Nuotr.: Fotodiena/E.Mačiulskytė Nuotr. Fotodiena/E.Mačiulskytė Antanas Guoga perleido jam priklausiusias Vilniaus „Lietuvos ryto” krepšinio klubo dalis, tačiau vis dar jaučia sostinės komandos pulsą. Verslininkas ir europarlamentaras šiomis dienomis lydėjo „Lietuvos ryto” didžiausio rėmėjo „Nem.io Foundation” prezidentą Loną Wongą, kuris atvyko kartu su europarlamentaru tiesiai iš Davoso į Guogos inicijuoto „Blockchain Centre Vilnius” atidarymą. „Ši komanda man svarbi ir norisi, kad jai sektųsi”, – kalbėdamas su LKL.LT pabrėžė Guoga. Jis šiomis dienomis grįžo į Lietuvą pirmą kartą nuo 2017-ųjų rudens tiesiai iš Davoso Pasaulio Ekonomikos Forume vykusių renginių blockchaintema. „Lietuvos ryto” prezidentas vasarį iš arti stebės SIL–Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą ir čia tikisi „Lietuvos ryto” pergalės. „Nugalėti „Žalgirį” būtų sveika, – įsitikinęs Guoga, atskleidžiantis, kad finansinių rėmėjų paieška bei rėmimu per savo valdomas bendroves padeda ne tik pagrindiniam vilniečių varžovui „Žalgiriui”, bet ir Prienų–Birštono „Vytautui”. – Tikiuosi, kad finale bus „Lietuvos rytas” ir „Žalgiris”. O „Lietuvos ryto” pergalė būtų naudinga ilgalaikėje perspektyvoje.” Guoga su Lietuvos žiniasklaida apie sportą bendravo pirmą kartą po spalio, kai perleido jam priklausiusias „Lietuvos ryto” dalis. – Antanai, ar išvykęs iš Lietuvos stebite Lietuvos krepšinio batalijas? – LKL.LT paklausė Guogos.

– Žiūru svarbiausias rungtynes, ypač „Lietuvos ryto”. Smagu stebėti jos žaidimą, džiaugiuosi, kad yra konkurencija, Vilniaus klubas atsigavęs. Gera vadyba, „Lietuvos ryto” vaikinai ir merginos darbuojasi puikiai ir atsiradus galimybėms veikia greitai. Liūdna dėl Klaipėdos „Neptūno”, norisi turėti stiprią šią komandą ir kartu bendruomenę. – Sezoną pradėjote būdamas vienas iš „Lietuvos ryto” savininkų, bet savo dalis perdavėte. Ar šis klubas vis dar jums artimiausias?

– Mano tikslas nebuvo laikyti tas dalis. Ankstesni savininkai įsivėlė į niekam nereikalingą tarptautinį atgarsį sukėlusį skandalą. Tuomet dalis nupirkau. O pusę turėtų dalių vėliau atidaviau savivaldybei už papildomą paramą. Taip pat dvi dalis atidaviau Linui Kleizai, kad patyręs ir bendruomenės gerbiamas krepšininkas būtų šalia komandos. Visa tai padariau nemokamai. Tai padarius vis labiau pradėjo skirtis mūsų požiūriai su klubo direktoriumi, nusprendžiau, kad geriausia būtų pasitraukti iš dalininkų ir leisti likusiems dalininkams valdyti klubą. Iki šiol esu klubo prezidentas, padedu, kiek galiu. Su klubo vadovybe bendradarbiaujame, kad rėmėjų finansavimas būtų sklandus ir vykdomi įsipareigojimai. Tikiuosi, kitą sezoną ateis naujas prezidentas, o kol esu aš – padedu kiek tik galiu. – Dažnai lankotės „Lietuvos ryto” rungtynėse?

– Pastarąjį kartą lankiausi būdamas Lietuvoje, o dabar jau kurį laiką buvau išvykęs. Nepavyko atvykti į paskutines „Lietuvos ryto” rungtynes šeštadienį, nes kaip tik tuo metu priėmiau per šimtą tarptautinių svečių, kurie atvyko kartu atidaryti „Blockchain Centre Vilnius”, įskaitant ir didžiausią „Lietuvos ryto” klubo rėmėją, „Blockchain“ technologijos kompaniją „Nem.io Foundation”. Po atidarymo palydėjau šios kompanijos prezidentą Lono Wongo susitikti su klubo žaidėjais. Ši komanda man svarbi ir norisi, kad jai sektųsi. – O kas jus sieja su Lietuvos krepšiniu?

– Nemažai. Kelis metus remiame „Žalgirį“. Man atrodo, tai vienintelė įmonė Lietuvoje, kuri koncentruojasi ties krepšiniu, sukūrusi nemažai darbo vietų ir pelninga organizacija. Džiaugiuosi, nes ji veikia tarptautiniu mastu. Man patinka Prienų komanda, būdamas sporto ir laisvalaikio prekių e-parduotuvės SIL vienu iš akcininkų prisidedu prie šios komandos rėmimo. Be to, SIL remia ir Karaliaus Mindaugo taurę. SIL komandos pastangomis krepšinio bateliai iš Kauno sandėlių keliauja į visą pasaulį. Įmonė per paskutinius penkerius metus sustiprėjo taip, kad gali remti pagrindinius klubus Lietuvoje ir dar Karaliaus Mindaugo taurę. Man smagu, kad ne tik aukojame, bet ir sukuriame vertę. – Remti principinį „Lietuvos ryto” varžovą „Žalgirį” nematote bėdos?

– Tai ne vieno mano, o visos įmonės sprendimas. Vis dėlto nemanau, kad padėti krepšiniui yra problema – reikia pereiti per asmeniškumus ir ambicijas, kad myliu vieną klubą, o nemyliu kito. Tą bandau daryti visą gyvenimą. Konkurencinga klubų kova naudinga Lietuvai. Per tą laiką pasiekta nemažai sėkmės, verta pagalvoti vien apie Lietuvos rinktinę. – Prisidedate ir prie Prienų–Birštono „Vytauto”, džiaugiatės Ballų atvykimu į Lietuvą?

– Kiek galėjome, tiek Virginijui Šeškui padėjome, padedame ir padėsime. Jis man – krepšinio siela. Man visuomet patinka nuvažiuoti į Prienus, suvalgyti lašinuką, nueiti į pirtį (šypsosi). Kartais ir kokiu žvėriuku pamaitina. Mane į šį rajoną visuomet traukė, ir dabar laukiu, kad grįžęs galėčiau nuvažiuoti į Prienus. O Ballų šeimyna neseniai apsipirkinėjo Kaune SIL parduotuvėje. Kaip tik telefonu kalbėjau su tėvu, pakviečiau į „TonyResort” atvykti, gal ir pokerį pažaisti. Sakė, kad nemoka, bet aš pasirengęs jį išmokyti. – Atvyksite ir iš arti stebėsite SIL–Karaliaus Mindaugo taurės varžybas – kuo šis turnyras ypatingas jums?

– Kai LKL prezidentas svarstė apie turnyro pavadinimą, buvau vienas iš žmonių, pasiūliusių šį pavadinimą taurės turnyrui. Pamenu, kad pas Arvydą Sabonį kalbėjome apie pavadinimą ir buvo minčių pavadinti politiko vardu, aš sakiau, kad reikia žvelgti į ilgalaikę perspektyvą, todėl ir pasiūliau istorinį, Lietuvai ypatingai svarbų vardą. Man Karaliaus Mindaugo taurė turi didelę reikšmę. – Palaikysite „Lietuvos rytą“?

– Lietuvai reikalinga konkurencinga klubų kova. Kai „Žalgiris” žaidžia Eurolygoje, stebiu ir palaikau jį. Iki šiol bendrauju su Pauliumi Motiejūnu. „Žalgiris” kiekvienam lietuviui visada bus svarbu. Neabejoju, kad „Žalgiriui” reikia, kad „Lietuvos rytas” būtų stiprus – visi tą turi suprasti. Ir jei „Lietuvos rytas” nugalėtų „Žalgirį” – tai būtų sveika. Tikiuosi, kad finale žais „Lietuvos rytas” ir „Žalgiris”. O „Lietuvos ryto” pergalė būtų naudinga ilgalaikėje perspektyvoje. – Šis turnyras – vienas pompastiškiausių Lietuvos sporto padangėje, ar tai – puošmena Lietuvai?

– Man šis turnyras – didelė šventė. Sirgaliai ir žiūrovai turi didelį užimtumą, susidomėjimą, aistrą, išsiliejimą, dingsta visos įtampos. Norisi fantastinio finalo, kad kova vyktų taškas į tašką, gal būtų ir pratęsimas – to ir linkiu. – Pastarasis jūsų artimas bendradarbiavimas su krepšiniu baigėsi skandalu – jaučiate kartėlį?

– Tęsiame darbus ir nejaučiu skaudulio. Su visais „Lietuvos ryto” klubo vadovais konstruktyviai bendraujame. Kaip tik stengiuosi didinti paramą klubui. Iš mano pusės – geros žinios ir pagalba su kontaktų tinklu, kad gerai sektųsi. Manau, savo darbą atlikau gerai – klubas ištrauktas iš skolų liūno, o dabar laukia sunkus darbas ir jį reikia tęsti daug metų. Kai atsiras naujas žmogus prezidento pareigoms – džiaugsiuosi. Niekada nežadėjau ateiti į klubą ir pasiimti jį, norėjau atiduoti klubą žmonėms ir tai pavyko padaryti. – Bet jūs vis dar remiate klubą – suteikėte 324 tūkst. eurų paskolą, o pasitraukęs tuos pinigus palikote kaip paramą.

– Tai beveik 350 tūkst. eurų mano asmeninių lėšų, kurias įnešiau šį sezoną. Žinau, daug žmonių gali kritikuoti, bet reikia paklausti savęs: o kiek jūs atnešėt klubui ir krepšiniui? Savo darbą atlikau, o visi gali interpretuoti kaip nori. Taip pat pritraukiau rėmėjų, taigi viską sudėjus įnešiau daugiau nei milijoną eurų, be to, atiduodamas savo dalis savivaldybei, klubui pritraukiau pusę milijono eurų. Visa tai leido klubui atsigauti. – Džiaugiatės tuo, kaip vyksta pasikeitimai „Lietuvos ryto” klube?

– Taip, klubo vadovybė žiūri į ateitį ir priima sprendimus, kurie reikšmingi ateičiai. Tai ir sutartis su Egidijumi Mockevičiumi, ir su Martynu Echodu – jų kontraktai ilgalaikiai. Nepalaikau strategijos, kai nuperki dabar gebantį žaisti žaidėją ir po poros mėnesių atleidi. Ilgalaikės sutartys su lietuviais man atrodo patraukliausiai, kad gerai jaustųsi ir jie, ir šeima, kad žaidėjai tobulėtų. Tokia mano filosofija. Negalime į žaidėjus žiūrėti kaip į trumpalaikius partnerius. Be to, klubas turi tęsti darbą su veteranais – pavyko suorganizuoti nemažai renginių. Daroma tai, kas priklauso klubui. – Antanai, koks jūsų didžiausias artimiausias noras, susijęs su krepšiniu?

– Didžiausias noras – sėkmingas Karaliaus Mindaugo turnyras, suteiksiantis didelį džiaugsmą visos Lietuvos krepšinio bendruomenei. Taip pat noriu iš arti pamatyti „Lietuvos ryto” rungtynes, nuvažiuoti į Prienus, pažiūrėti žaidžiančius Ballus, nuvykti į Kauną – krepšinis mano aistra buvo ir bus visą gyvenimą. Būtų smagu, kad „Žalgiris” laimėtų Eurolygą. Krepšinis suvienija Lietuvą tarptautinėje arenoje. Linkiu mums visiems, kuo daugiau Lietuvos pergalių.

LKL Taip pat skaitykite: Komanda tikintis Kurtinaitis: „Viskas mūsų rankose" „Pistons" įtraukė Bradley į mainomų žaidėjų sąrašą Domantui Saboniui laikas tapti nuolatiniu starto penketo nariu? De Colo tapo naudingiausiu Eurolygos sausio mėnesio krepšininku Britanijos lietuvių lygoje – įspūdingas trigubas dublis „Baskonia" ir „Valencia" išsiskyrė su aukštaūgiais



parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) ESME GERIAU GERAS KLOUNAS, NEGU SUP*STAS PERSIRAUKES SKEOTIKAS, (BET KOKIOS) susireiksminusios KOMISIJOS NARYS, AR BET KOKia kitokia Zmonijos atlieka :) Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) yla Saulius...tu gal nevartok tų pigių narkotikų. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) ekspertas idomu kokio politiko vardu butu ta taure pavadinta, jei ne karaliaus mindaugo vardu :DDD apgailetinai atrodytu Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Saulius Tas guoga geras klaunas dauk istoriju kurti moka bet smegenu nulis tik karta pavyko laimeti kaipeiku tai ir tapo atsigaves nesamoniu putejas kuris sukure visa Lietuva ir tave kuris skaitai si komentara !!!



parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

