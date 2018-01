Echodas – naudingiausias Europos taurės savaitės žaidėjas

NaSmalsu pagal sprendi jog Zalgiris rupinasi Lt krepsinio ateitim? As teigciau kad rytas rupinasi Lt krepsinio ateitim, nes Zalgiris pramete, o rytas iskart "ciupo" Echoda, nes buvo akivaizdu kad jo galimybes dideles.

Is to kad praktiskai visos LKL komandos remiasi Zalgirio mokyklos isaugintais zaidejais. Mes visu niekaip neislaikysim. Reikejo rinktis - Masiulis/Birutus ar Echodas. Gal pasirinkom gerai - gal ne. Suzinosim ateiti. Galejom siulyti Echodui suola trintii arba skolinti ji vel kokiem Siauliam - to jis nenorejo ir as ji visiskai suprantu.Bet jis jau dabar rodo kad yra rimtas krepsininkas europos mastais o isaugintas Zalgirio ir cia gali draskytis kiek nori. Makulaturo ciupo dar viena i musu plana netilpusi zaideja...Esme tame kad Zalgirio sistema ne tik pumpuoja zaidejus Zalgiriui ir rinktinei, bet jais aprupina dar puse LKL. Ne kiekvienas isaugs but Maciulu ar Jankunu ir ne kiekviena talenta sugebesim islaikyti, tokia politika.