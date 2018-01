Domantui Saboniui laikas tapti nuolatiniu starto penketo nariu?

Nuotr.: Twitter.com

Į rikiuotę grįžta pagrindinis Indianos „Pacers“ vidurio puolėjas Mylesas Turneris, tačiau strategui Nate‘ui McMillanui teks rimtai apsvarstyti, ar šioje pozicijoje neturėtų likti Domantas Sabonis, skelbia „hashtagbasketball.com“.

Kol Turneris gydėsi traumą, Sabonis rungtynes startiniame penkete pradėjo 18 rungtynių ir per jas vidutiniškai rinkdavo po 13,2 taško, iš žaidimo mesdamas 54,5 proc. taiklumu, atkovodavo po 10,4 kamuolio, atlikdavo po 2,6 rezultatyvaus perdavimo, blokuodavo po 0,5 metimo, o jo +/- rodiklis siekė plius 4,6.

Tuo metu Turneris, pradėdamas susitikimus nuo pat pirmųjų minučių, vidutiniškai įmesdavo po 14 taškų (49,9 proc. taiklumu), sugriebdavo po 6,4 kamuolio, atlikdavo po 1,6 rezultatyvaus perdavimo, blokuodavo po 2,2 metimo bei fiksuodavo plius 1 rodiklį +/- statistikos grafoje.

Kartu su Saboniu geriau funkcionuoja ir visas „Pacers“ startinis penketukas. Domui pradedant rungtynes nuo pirmųjų minučių, Indianos klubas per 100 atakų pelno 9,9 taško daugiau nei varžovai, kuomet žaidžiant Turneriui šis skaičius yra vos 1,1.

Šiam skirtumui nemažą įtaką turi ir geras Sabonio bendradarbiavimas su „Pacers“ lyderiu Victoru Oladipo, o apie tai ir vėl byloja skaičiai. Kuomet abu žaidėjai yra aikštelėje, Indianos ekipa per 100 atakų įmeta 12,4 taško daugiau nei oponentai, o taip darbas palengvėja kitiems ant parketo esantiems krepšininkams.

Tuo metu, kai Oladipo rungtyniauja vienu metu su Turneriu, „Pacers“ per 100 atakų pelno 5,2 taško daugiau už varžovus. Ir nors šiuo atveju tai nėra nė vieno iš krepšininko kaltė, tačiau Oladipo ir Sabonio tandemas jau rungtyniauja antrus metus, kas ir duoda pranašumą Domantui pagal šiuos statistinius rodiklius, rašo „hashtagbasketball.com“.

Lietuvis taip pat yra pajėgus spręsti vieną didžiausių „Pacers“ problemų – kovą dėl atšokusių kamuolių.

Nepaisant to, jog Turneris yra 211 centimetrų ūgio, jis per rungtynes nusiima po 6,4 kamuolio ir tai yra ganėtinai mažai tokio ūgio krepšininkui. Pagrindinės to priežastys yra įvardijamos amerikiečio jėgos trūkumas, kas lemia, jog Turneris yra paprasčiausiai apstumdomas kovoje dėl pozicijos po krepšiu.

Sabonis, nors ir yra žemesnis, tačiau būdamas fiziškai stipresnis sėkmingai grumiasi po krepšiais ir vidutiniškai rungtyniaudamas 2 minutėmis mažiau nei amerikietis, jis atkovoja dviem kamuoliais daugiau. Lyginant su Turneriu, Domanto atkovotų kamuolių procentas taip pat yra aukštesnis (18,8 prieš 12,7).

Taip pat tikėtina, jog Turnerio perkėlimas ant atsarginių žaidėjų suolelio išeitų į naudą tiek komandai, tiek jam pačiam.

Puolėjas, žaisdamas antrojoje sudėtyje, būtų dar intensyviau maitinamas kamuoliais bei galėtų išmesti metimus ne tik iš už baudos aikštelės ribų, bet ir aktyviau žaisti nugara į krepšį.

Kalbant apie naudą „Pacers“, tai padėtų išplėsti atsarginių krepšininkų puolamąjį arsenalą. „Pacers“ šiuo metu pagal atsarginių žaidėjų pelnomus taškus užima 22-ąją vietą lygoje. Taigi šioje srityje McMillano auklėtiniai dar turi, kur tobulėti, o Turneris šioje situacijoje galėtų tapti puikia išeitimi.