Kovingumą Atėnuose pademonstravęs „Žalgiris“ krito paskutinę pratęsimo sekundę

gali kada nors lietuvos zurnalistai parodyt kiausus ir parasyt kokia skambia antraste su teisejais?



"Visas rungtynes teiseju tempiamas Panathinaikosas isvargo pergale prie Zalgiri"



tiesiog graudu ziuret i toki teisejavima.



tik please, nereikia to nonsenso kad teisejai nieko neliame ir pan., taip gali kalbeti tik niekada nesportave ir nezaide jokio sporto bent megejiskai. teisejai belenkaip gali istempti varzybas, sitos rungtynes yra geras to pavyzdys.



is tikro gaila sitos Zalgirio komandos, tokio absurdisko teisejavimo visa sezona dar reiktu paieskot, bet vargu ar rastum, nes cia jau tendencija susidarius. 5 vs 8 vos ne kiekviena maca kovojama.