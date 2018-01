Jasikevičius: apie Jankūno problemas ir į topus pateksiantį Davieso bloką

Nuotr.: fotodiena.lt/M. Baranauskas

Šarūnas Jasikevičius po pergalingų rungtynių su Klaipėdos „Neptūnu“ teigė, jog jo auklėtiniai rungtynes uždaryti galėjo kelis kartus, tačiau to nepavyko padaryti dėl nuovargio po šios savaitės rungtynių.

Šaras taip pat atskleidė, kodėl puikiais rungtynes sužaidė „Neptūno“ puolėjai Simas Galdikas ir Edgaras Želionis, o paklaustas apie galimą pasitaupymą Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) vardan geresnių rezultatų Eurolygoje, „Žalgirio“ strategas buvo kategoriškas ir teigė, jog jo tikslas laimėti visas rungtynes.

„Manau, žinome, jog tai buvo penktos rungtynės per 11 dienų ir galvoju, jog kelis kartus pritrūko žudiko instinkto. Galėjome visiškai kontroliuoti rungtynes, bet to nepadarėme. Aišku, žaidėme išvykoje, prieš komandą su charakteriu, veteranų, kovotojų komanda, kuri pergalės lengvai neatiduos. Mums aiškiai pritrūko šviežumo, kas yra kažkiek tai logiška. Atvažiavome be Pauliaus (Jankūno) ir dabar yra tikrai sunkus toks periodas dėl įtempto kalendoriaus. Puiki pergalė, arenoje, kurioje žaisti sunku visiems“, – teigė Jasikevičius.

– Kodėl šiandien nežaidė Paulius Jankūnas?

– Jis turi smulkių traumelių. Paskutinę savaitę žaidė su nuskausminamaisiais, nedaug galėdavo treniruotis. Ir tikrai mums ateina labai sunkus periodas. Karaliaus Mindaugo taurė, svarbios rungtynės Eurolygoje ir norime, jog būtų 100 procentų pasiruošęs. Kiek galima daugiau per kokias dvi savaites duosime poilsio.

– Gytis Masiulis pakeitė nežaidusį Paulių Jankūną, kaip sekėsi jam?

– Gerai sekėsi. Jam tai gerai patirtis žaisti tokioje atmosferoje. Prieš tiek žiūrovų ir prieš tokią komandą žaisti jis dar gauna retai, tai jam tai tik pliusai.

Rungtynių žaidėjas Aaron White Taškai 15 Naudingumas 24 Baudų metimai 86% 6/7 Atkovoti kamuoliai 6

– „Neptūnui“ 38 taškus pelnė Edgaras Želionis ir Simas Galdikas. Kodėl nepavyko jų sustabdyti?

– Mes vis tiek akcentavome gynybą ties gynėjais, o Galdikas ryškiai pranoko mus energija. Aišku, mes dar kai kuriose situacijose keitėmės ginamaisiais, o jis po krepšiu likdavo su mūsų mažiukais ir ten jis turėjo masės, ūgio, jėgos didžiulį pranašumą. Iš dalies patiesinama, bet vietomis su juo buvome per minkšti.

– Brandonas Daviesas vėl prisirinko pražangų, tačiau gal kažkiek išpirko kaltę dėl galingo bloko Galdikui mačo pabaigoje?

– Tas blokas bus televizijose, bus geriausiuose momentuose, bet man reikia spręsti apie jo pasirodymą tai... (šypsosi)

Davieso blokas nuo 2:44 min.:

– Tam pačiam Brandonui ant suolo davėte nemažai pastabų.

– Manau, kad Brandonas nesureagavo iš pat pradžių, kas įvyko ketvirtadienį, rungtynėse su „Valencia“. Žaidėjams reikia save analizuoti, reikia suprasti, kurios yra tavo stiprybės, ką tu padarei prieš tai, kokios tavo klaidos. Man to pritrūko.

– Praėjusį sezoną Eurolygoje „Fenerbahče“ iš penktosios vietos tapo čempione. Jautėsi, jog pasitaupė, ne visas rungtynes žaidė visa jėga. Kiek jums svarbu LKL? Nesvarstote varianto, jog Valinskas ar Arlauskas žaistų po 20 minučių, jog taip pasitaupytumėte Eurolygai?

– Su daug kuo nesutinku, ką pasakėte apie „Fenerbahče“. Galvoju, kad „Žalgirio“ fanai nesuprastų, jeigu mes pradėsime dalinti taškus. Jaunam žaidėjui, aišku, galima duoti tų minučių, bet jeigu tu jas duosi jiems už dyką, galbūt, ne taip supras. Mes stengiamės duoti žaisti jiems kuo daugiau, bet taip pat norime laimėti visas rungtynes ir turėti namų aikštės pranašumą.

– Ulanovas per savaitę sužaidė daugiau nei 100 minučių. Kaip jo savijauta?

– Nežinau, reikia jo klausti. Aš galvoju, kad jam tikrai labai sunku, bet jis yra jaunas ir gali daug žaisti. Ir dabar norėčiau, jog LKL žaistų daug minučių, kad atgautų fizinę formą, nes vienu metu būdavo traumuotas.

– Ar „Žalgiriui“ buvo reikšminga, su kuo bus žaidžiama Karaliaus Mindaugo taurėje?

– Na, kai yra tokia situacija, jog reikia apžaisti visus, tai kaip ir nelabai. Žaisime namuose, bet tą pranašumą reikės įrodyti.

Išsamūs trenerių komentarai: