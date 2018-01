Ballų istorijos Prienuose užkulisiai: kokios algos tikėjosi Lietuvoje ir kokie tolimesni planai

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta Adomas Kubilius tą momentą prisimena taip, lyg tai būtų nutikę vakar. Tiksint paskutinėms rungtynių sekundėms ir „Prienų“ komandai pirmaujant prieš Alytaus „Dzūkiją“ 76:75, Giedrius Gustas gavo kamuolį kairiajame aikštės kampe, ties tritaškio linija. Prienų-Birštono Vytautas / Tvarkaraštis Prienų-Birštono Vytautas Pasvalio Pieno žvaigždės 93-116 Prienų-Birštono Vytautas Utenos Juventus Šešt.

19:30 Iki mačo pabaigos buvo likusios 3 sekundės ir Gustas stovėjo visiškai laisvas. Taiklus metimas būtų pratęsęs „Prienų“ pralaimėjimų seriją iki 24 iš eilės ir praktiškai palaidojęs jų viltis likti LKL. Prieniškiai šalies čempionate 2014-2015 m. sezone nebuvo laimėję beveik 5 mėnesius ir atrodė, kad tai serijai nelemta nutrūkti. Gustas gavo kamuolį, pakilo ir išmetė savo tradicinį metimą, kai tobulai išlenkiamas riešas. Prieš tai jis buvo įsmeigęs vieną iš dviejų tritaškių, o šis atrodė visiškai įprastas, darbinis metimas. Tik tiek, kad jis nebuvo taiklus. Kamuolys net nelietė lanko ir po akimirkos nusileido į Dominyko Milkos rankas. Šis tvirtai sugriebė kamuolį ir savo glėbyje suspaudė jį taip, kad niekam nė nekiltų mintis jo išplėšti. Tokioje pozoje Milka buvo dar kelias akimirkas po to, kai nuaidėjo finalinė sirena. Jo komandos draugai lakstė iškėlę rankas ir glėbesčiavosi vieni su kitais, kai Milka galiausiai patikėjo, kad 23 pralaimėjimų serija yra baigta. Viena liūdniausių visų laikų LKL serijų nutrūko ir Prienų arenoje užgrojo „Queen“ daina „We Are The Champions“. „Ačiū Giedriui Gustui, kad išliko klubas“, – po beveik trejų metų nusišypso Adomas Kubilius, Prienų–Birštono „Vytauto“ klubo direktorius. Jis ir jo komanda jau daugiau kaip mėnesį laiko yra Lietuvos ir JAV sporto žiniasklaidos centre. Pasirašius sutartį su broliais Ballais, „Vytauto“ vardas nuskambėjo per visą pasaulį. Jų rungtynes per feisbuką žiūri milijoninė auditorija, marškinėlius šluoja „Amazon.com“ internetinėje parduotuvėje, o reportažus iš miesto tarp Nemuno kilpų rengia ESPN, „Sports Illustrated“ ir „Bleacher Report“. Šį sezoną pelnomi taškai 44% 78,5 Pelno taškų: 78,5 Taiklumas: 43,9% Vieta lygoje: 7 Geriausias pasiekimas: 102 Blogiausias pasiekimas: 54 Daugiausia pelno: Eigirdas Žukauskas Viso to galėjo nė nebūti, jeigu ne tas netaiklus Gusto metimas. 2014-2015 m. sezonas Prienų krepšinio istorijoje yra vienas liūdniausių, vos neištrynęs šios komandos iš LKL žemėlapio. Ironiška, kad jis toks buvo iš karto po sėkmingiausios klubo istorijoje atkarpos. 2011 metais pirmą kartą pasiekę LKL pusfinalį, Prienų krepšininkai tą sezoną iškovojo bronzos medalius. Po metų šis laimėjimas buvo pakartotas. 2013 metais Prienų ekipa pirmą kartą klubo istorijoje tapo LKF taurės laimėtoja. Ir nors tais metais turnyre nedalyvavo Kauno „Žalgiris“ ir Vilniaus „Lietuvos rytas“, prieniškiai savo pasiekimą įtvirtino po metų, kai eliminavo abu grandus ir triumfavo Panevėžyje. Tų pačių 2014-ųjų metų pavasarį Virginijaus Šeškaus komanda ketvirtą sezoną iš eilės pateko tarp 4 stipriausių LKL komandų. Sunkiai kopus iki viršūnės ir joje trumpai pasidžiaugus, netrukus prieniškiai su trenksmu nusikabarojo žemyn. Viskas ėmė griūti, kai Šeškus vasarą susigundė „Lietuvos ryto“ pasiūlymu. Paskui jį į sostinę pasuko ir ilgametis komandos direktorius Aurimas Bartuška, o kartu su jais nutrūko ir gausybės smulkių rėmėjų indėlis į komandą. Pasitraukė ir generaliniu rėmėju buvęs Antanas Guoga su savo tuometine įmone „TonyBet“. Taip per vasarą Prienų komandos biudžetas sumažėjo maždaug trigubai. Vyriausiojo trenerio kėdę perėmė jaunas specialistas Tadas Stankevičius, o direktoriaus postą – vietos politikas Arūnas Vaidogas. 