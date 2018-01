Britanijos lietuvių lygoje – įspūdingas trigubas dublis

Nuotr.: S.Čirba Nuotr. S.Čirba Praėjusį savaitgalį Londone ir Visbičiuje buvo sužaistos aštuonerios Britanijos lietuvių krepšinio lygos (BLKL) bei A.Sabonio taurės turnyro (ASTT) rungtynės, kuriose užfiksuota tiek netikėtų rezultatų, tiek įspūdingų asmeninių pasirodymų. PRINCIPINĖ. Penktadienio vakarą vyko principinė BLKL-London Timber taurėje dalyvaujančių „Viesulo BC“ (10-3) ir „Tornado“ (8-5) komandų akistata, kurią netikėtai lengvai rezultatu 85:62 laimėjo pirmoji ekipa. Verta pažymėti, jog per visą šių ekipų tarpusavio dvikovų istoriją „Tornadas“ nėra pasiekęs nė vienos pergalės, o arčiausiai jos buvo gruodį žaistoje pirmojo rato dvikovoje, kurią „Viesulas“ laimėjo vos dviejų taškų persvara (90:88). Nugalėtojų komandos vadovas Aurimas Burokas atrodė labai patenkintas: „Du pirmi kėlinukai buvo gerai sužaisti, nes per juos įmetėm net 55 taškus. Šįkart pergalę nulėmė komandinis žaidimas, be to puikiai pataikė visi žaidę krepšininkai. Padarėm vos 14 klaidų, o tai – yra labai neblogai. Tuo tarpu „Tornado“ ekipa, o ypač jos lyderis šiandien metė pro šalį ir leido mums iškovoti lengvą pergalę. Jei bus tokia mūsų puolimo banga, būsime kietas riešutas visiems būsimiems varžovams.“ Tuo metu „Tornado“ vadovas Dainius Balčiūnas kalbėjo trumpai: „Net nežinau ką mąstyti, nes jau antras rungtynes metame tragiškai. Šiandien trūko trenerio (Viliaus Jastremsko, – aut.past.), gal žaidėjai negali susikaupti negirdėdami jo rėkimo...“ Įdomu tai, jog „Tornadas“ nežymia persvara laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (47-40), tačiau padarė net 15 klaidų daugiau už varžovus (27-12). VIESULAS VISBIČIUJE. Sekmadienio popietę „Viesulo“ klubas sužaidė dar dvejas rungtynes, tiesa jos vyko kitame mieste (Visbičiuje) ir kitame turnyre (A.Sabonio taurėje), kuriose šventė vieną pergalę ir patyrė vieną pralaimėjimą. Pirmiausia į kovą A.Sabonio Mažojoje taurėje stojo „Viesulo-2“ ekipa, kuri po itin atkaklios kovos rezultatu 68:63 palaužė Littleport „Žalgirio“ klubą ir iškovojo bilietą į pusfinalį. Nugalėtojų komandos vadovas Aurimas Burokas gyrė puikiai aikštėje pasirodžiusį pagrindinės ekipos trenerį: „Svarbiausia, kad iš Visbičiaus grįžome ne tuščiomis. Su antrąja komanda iškovota pergalė, o tai jau yra gerai. Be to, treneris puikiai pasirodė aikštėje ir patempė komandą. Parako pas jį dar tikrai yra.“ Iškart po šios dvikovos špagas ištraukė pagrindinė „Viesulo“ ekipa, kuri A.Sabonio Didžiojoje taurėje metė iššūkį Peterborough „BC Tauro“ kolektyvui. Visgi, šįkart svečiams iš Londono rungtynių scenarijus susiklostė ne taip sėkmingai, nes pergalę rezultatu 86:68 šventė varžovų komanda. Pasibaigus dvikovai nugalėtojų ekipos vadovas Vilius Augutis davė išsamų komentarą, kuriame atidavė duoklę komandos fanams: „Buvo gera kova, pavyko neblogai sužaisti gynyboje. Visi komandos žaidėjai atidirbo iš širdies, stengėsi, nes vis dėlto rungtyniavome prieš vienos iį Londono grupių lyderius. Pavyko laimėti, net su labai dideliu klaidų skaičiumi ir prastu pataikymu iš toli, tad dar tikrai yra kur tobulėti. Na, ir galiausiai viso kolektyvo vardu noriu padėkoti komandos fanams, kurių susirinko rekordiškai daug ir palaikymas buvo tiesiog nuostabus!“ Tuo metu „Viesulo“ ekipos vadovas Aurimas Burokas gyrė tiek varžovus, tiek jų sirgalius, tiek rungtynių organizatorius: „Pralaimėjome, nes nesusitvarkėme prieš varžovų aukštus žaidėjus, o mūsų centrai baigė rungtynes anksčiau laiko dėl išnaudoto asmeninių pražangų limito. Nors buvome grįžę į žaidimą, bet tai viskas ką mums pavyko padaryti sekmadienio vakarą. Nusileidome tikrai stipriai komandai, kurios atėjo palaikyti daug sirgalių. Dėkui visai BLKL Wisbech organizacijai, kuri yra tikrai puiki. Nors grįžome pralaimėję vienerias rungtynes, tačiau su tikrai su gera nuotaika.“ IŠMUŠĖ IŠ VĖŽIŲ. Visbičiuje vykusias A.Sabonio taurės turnyro kovas baigė Peterborough „Odd Socks“ ir Londono „Tornado“ komandų akistata, kurią rezultatu 77:69 laimėjo pirmoji ekipa. Apmaudžią nesėkmę patyrusio „Tornado“ klubo vadovas Dainius Balčiūnas vėl skėsčiojo rankomis: „Pradėjome gerai susikaupę, tačiau po antro kėlinuko sekė taškų badas ir pramesti geri metimai, kas išmušė mus iš vėžių. Klydome gynyboje lemiamomis minutėmis, gal nuovargis, ilga kelione, net nežinau kuo tą galima paaiškinti. Vis tik, nesiruošiame nuleisti rankų, nes prieš akis BLKL atkrintamosios, kuriose taip žaisti negalime.“ UŽSITIKRINO. Sekmadienio kovas Londono grupėje pradėjo dėl BLKL-A13 Scaffolding taurės kovojančios „Top Team“ (8-1) ir „Spartos BC“ (4-5) komandos, o dvikovą net 25 taškų persvara rezultatu 109:84 laimėjo favorite laikyta pirmoji ekipa. Tai buvo jau aštuntoji „Top Team“ komandos pergalė šiame sezone leidusi pirmenybių favoritams užsitikrinti reguliariojo sezono nugalėtojų titulą ir bilietą į balandžio pabaigoje vyksiantį „Pasaulio lietuvių čempionų taurės“ turnyrą. Įdomu tai, kad šiose rungtynėse nugalėtojų ekipa pagerino šio sezono BLKL Londono grupės rezultatyvumo (109) ir naudingumo (135) rekordus. TRIGUBAS DUBLIS. Antrojoje sekmadienio akistatose užfiksuota pirmoji rimtesnė savaitgalio staigmena. Kurį laiką varžovų šešėlyje tūnoję „Credo“ (7-6) vyrai nepabūgo trigubą dublį atlikusio Karolio Stepanavičiaus vedamos „Volfo“ (9-5) komandos ir šventė netikėtą pergalę rezultatu 77:74. Verta pažymėti, jog įspūdingas rungtynes sužaidęs Stepanavičius pasiekė retai kada pasitaikantį trigubą dublį (26 tšk., 12 atk.kam., 10 per.kam., 11 išpr.praž., 40 naud.balų), bet ir pagerino šio sezono Londono grupės išprovokuotų pražangų (11) rekordą. Įdomu tai, jog per vieną vakarą paaiškėjo abiejų A13-Scaffolding ir London Timber taurių reguliariojo sezono nugalėtojai ir antrąsias vietas užėmusios ekipos. Jomis atitinkamai tapo: „Top Team“ ir „Medelyno“ bei „Viesulo BC“ ir „Volfo“ komandos. LENGVA PERGALĖ. Dar vieneriose „A13-Scaffolding“ rungtynėse lengvą pergalę šventė čempionės titulą ginanti „LBC-Build London“ (5-4) ekipa be didesnio vargo rezultatu 76:58 palaužusi „Artistų“ (1-9) ekipą. Tad savo pasirodymą „A13-Scaffolding“ grupės reguliariajame sezone „Artistai“ baigė patyrę devynis pralaimėjimus iš eilės ir užėmę šeštąją turnyro rikiuotės poziciją. SKUBIAI. Ketvirtadienio vakarą net nežinoję, kad savaitgalį turės žaisti rungtynes „BC Vilkai“ (4-9) skubiai, vos per vieną dieną, surinko gana gausią sudėtį ir sekmadienį šventė lengvą pergalę prieš „Greenwitch Royals“ (2-11) ekipą rezultatu 76:55. Pasibaigus šiai dvikovai paaiškėjo pirmoji BLKL-London Timber ketvirtfinalio pora – pirmajame atkrintamųjų varžybų etape ginklus surems „Viesulo BC“ (1) ir „Greenwitch Royals“ (8) kolektyvai. SAVAITĖS MVP. Nors šią savaitę ryškiausiai švietė trigubą dublį atlikusio Karolio Stepanavičiaus žvaigždė, tačiau naudingiausiojo žaidėjo titulą pelnė dar įspūdingiau sužaidęs Peterborough „BC Tauras“ ekipos vidurio puolėjas Edvardas Varpiotas, kuris A.Sabonio Didžiosios taurės dvikovoje su „Viesulo“ ekipa pelnė 35 taškus, atkovojo 19 atšokusių kamuolių, išprovokavo 9 varžovų pražangas ir aikštę paliko surinkęs 54 naudingumo balus.

