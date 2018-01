„Vytauto“ pergalė vainikuota LaMelo trigubu dubliu

?

Pirma maca juokiaus is sitos taktikos, dabar jau pradedu mastyt ar cia Lt komandos ne is LKL (nors ir dzukai taip pripjove) tokios apgailetinos ar cia ta beveik nba bek ir mesk taktika tokia veiksminga :D Butu idomu pamatyt tokia taktika LKL rungtynese su rimtesne komanda, negi irgi primestu 130 tasku, ar gautu kokiu 50 ir pasirodytu kad sita taktika tinka tik sitam turnyrui :D O Melo sugebejimu siek tiek turi, taip mebe beleka bet taiklumas 50proc tikrai nera blogas, is Lietuviu kazkas irgi galejo tokia taktika primetyt bet nepataike.