesniu skirtumu".



Kitas variantas yra, kad rytas ir kita komanda tures po 3 pergales, o viena tures 4, kita 2. Tokiu atveju tasku skirtumas bus tik tarp dvieju komandu, tad velgi jokiu "bent dvi rungtynes didesniu skirtumu".



Zodziu bent elementariausiu klaidu nedarykit.



Dekui