2014-2015 m. sezono pradžia nežadėjo nieko blogo – per pirmas 15 rungtynių iškovoję 6 pergales, prieniškiai laikėsi turnyrinės lentelės viduryje. Visgi jau lapkritį ėmė ryškėti finansiniai nepritekliai, o gruodį klubas pakeitė direktorių – vietoje Vaidogo į šias pareigas atėjo Kubilius. Situacija greitai nepasikeitė ir „Prienai“ sausį atsisveikino su rezultatyviausiu savo žaidėju Ovidijumi Varanausku. Taip sudėtyje liko vos 8 žaidėjai, iš kurių didesnė dalis buvo be jokios LKL patirties. „Prienai“ sezoną pabaigė rezultatu 1-24, tą vienintelę pergalę iškovojant prieš „Dzūkijos“ ekipą. Galutinis rezultatas (7-33) padėjo prieniškiams išvengti paskutinės vietos lygoje ir galimo iškritimo į NKL. Paskutiniai tais metais liko „Mažeikiai“ (6-34), kurie sezoną pradėjo 25 pralaimėjimais iš eilės ir šis rezultatas yra blogiausias visų laikų LKL. Jeigu ne ta pergalė prieš „Dzūkiją“, prieniškiai galėjo šį rezultatą pakartoti, kadangi paskutines rungtynes jie pralaimėjo būtent „Mažeikiams“. Greitai pasiekę dugną, „Prienų“ klubo vadovai netruko nuo jo atsispirti. Į klubo gelbėjimo akciją įsitraukė net tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius, atvykęs į socialdemokratų tvirtove laikomus Prienus ir ieškojęs jiems politinės bei finansinės paramos. Kartu su juo išeičių ieškojo ir LKL prezidentas Remigijus Milašius, norėjęs išsaugoti komandą vidurio Lietuvoje. Po trumpo nuotykio Vilniuje į gimtąjį kraštą grįžo ir Šeškus su Bartuška. Pastarasis svariausiai prisidėjo prie to, kad remti komandą pradėtų „Birštono mineraliniai vandenys“. Taip „Prienai“ prieš 2015-2016 m. sezoną tapo Prienų–Birštono „Vytautu“. Prienų rajono savivaldybė darbus klube tęsti toliau patikėjo Kubiliui ir šis po truputį ėmė formuoti klubą, o ne tik komandą. Darbas už dyką Nepaisant visų pergalių 2011-2014 metais, „Prienai“ labiau priminė mėgėjų lygio komandą, o ne čempionišką klubą. Ekipa neturėjo fizinio rengimo trenerio, todėl krepšininkai sezono eigoje krisdavo kaip musės. Nebuvo ir komandos tinklalapio, jokios veiklos socialiniuose tinkluose – pavyzdžiui, puslapį feisbuke buvo sukūrę sirgaliai, tačiau jis nebuvo reguliariai atnaujinamas. Bilietų į rungtynes nebuvo galima įsigyti internetu – prekyba vykdavo tiesiog kasoje, prieš dvikovas. Nebuvo ir organizuotų sirgalių, kurie kiekvienose rungtynėse vieningai palaikytų komandą. 2015 metus galima laikyti profesionalaus klubo Prienuose kūrimo pradžia. Ji nebuvo greita ir sklandi – pavyzdžiui, net ir paleidus komandos tinklalapį, jo negalėjai rasti per „Google“ paieškos sistemą, nes nebuvo tinkamai sutvarkyta tinklalapio raktinių žodžių sistema. Fizinio rengimo trenerį prieniškiai pirmą kartą turėjo tik praėjusį sezoną, kai juo tapo olimpinis čempionas Remigijus Valiulis. Įsibėgėjant praėjusiam sezonui, prie komandos veiklos prisijungė studijas Lietuvos sporto universitete baigęs Vilius Vaitkevičius. Iš pradžių padėjęs su rungtynių pravedimu, 24 metų kaunietis netrukus tapo vis rimtesniu Kubiliaus pagalbininku. Savo pirmąjį sezoną Prienuose pradirbęs visuomeniniais pagrindais, Vaitkevičius prieš šį sezoną tapo nuolatiniu klubo darbuotoju. „Nepažadu, kad gausi algą“, – taip klubo direktorius Kubilius bandė atkalbėti jaunąjį kolegą nuo noro prisijungti prie klubo. „Susirasiu ją pats“, – atšovė entuziastingas kaunietis. Adomas Kubilius (kairėje) ir Vilius Vaitkevičius Nuotr. „Vytautas“ Buvo 2017 metų rugpjūtis, praėjus daugiau nei dvejiems metams po to tragiško sezono pabaigos, tačiau finansinė situacija Prienuose nebuvo stabili. Komandai taip reikėjo pinigų, kad į sudėtį net buvo įtrauktas verslininkas Tomas Tumynas. Ant suolo nusiperkama vieta nebuvo naujiena Prienuose, tačiau anksčiau jas užimdavo jauni krepšininkai, už kuriuos sumokėdavo tėvai. Dar niekada niekas nebuvo vietos išsipirkęs sau. Tumynas į aikštę taip ir neišbėgo, o kai sezono viduryje prisireikė į komandos sudėtį į traukti daugiau žaidėjų, verslininkas buvo išbrauktas iš paraiškos. Sezono pradžia „Vytautui“ buvo tragiška. 9 iš eilės pralaimėjimai ir paskutinė vieta lygoje. Pirmąją pergalę prieniškiai pasiekė lapkričio 11-ąją, kai 101:80 nugalėjo Pasvalio „Pieno žvaigždes“. Atrodo, kad to ir tereikėjo – po to buvo pasiektos dar 4 pergalės iš eilės, įskaitant laimėjimą prieš Panevėžio „Lietkabelį“. 9 minutės Praėjus dviem dienoms po pergalės prieš „Lietkabelį“, gruodžio 11-osios vakarą Lietuva sužinojo, ką reiškia „Woj Bomba“. Vienas garsiausių JAV krepšinio žurnalistų, Adrianas Wojnarowski, garsėja tuo, kad pirmasis praneša skambias naujienas. Būtent jis pirmasis paskelbė, kad broliai Ballai artėja prie susitarimo su „Vytauto“ komanda. Po poros valandų, apie 1 val. nakties Lietuvos laiku, buvo paskelbta, kad sutartis pasirašyta. Visa tai prasidėjo lygiai prieš 6 dienas, kai Erikas Kirvelaitis, prieš sezoną prisijungęs prie „Vytauto“ komandos, kad padėtų jai su viešaisiais ryšiais, parašė žinutę Ballų agentui Harrisonui Gainesui. Perskaitęs, kad broliai Ballai siūlomi Europos klubams, tarp jų – Panevėžio „Lietkabeliui“ ir „Šiauliams“, Kirvelaitis pamanė, kad reikia pasidomėti, ar garsiųjų brolių nedomintų galimybė žaisti Prienuose. Atsakymo jam tereikėjo laukti 9 minutes. Lietuvoje buvo pusė pirmos nakties, kai Gainesas atrašė Kirvelaičiui ir pareiškė esąs susidomėjęs pasiūlymu. Privačios žinutės „Twitter“ tinkle skriejo dar kurį laiką, o kitą dieną agentas su Kirvelaičiu susiskambino telefonu. 21 metų studentas bei žurnalistas su 28 metų agentu bendravo tris dienas ir tik gruodžio 9-ąją apie tai papasakojo „Vytauto“ vadovams. Jis norėjo būti tikras, kad idėja bus išgryninta ir surinkta kaip įmanoma daugiau informacijos, jog apie tai būtų galima papasakoti direktoriui Kubiliui ir dabar sporto direktoriaus pareigas užimančiam Vaitkevičiui. Erikas Kirvelaitis Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas „Vytautui“ pasisekė, kad komandoje jie turėjo Ballų šeimos faną. Marius Leonavičius, „Vytauto“ trenerio asistentas ir komandos skautas, Ballų istoriją seka jau senokai. Šią vasarą jis stebėjo visas Lonzo Ballo rungtynes NBA vasaros lygoje, o patį Los Andželo „Lakers“ gynėją, kartu su Domantu Saboniu, jis įvardija kaip savo mėgstamiausius žaidėjus. Leonavičius buvo peržiūrėjęs ir visas realybės šou „Ball in the family“ serijas dar iki tol, kol Ballų manija atvyko į Lietuvą. Todėl kai tą antrosios gruodžio savaitės dieną Vaitkevičius pasibeldė į Leonavičiaus darbo kabineto duris ir paklausė, ką šis mano apie galimybę komandoje turėti du jaunesniuosius Ballus, treneris tik iškėlė du nykščius ir sako „darom“. Jis buvo matęs pakankamai LiAngelo ir LaMelo rungtynių epizodų, kad neabejotų jų talentu ir galimybėmis žaisti. Gruodžio 9-ąją prasidėjo oficialios derybos tarp „Vytauto“ vadovų ir Ballų atstovų. Agentas pabandė išsiaiškinti „Vytauto“ galimybes ir už savo žaidėjų paslaugas iš pradžių užsiprašė penkiaženklės mėnesinės sumos. Tiek pinigų Prienuose neuždirba nė vienas krepšininkas, todėl „Vytauto“ vadovai mandagiai atsakė, kad tiek mokėti negali. Ballų agentas greitai nusileido. Galiausiai buvo sutarta dėl kuklios, kelių šimtų eurų mėnesinės sumos – tokios pat, kokią „Vytautas“ mokėtų jauniems lietuviams. „Pasakėme, kad nesame turtingi, bet esame šiaip faini, – prisiminęs derybas, šyptelėjo Kubilius. – Akcentavome, kad žaidžiame LKL, esame klubas su istorija, Lietuva – šalis su krepšinio istorija. Supratome, kad jie čia atvažiuoja ne dėl pinigų.