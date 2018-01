Puikiai žaidę Želionis ir Seibutis ištraukė „Neptūną“ kovoje su „Lietkabeliu“

Siandien topsporte sutikau toki ciuva, be dantu praktiskai. Isburkes toks, klausiu kas nutiko ar nereikia pagalbos? Tas atsake jog kiekviena kart pries zalgiri stato, o kad turetu uz ka, nes kiekviena savaite praktiskai viska prasika, seniem diedam birkas laizo uz geras bapkes. Susimeciau vienu momentu nes tik viena toki priesurni zinau is komentaru, kuria lengva ranka savo uzdirbtus pinigus atiduoda. Klausiu, gal busi antanas? To akys issipute, nustebo, sekundei susigedo ir pabego. Ant stalo liko topsport kvitas, pastatyta 2,10 eur uz macabi pries zalgiri...



