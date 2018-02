Urbonas po pralaimėjimo dzūkams: „LKL dabar nėra ką pasiųsti ant trijų raidžių“

Nuotr.: fotodiena.lt/J. Elinskas

Nuotr. fotodiena.lt/J. Elinskas

Alytaus „Dzūkija“ į Uteną atvyko kaip komanda, prieš tai pralaimėjusi penkerias rungtynes iš eilės, tačiau slogios nuotaikos dzūkų gretose jiems laimėti Aukštaitijoje nesutrukdė.

Rungtynių žaidėjas Nikolaos Stylianou Taškai 21 Naudingumas 19 Tritaškiai 50% 3/6 Dvitaškiai 71% 5/7

„Dzūkija“ svečiuose „Juventus“ parbloškė 79:75, o po rungtynių savo nusivylimą rezultatu išreiškė uteniškių vairininkas Žydrūnas Urbonas.

Tiesa, specialistas nukėlė kepurę prieš sustiprėjusią ir keturiais naujokais pasipildžiusią „Dzūkijos“ komandą.

„Net ir pats buvau per daug įsitempęs. Žinojau, kokios laukia rungtynės, rytinėje treniruotėje sakiau: „Man tinka net ir pergalė vieno taško persvara“. Kodėl? Nes jie („Dzūkija) turi keturis naujus žaidėjus ir visi jie startiniame penkete. Tai – pakankamai normalaus ir gero lygio komanda, kuri pridarė rūpesčių. Be to, kai ateina naujas treneris, atsiranda kitas vidinis variklis. Jis žaidė su noru laimėti ir kabinosi labai stipriai.

Galėjome laimėti, išnešti sveiką kailį, bet darėme visiškai kvailas klaidas. Gaila tokio taško, išvykose atrodo, kad nagais graužiame parketą, laimime, bet atidavėme čia. Alytus visiškai kitas Alytus. Erzina tai, kad pakliūni ant tokių momentų. Tai Sedekerskis Kėdainiuose, tai čia dabar keturi nauji atvažiuoja… Nežinai, ko laukti. Jie gerai su „Lietuvos rytu“ žaidė, dabar tai visai kita komanda. Žinome, kodėl pralaimėjome“, – sakė specialistas.

Anot Urbono, LKL pastaruoju metu yra gerokai sustiprėjusi, o savo mintis tai pasakydamas spaudos konferencijoje treneris išreiškė itin vaizdžiai.

„Kažkam atrodo, kad esame penkti, tai privalėjome nugalėti šitą komandą. Pamirškite tokius dalykus, LKL dabar nėra ką ant trijų raidžių pasiųsti. Visi stiprinasi“, – su šypsena rėžė treneris.

„Dzūkiją“ pastaruoju metu papildė Perry Petty, Nikolaos Stylianou bei Charlesas Callisonas. Komandai diriguoja ir naujas treneris – estas Alaras Varrakas.