Optimizmo nestokojęs Šeškus po rungtynių užstojo Ballus

Tai kad normaliai

Pramete tritaski, bet pries tai buvo imetes tritaski. Negi reikejo duoti mesti Sinicai (0/6) ar Dimsai (1/6)? Is po krepsio liudniau kad pramete, taciau ne vienintelis prasta momenta turejo. Kad ir Miniotas, sugriebia kamuoli ir laiko... taip, kad Gaynes paprasciausiai atima is jo be prazangos.



Maceina per 13 min i minusa nuejo, o vaikis vis siek tiek i pliusa