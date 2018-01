Šarūnas Jasikevičius po pergalės gyrė legionierius

Vaflius

Antanas yra gero lygio zaidejas, bet ne Eurolygos, ir ypac siu dienu Eurolygos kur kiekvienas gali laimeti ar pralaimeti. Antanas VEF, Bilbao klubose buvo svarbus zaidejas, LRyte ismoko is vidutiniu distanciju, Mindaugo Taures finale kiek tokiu metimu is distancijos per Jankuna imete. Paskutini sezona Vilniuje po kiek tasku Eurocupe rinko? 14-15 vidutiniskai? Atrode kad yra pasiruoses deti zingsni i prieki, bet deja Eurolygoje jam per sunku. Tikiuosi, kad cia paskutinis sezonas jam Zalgiri. Nesu tikras ar dar kur nors jisai bus toks koks buvo pries persikeldamas i Zalgiri.