“ Naktį iš gruodžio 11-osios į 12-ąją „Vytauto“ klubo vadovai suprato ir tai, kad įsivėlė į neeilinį nuotykį. Naujiena apie Ballų atvykimą į mažą miestelį Lietuvoje iš karto tapo svarbiausia tema ne tik Lietuvoje, bet ir JAV. Apie tai pranešė net CNN, o sporto laidos ESPN ar Fox Sports televizijose griaudėjo nuo komentarų aiškinantis, kas tai per komanda, ir ar geras tai pasirinkimas broliams Ballams. Papildomos pajėgos Matydami, koks kilo didelis ažiotažas, „Vytauto“ vyrai suprato, kad negali sėdėti sudėję rankų. Buvo sutarta, kad broliai Ballai į Lietuvą atskris sausio pradžioje, o iki tol jiems reikėjo tiek visko nuveikti, kiek kiti nenuveikia ir per kelis sezonus. Darbai prasidėjo jau kitą dieną po sutarties pasirašymo. Edvinas Šeškus, trenerio Virginijaus sūnus ir „Vytauto“ gynėjas, sulaukė savo bičiulio Pijaus Mykolaičio žinutės. „Nematau jokio atgalinio ryšio iš klubo, valdymo, bendravimo. Ar dirbate ką nors?“ – Edvino paklausė jo bendraamžis Mykolaitis. Jaunesnysis Šeškus atsakė, kad klubui labai trūksta žmonių ir pasiūlė prisijungti. Kartu su Šeškumi A.Sabonio krepšinio centrą baigęs Mykolaitis pasikvietė dar vieną čia krepšinį lankiusį bičiulį, metais jaunesnį Antaną Bakšį. 21 metų kaunietis nesivaikė krepšininko karjeros, o anksti paniro į IT verslo vandenis. Jis jau trejus metus su paties įkurta įmone kuria ir vysto paieškos technologiją, kurią pardavinėja elektroninėms parduotuvėms visame pasaulyje. Bakšys kaip pranešėjas dalyvauja pasaulinėse konferencijose, turi pažinčių didžiausiose elektroninėse parduotuvėse, todėl Mykolaitis buvo įsitikinęs, kad toks žmogus gali klubui padėti. Antanas Bakšys (kairėje) ir Pijus Mykolaitis Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta Taip jau gruodžio 13-ąją Prienų arenos VIP ložėje susirinko Edvinas ir Virginijus Šeškai, Adomas Kubilius, Vilius Vaitkevičius, Pijus Mykolaitis ir Antanas Bakšys. Susėdę aplink stalą, vyrai diskutavo, kaip iš Ballų projekto klubas galėtų gauti naudos. Nutarta nieko nelaukiant imtis marškinėlių gamybos, ieškoti naujų rėmėjų, parduoti rungtynių transliacijų teises užsienio televizijai, organizuoti Ballų atvykimą ir priėmimą. Artėjant Ballų atvykimui, į pagalbą klubo darbuotojams atėjo ir „Vytauto“ mineralinio vandens gamintojų komanda. „Birštono mineralinių vandenų“ valdybos pirmininkas Norbertas Pranckus yra ir „Vytauto“ prezidentas, todėl jis savo patarimais taip pat prisidėjo prie nuolatinio idėjų generavimo. „Visada yra entuziastai ir tave palaikantys žmonės, bei tie, kurie mato daugiau kliūčių. Aš visada stengiuosi matyti daugiau galimybių“, – pabrėžė Pranckus, kurio valdomas mineralinis vanduo paskutiniais metais išsiskirdavo unikalia rinkodara. Marškinėliai „Vytauto“ galvos nusprendė nelaukti momento, kol Ballai atvyks, o marškinėlių prekybą pradėti dar iki tol. Tai reiškia, kad jie turėjo vos 3 savaites, kad pasigamintų bent 500 pirmuoju ir trečiuoju numeriu pažymėtų marškinėlių. Bakšys į pagalbą pasikvietė Vytautą Vorobjovą, buvusį „pigu.lt“ rinkodaros vadovą, dirbusį su „Virgin“ rinkodara, konsultuojantį e-komercijos klausimais ir itin vertinamą savo srities profesionalą. Dviese vyrai ėmė kuruoti marškinėlių gamybą ir pardavimą. Kalbos su didesniais gamintojais, kaip „Nike“ ar „Adidas“, nė neįsibėgėjo – šios įmonės pareiškė, kad marškinėlių reiktų laukti bent kelis mėnesius, o „Vytautas“ tiek laiko neturėjo. Koją kišo ir artėjančios didžiausios metų šventės, per kurias visur darbai sustoja. Šiai avantiūrai pasiryžo vietinis gamintojas AGO, kuris sutiko dirbti ir per šventes, kad tik marškinėliai būtų pasiūti. Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas Bakšys ir Vorobjovas susiderino su „Amazon.com“, kad šie parduos pirmuosius 500 marškinėlių. Pirmosiomis sausio dienomis pasirodę prekyboje, 89 eurus kainavę marškinėliai buvo iššluoti per kiek daugiau nei parą. Siuntos keliavo ne tik po Ameriką, bet ir į tolimąją Japoniją ar Australiją. „Vytautas“ iš karto užsakė dar 1200 papildomų marškinėlių ir juos dabar pardavinėja per savo elektroninę parduotuvę. „Pamatėme, kad taip lengviau ir išsiųsti prekes, ir priimti gražinimus, ir daugiau uždirbame, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Bakšys. – Bet ilgainiui įjungsime abu kanalus – ir savo parduotuvę, ir „Amazon.com“. Dabar kiekvieną penktadienį siunčiame siuntas į visą pasaulį.“ Ne viskas klojosi kaip iš pypkės. „Vytauto“ vadovai sukirto rankomis su „VIČI“, kad šie prisidėtų prie klubo rėmimo, ir net uždėjo jų pavadinimą ant pirmųjų 500 „Amazon.com“ parduotų marškinėlių. Visgi rankų paspaudimas nevirto parašais ant popieriaus – kalbos tarp dviejų pusių įstrigo ir „Vytautas“ dabar nėra tikras, ar už tokią reklamą gaus bent centą. Pasitraukimas iš BBL „Vytauto“ vyrai visi kaip vienas kartoja, kad jie nenorėjo pyktis su Baltijos krepšinio lyga (BBL). Jie net jaučia savotišką kaltę, kad taip viskas nutiko. Debiutinės brolių Ballų rungtynės Lietuvoje buvo numatytos sausio 9-ąją, Prienuose su Minsko „Cmoki“. „Vytautui“ BBL reguliariajame sezone buvo likę sužaisti penkerias rungtynes, o būtent BBL pirmenybės buvo tos, kuriose jauniesiems broliams buvo prognozuojama daugiau žaidimo laiko. Ballų populiarumas ir visas aplink jų persikėlimą į Prienus kilęs ažiotažas garantavo, kad tos rungtynės domins auditoriją ir JAV. „Vytauto“ atstovai ėmėsi iniciatyvos derinant transliacijos teisių pardavimo klausimą. BBL rungtynės nebuvo rodomos jokioje televizijoje ir transliuojamos tik internetu. Jų žiūrimumas neprilygo LKL transliacijų populiarumui, bet staiga tai tapo paklausia preke, iš kurios lyga tikėjosi uždirbti. Galbūt tikėjosi per daug. „Vytauto“ atstovai du kartus buvo susitikę su BBL vadovais ir bandė rasti bendrą kalbą dėl transliacijų teisių kainos. Kai nepavyko sutarti dėl to, prieniškiai paprašė nukelti BBL rungtynes, kad galėtų patys susiorganizuoti turnyrą. Prienų klubo atstovai siūlė padengti „Cmoki“ komandai naujos kelionės kaštus, tačiau Baltarusijos klubas negalėjo atvykti vėliau dėl griežtų vizų taisyklių. Kai „Vytautas“ nebematė jokio kito varianto, jie nusprendė pasitraukti iš BBL. „Tikrai nenorėjome nieko keisti, nes reikia pabaigti pradėtą sezoną. Bet iš jų pusės buvo tokia stagnacija, – derybas su BBL prisiminė Bakšys. – Aš pats buvau vienas iš tų iniciatorių, kad išeitume iš BBL, ir dėl to jaučiuosi blogai. Bet man atrodo, kad tai buvo racionaliausias sprendimas.“ „Vytauto“ ir BBL santykiai dar iki tol buvo įtempti. Lapkričio mėnesį Virginijus Šeškus išsivedė komandą iš aikštės, kai pasiuto dėl, jo nuomone, šališkų teisėjų sprendimų. Tuomet Prienų klubui buvo skirtas pralaimėjimas 0:20 ir piniginė bauda. Šeškus sako, kad dėl teisėjų nesąžiningumo jis buvo nusiteikęs net nevažiuoti į Estiją kitoms rungtynėms – būtų išsiuntęs komandą su asistentu Mindaugu Arlausku. „Atvirai pasakius, mes nenorėjome dalyvauti BBL nuo pat sezono pradžios. Bet rungtynių stoka, kai nebūtume turėję varžybų savaitės viduryje, padarė savo“, – „BasketNews.lt“ aiškino Šeškus. „Baltijos lyga buvo toks dalykas kad važiuoji žaisti ir nežinai, čia reikia žaisti ar ne. Vos ne kaip našta būdavo, – prisipažino „Vytauto“ veteranas, įžaidėjas Gediminas Maceina. – Bet jeigu dalyvauji, tai dalyvauji. Klubas taip nusprendė, mes esame žaidėjai ir turime dirbti savo darbą. Čia klubo sprendimas, mes su juo susitaikome.“ „BBB Challenge Games“ Matydami, kad stringa derybos su BBL, „Vytauto“ atstovai ėmė svarstyti alternatyvas, kol išgrynino idėją žaisti draugiškas rungtynes su kitomis komandomis. Pirmiausia – su jaunimo ekipomis, kad pasireikšti gautų 16-metis LaMelo ir 19-metis LiAngelo. Prienų klubo vadovai susitarė su „Žalgirio“ ir „Lietuvos ryto“ jaunimo ekipomis, kurios ruošėsi Eurolygos atrankos varžyboms. Tuomet teigiamą atsakymą išgirdo ir iš dviejų NKL klubų, Šakių „Vyčio“ bei „Jonavos“, o taip pat Alytaus „Dzūkijos“, kuri kaip ir „Vytautas“, nežaidė BBL. Naujojo turnyro datas „Vytauto“ vyrai jau derino su „Facebook“ atstovais. Didžiausio pasaulyje socialinio tinklalapio atstovai patys kreipėsi į Prienų klubą, kai sužinojo, kad yra galimybė įsigyti dvikovų transliacijų teises. Bėda ta, kad „Vytautas“ tuo metu jau buvo bebaigiąs derybas su kita JAV kompanija. Žodžiu viskas buvo sutarta ir abi pusės derino sutarties sąlygas. „Kad ir ką esate su jais sutarę, mes pasiūlysime daugiau ir geriau“, – tokia buvo „Facebook“ atstovų žinutė. Sužinojus apie socialinio tinklo užmojus, „Vytauto“ atstovams neliko nieko kito, kaip pakeisti transliacijų partnerį. Nuotr. D.Lukšta Nors nėra tikslių duomenų, realu, kad „Vytauto“ krepšinio klubas tapo pirmąja organizacija Lietuvoje, kuri feisbukui pardavė paslaugas. Tokią išvadą sufleruoja tai, kad „Facebook“ dokumentų pildymo platformoje šalių sąraše net nebuvo galima pasirinkti Lietuvos – niekam jos anksčiau nereikėjo, todėl tokia valstybė net nebuvo įvesta. „Facebook“ liko labai patenkinti ir transliacijų kokybe, ir pačiu bendravimu su klubu, – pasakojo Bakšys, kuravęs derybų klausimus. – Aišku, apie Lietuvą jie nieko nežinojo, todėl liko labai nustebinti, kad gavo tokią gerą paslaugą.“ Tik prieš pat paskelbiant apie turnyrą viešai, Kubiliui su Vaitkevičiumi kilo mintis pasiūlyti jį pavadinti „Big Baller Brand“ vardu. Nuvykęs į „Birštono Mineral SPA“ viešbutį, kur įsikūrusi Ballų šeima, Kubilius jau po 10 minučių pokalbio gavo sutikimą turnyrą pavadinti šiuo vardu. BBB įsteigė 10 tūkst. JAV dolerių prizinį fondą, o naudingiausią kiekvienų rungtynių žaidėją apdovanoja Lonzo Ballo vardiniais bateliais. „Mes jiems siūlome idėjas, o jie mėgaujasi tuo dėmesiu, – santykius su LaVaru Ballu ir jo šeima apibūdino Kubilius. – Juos sužavėjo tai, kad iš vakaro susitarėme dėl turnyro pavadinimo, o jau kitą dieną areną išklijavome jų reklama. Dar ir teisėjus aprengėme su BBB reklama, kaip bonusą.“ Neigiama reakcija Prienų klubo darbuotojai mato visai kitokį Lavarą Ballą, nei tą, kuris įprastas sporto sirgaliams. Pagarsėjęs savo skambiais ir ne visada logiškais pasisakymais, 50-metis trijų vaikų tėvas turi gausybę gerbėjų ir ne ką mažiau nekentėjų. Todėl nieko keisto, kad nuo pat gruodžio 11-osios Prienų klubą lydi gausybė neigiamos informacijos. „Jie neturi pinigų, todėl net nesitreniruoja“. „Treneris nekalba angliškai“. „Visi geri Lietuvos krepšininkai išvažiuoja iš Lietuvos ir žaidžia JAV“. „Tikimybė, kad Ballai atvyks į Lietuvą, yra 50-50“. Tokios ir panašios žinutės buvo transliuojamos pirmosiomis dienomis, Ballams pasirašius sutartį su „Vytautu“. Lietuvoje lažybų bendrovės net siūlė statymą, jog Ballai neatvyks. „Rimtai? Net nežinojau. Būčiau pastatęs, kad atvyks“, – sužinojęs apie tai, nusijuokė Kubilius. Kuo labiau artėjo Ballų atvykimo data, tuo garsėjo diskusija, gerai tai ar blogai Lietuvai. Apie krepšinį kalbėjo net bankininkas Gitanas Nausėda, politikos apžvalgininkai ar Lietuvos turizmo departamento atstovai. Pastarieji Prienų klubui net siūlė pagalbą, jeigu reikės suorganizuoti Ballų šeimai ekskursiją po Lietuvą. Bijota, kad Lietuva bus parodyta kaip atsilikęs agrarinis kraštas, bet nieko panašaus neįvyko. Tuomet skeptikai laukė Ballų fiasko krepšinio aikštėje. Esą, kai žmonės pamatys, kad tie vyrukai nemoka žaisti krepšinio, ažiotažas nublės. Jau pirmosiose rungtynėse Ballų broliai kartu surinko 29 taškus, o LaMelo talentas perduodant kamuolį sužavėjo net varžovus. Jeigu dėl Ballų sugebėjimo puolime ir drąsos apskritai klausimų yra vis mažiau, tai dabar vis labiau kreipiamas dėmesys į jų kiaurą gynybą. Broliai niekada nėra žaidę profesionalioje komandoje, kurioje egzistuoja konkrečios gynybos taisyklės, todėl šioje aikštės pusėje jie stipriai stringa. Apie bėdas gynyboje po paskutinio pralaimėjimo, kai Pasvalio „Pieno žvaigždėms“ buvo leista įmesti 116 taškų, kalbėjo ir Šeškus. „Suprantate, jiems sunku gintis. Visko nesupranta ir galvoja, kad jie čia gali perimti kamuolį, kaip tame (BBB) turnyre. Šiandien žaisti daviau ne už nuopelnus, o dėl to, kaip susiklostė rungtynės. Jeigu kažkas kitas taip gintųsi, sakytume blogai“, – po dvikovos pyko Šeškus. Kiaura gynyba yra nemalonus faktas. Pralaimėjimai LKL irgi yra nemalonus faktas. Ir šiuos nemalonius faktus klubui ir pirmiausia Virginijui Šeškui teks spręsti. Tačiau visiems galvojantiems, kad dėl to Ballai susikraus lagaminus ir vasario pradžioje išskris atgal į Los Andželą, reiktų neskubėti. Vasario viduryje Ballų šeima iš tiesų skris į JAV. Kaip per pirmąją spaudos konferenciją buvo minėjęs LaVaras Ballas, Lietuvoje jis bus 6 savaites, o antrąją vasario savaitę išvyks į Kaliforniją, kad sudalyvautų NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio renginiuose. Didžiausia NBA metų šventė vyks būtent Los Andžele ir neabejojama, kad joje dalyvaus ir Lonzo Ballas – „Lakers“ gynėjas turėtų žaisti naujokų ir antramečių rungtynėse. Todėl visa plati Ballų šeima, dabar viešinti Prienuose ir Birštone, – tėvai, seneliai, LaVaro brolis ir verslo partneris – išskris į Los Andželą, Lietuvoje palikdami savo sūnus LaMelo ir LiAngelo. Kartu su didžiąją šeimos dalimi išvyks ir realybės šou kūrėjai, tačiau jie jau planuoja vasario pabaigoje sugrįžti į Lietuvą. Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta „Nematome nė vieno ženklo, kuris galėtų lemti Ballų sprendimą išvykti, – pasakojo Mykolaitis. – Jie labai šilti žmonės, paprasti, paprastesni nei dauguma mano lietuvių pažįstamų. Nėra jokio rodiklio, kad jiems čia kažkas nepatiktų ir išvažiuotų. Kiekviena smulkmena, kuri galėtų kelti problemų ateityje, yra sprendžiama, viską žaidžiame atviromis kortomis.“ Prienams laikotarpis antroje vasario pusėje sutaps su kelių savaičių pertrauka. Nepatekę į Karaliaus Mindaugo taurės varžybas, prieniškiai nuo vasario 11 iki kovo 3 dienos neturės nė vienų oficialių rungtynių. Šią pertrauką jie sieks išnaudoti žaidimo gerinimui, Ballų gynybos tobulinimui ir, veikiausiai, sužais dar viename draugiškame turnyre, kuris jau organizuojamas. Naujų idėjų generavimas Prienuose dabar nesibaigia. „Čia yra šansas mums atsistoti ir iš komandos, kuri kapanojosi skolų liūne, tapti klubu. Arba tuo šansu pasinaudojame, arba jo nebebus. Antrų Ballų nebus“, – įsitikinęs Kubilius. „Mums yra šansas pagaliau vieną kartą gyvenime susitvarkyti finansus, atiduoti skolas ir nors vienais metais pradėti čempionatą nuo balto lapo, – klubo direktoriaus žodžius tarsi atkartojo treneris Šeškus. – Kiek aš čia dirbu, taip buvo gal vieną, daugiausiai du kartus.