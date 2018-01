Alternatyvus LKL Top 5 – Romanovo stiliumi

Nereiktu saipytis is rusakalbiu, nes jie tikrai del to kompleksuoja. Vistik stengiasi kalbeti lietuviu kalba. Bet siaip, kai prisimenu kaip budavo igarsinta per koki eurosport, tai visai panasiai ir bajeri pagavau, butent del intonacijos ir pan



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt