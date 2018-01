Mirotičius noras palikti Čikagą gali virsti realybe – puolėjas kelsis į „Pelicans“ ekipą?

Nuotr.: AP - Scanpix

Jau keletą mėnesių Čikagos „Bulls“ ekipą palikti siekiantis Nikola Mirotičius, regis, pasiekė savo tikslą. JAV žiniasklaida skelbia, kad 26 metų 208 cm ūgio puolėjas kelsis į Naujojo Orleano „Pelicans“ gretas.



Mainais už Mirotičių Čikagos klubas gaus buvusį savo narį Omerą Ašiką ir pirmąjį NBA naujokų biržos šaukimą.



Sausio pirmoje pusėje Mirotičius buvo arti persikėlimo į Jutos „Jazz“ gretas, tačiau sandoris neįvyko. Ispanu labai susidomėjusi buvo ir Detroito „Pistons“.

Mirotičius sezono startą praleido dėl veido kaulų lūžių, kuriuos patyrė per konfliktą su komandos draugu Bobby Portisu, dar sezono išvakarėse.

Visgi grįžęs į rikiuote aukštaūgis demonstruoja gerą žaidimą. Kildamas nuo suolo puolėjas per 25 mačus vidutiniškai pelno po 16,8 taško bei atkovoja po 6,4 kamuolio.



Ašikas „Bulls“ garbę gynė 2010-2012 metais. Vėliau turkas rungtyniavo Hjustono „Rockets“ ir „Pelicans“ gretose. Pastaruosius metus aukštaūgis kentėjo nuo mįslingos ligos.



Rugsėjo pabaigoje Ašikui buvo diagnozuota Krono liga. Tai sisteminė uždegiminė virškinimo trakto liga, galinti pažeisti bet kurią trakto dalį. Dažniausiai šia liga serga žmonės tarp 15 ir 35 metų amžiaus.



Šį sezoną Ašikas sužaidė 13 mačų per kuriuos aikštėje vidutiniškai praleidžia po 7 minutes, o per jas pelno 1,3 taško ir atkovoja po 2,5 kamuolio.