“ Skeptikų dėl Ballų projekto Prienuose netrūko ir netrūks, bet jų darbais užsivertę „Vytauto“ klubo vadovai praktiškai negirdi. „Kritikuoti, vertinti, apklijuoti etiketes nereikia įgūdžių. Gali sėdėti fotelyje ir šnekėti, – aiškino „Vytauto“ prezidentas, investavimo ir rinkodaros specialistas Norbertas Pranckus. – Gyvenime kažką pasiekia tie, kurie kažką daro ir nesidairo į šoną. Čia kaip (pasakoje) „Laimės žiburys“ – tie, kurie lipa į kalną ir pasižiūri atgal, pavirsta akmeniu.“ Prieš beveik trejus metus vienas metimas išsaugojo „Vytautui“ vietą LKL. Dabar klubas viliasi, kad vienas drąsus gruodžio sprendimas padės klubui pagaliau atsikratyti to tragiško sezono palikimo.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Naudingiausiu LKL turo žaidėju tapo „Lietuvos ryto“ puolėjas Arnas Velička grįžta į Lietuvą: matuojasi „Lietkabelio“ marškinėlius Jurčiūtė – naudingiausia savaitės LMKL krepšininkė „Lietkabelis“ skyrė baudą Simui Jasaičiui „Cavaliers“ žaidėjai santykius aiškinosi komandos susirinkime Išsipildę Šaro žodžiai: Davieso blokas Galdikui – LKL epizodų penketuke Rodyti komentarus Protagonistas Puikus Miklovo atsakas į diletanto Pulkovskio mėšlastraispsnį. Ballų reiškinys yra fantastiškas lakmuso popierėlis Lietuvos visuomenei - į Ballų reiškinį neigiamai žiūriu pagrinde menkesnio išsilavinimo, konservatyvesnių pažiūrų, sovietiniu užguitumu persmirdę proletarai ir dvasiniai skurdžiai. Išmintingi ir modernūs žmonės į tai žiūri tik teigiamai arba nesidomi išvis. Gražu žiūrėt, kaip BBB trollina visus tuos postkomunistinius atsilikėlius. Way to go BBB! Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) :) pirmas komentatorius biški šiknalindys, bet straipsnis tikrai geras, buvo įdomu paskaityti Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) antinelegaluinvazija Tai prizai atitenka zaidejams, as turejau mintyje, kad klubas uz parduota turnyro pavadinima turetu gauti pinigus i klubo kasa. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) to antinelegaluinvazija taigi rašo, kad įsteigė 10k eur prizą plius kedačius Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Klaidomis Labai geras išsamus straipsnis. Puikiai atskleidžiama kad Vytautui labai daug trūksta iki profesionalaus klubo mėgėjų lygio klubas kurio vieta NKL. Per ta ilgą laiką kuomet pateko į LKL klubas kaip organizacija visiškai neaugo o tik vegetavo 0 progreso. Profesionalus klubas ir neturi fizinio lavinimo trenerio tai kažkas baisaus ar taip blogai su finansais ar paprasčiausiai gaila pinigų? Susidaro įspūdis kad vytauto žaidėjai ir visi darbuotojai personalas dirba visuomeniniais pagrindais matai ale vedini meilės krepšinui ar prienų miesteui. LKL irgi privalėtu kiek griežčiau žiūrėti į klubų veiklą negi reikalingi vegetuojantis klubai kurie amžinai verkia kad pusė komandos traumuoti nes neišgali pasisamdyti gerą kinezeterapeutą ? Tokie klubai yra parazitai mesti be jokių kalbų kartu Nevėžį. Prie to pačio gerai patikrinti Dzukija jie irgi tokie ant ribos Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Bricks O tau neatrodo, kad pardave. Tik ne ballams, o facebookui.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) antinelegaluinvazija truputi nesupratau - galvojau bbb mokejo papildomus pinigus, kad ju vardu tas turnyras butu pavadintas, o pasirodo vytautas cia dovanojo toki dalyka? Juk galejo parduot turnyro pavadinima, o ne uz dyka atiduot Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Bukis Puikus straipsnis, bravo Bnews! Ko gero geriausias per visą jūsų tinklalapio gyvavimo istoriją!



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: +1 (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 8

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.