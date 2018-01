Fantastiškas Pangosas: penkiolika kanadiečio perdavimų nukalė „Žalgirio“ pergalę

Na ir tampo nervus antroje žaidimo pusėje... žinoma sveikinu su pergale...Bet vis tiek centre tuščia vieta, o vat be jų ilgai irgi negalėjo patempti, nes priešininkas per centrus pradėjo smarkiai pulti...Na smarkiausiai ispanai Žalgirį atlaužė, kai tik išleido NBA "Žvaigždę", per kurį eilinį kartą sustojo - matyt geriau jo atsisakyti jei per mėnesį nieko neparodys, nes neturi nei greičio, nei taiklumo - gal geriau jau paruošti Valinską būsimoms kovoms