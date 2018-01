Įspūdingoje Westbrooko ir Bealo akistatoje – „Thunder“ pergalė

Nuotr.: USA Today Sports - Scanpix

Nuotr. USA Today Sports - Scanpix

„Thunder“ namuose 121:112 pranoko „Wizards“

Russellas Westbrookas pelnė 46 taškus bei sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes

Bradley Bealas pelnė 41 tašką, atkovojo 12 kamuolių bei atliko 7 rezultatyvius perdavimus





Tai buvo šeštoji „Thunder“ pergalė iš eilės

Russellas Westbrookas ir Bradley Bealas bus komandos draugais „Visų žvaigždžių“ mače LeBrono Jameso išrinktoje ekipoje, tačiau šiąnakt jie buvo tikri priešininkai.

Rungtynių žaidėjas Russell Westbrook Taškai 46 Naudingumas 38 Dvitaškiai 69% 18/26 Baudų metimai 70% 7/10

Gynėjai surengė įspūdingą akistatą, o joje triumfavo asmeninį sezono taškų rekordas užfiksavęs Westbrookas, kurio atstovaujama Oklahomos „Thunder“ (28-20) savų žiūrovų akivaizdoje 121:112 (25:20, 29:20, 28:34, 39:38) patiesė Vašingtono „Wizards“ (26-22) krepšininkus. Tai buvo šeštoji Oklahomos ekipos pergalė iš eilės.

Rezultatyviausią sezono mačą sužaidęs Westbrookas per 37 minutes pelnė 46 taškus (18/26 dvit., 1/3 trit., 7/10 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 6 kartus suklydo bei 3 kartus pažeidė taisykles.

„Wizards“ ekipą į priekį tempęs Bealas aikštelėje praleido net 46 minutes, per kurias pelnė 41 tašką (9/15 dvit., 6/11 trit., 5/7 baud.), atkovojo 12 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, 5 kartus suklydo bei 2 kartus pažeidė taisykles.

Fantastiškai krepšį atakavęs Westbrookas puikiai atstojo stringančius komandos draugus. Paulas George'as ir Carmelo Anthony kartu iš žaidimo pataikė vos 10 metimų iš 30.

„Mums reikia, jog jis žaistų šitaip, – sakė „Thunder“ atsarginis žaidėjas Raymondas Feltonas. – Kažkurią naktį jis galėjo pelnyti 46 taškus, kažkurią naktį įmes 20. Nesvarbu kiek tai būtų, mums reikia, kad jis visada būtų agresyvus, kaip kad šiąnakt.“

Įpusėjus rungtynėms aikštelės šeimininkai turėjo 14 taškų persvarą (54:40), tačiau Bealo vedama „Wizards“ išlygino rezultatą 68:68.

Feltonas įsmeigė du tritaškius, o tai leido „Thunder“ komandai po trijų kėlinių turėti 8 taškų pranašumą (82:74).

Galingas Westbrooko dėjimas ketvirtajame kėlinyje suteikė šeimininkams 7 taškų atotrūkį (92:85). Kiek vėliau George'as perėmė kamuolį, o greita ataka baigėsi dar vienu Westbrooko dėjimu, po kurio svečiai nebeatsigavo (99:89).

Sezono starte strigusi „Thunder“ per pirmuosius 20 mačų laimėjo vos 8 kartus. Visgi po to sekė puiki atkarpa – 20 pergalių per 28 rungtynes.

„Thunder“: Russellas Westbrokas 46 (18/26 dvit.), Paulas George'as 18 (4 per. kam.), Carmelo Anthony 13, Stevenas Adamsas 12 (10 atk. kam.), Terrance'as Fergusonas 11.

„Wizards“: Bradley Bealas 41 (12 atk. kam., 7 rez. perd.), Johnas Wallas 21 (12 rez. perd.), Markieffas Morrisas 20, Otto Porteris 11, Kelly Oubre 9.