BLKL – čempionai parodė tikrąjį veidą, „Bullets“ šventė pirmąją pergalę

Nuotr.: Savaitgalį Londone ir Visbičiuje įvyko tradicinis Britanijos lietuvių krepšinio lygos (BLKL) turas, kuriame buvo sužaistas net devynerios rungtynės. ČEMPIONIŠKAS CHARAKTERIS. Be jokios abejonės įdomiausia akistata vyko penktadienio vakarą, kuomet „A13 Scaffolding“ grupėje susigrūmė čempionės titulą ginanti „LBC-Build London“ (6-4) ekipa ir reguliariojo sezono nugalėtojos vardą praėjusią savaitę užsitikrinusi „Top Team“ (8-2) komanda. Sezono pradžioje čempionai nedemonstravo sau būdingo žaidimo ir trynėse turnyro rikiuotės viduryje, maža to, prieš pat Naujuosius metus LBC ekipa nesugebėjo surinkti penkių krepšininkų ir patyrė techninį pralaimėjimą 0:20. Vis tik, panašu, kad būtent šis akibrokštas tapo kertiniu, nes 2018-uosius metus „LBC-Build London“ ekipa pradėjo dvejomis pergalėmis iš eilės, o trečiąją pasiekė įveikdama ne bet ką, o „Top Team“ ekipą. Penktadienio vakarą vykusią akistatą geriau pradėjo LBC vyrai, kurie pirmojo kėlinuko pabaigoje pirmavo 7 taškais (15:8). Tačiau netrukus „Top Team“ ekipa pelnė net 14 taškų be atsako , perėmė iniciatyvą į savo rankas (22:15), o antrojo ketvirčio viduryje jau mėgavosi dviženkle persvara (29:18). Visgi, tai nepalaužė čempioniško charakterio. Anaiptol, pakoregavę savo žaidimą LBC krepšininkai, pavijo varžovus, lemiamame kėlinuke išsiveržė į priekį ir nuaidėjus finalinei sirenai iškovojo principinę pergalę rezultatu 76:71. Sulig šia dvikova abi komandos baigė reguliarųjį sezoną, tiesa, tą padarė būdamos skirtingų nuotaikų: kaip jau rašėme anksčiau „Top Team“ ekipa finišavo pirma. Tuo tarpu „LBC-Build London“ ekipa „Seciro“ pergalės dėka pirmąjį varžybų etapą baigė trečioje turnyro rikiuotės pozicijoje. PRATĘSĖ. Sekmadienio kovas Londono grupėje pradėjo dėl „London Timber“ taurės kovojančios „BC Vilkų“ (5-9) ir „LT BC-2“ (4-9) komandos, o pergalę rezultatu 67:61 šventė pirmoji ekipa. Tai buvo jau trečioji „Vilkų“ pergalė iš eilės leidusi jiems reguliarųjį sezoną baigti šeštoje turnyro rikiuotės pozicijoje. Tuo tarpu nesėkmę patyrę „LT BC-2“ vyrai nepaisant paskutinių pirmojo etapo rungtynių su „Viesulo BC“ kolektyvu baigties liks 7 turnyro lentelės vietoje ir atkrintamosiose kausis su „Volfo“ ekipa. Verta pažymėti, kad nugalėtojų komandos lyderis E.Janulevičius šioje dvikovoje pataikė net 13 baudų metimų, o tai – naujas šio sezono BLKL Londono grupės rekordas. NEIŠBRENDA. Pastaruoju metu niekaip iš nesėkmių liūdno neišbrendanti „Tornado“ (8-6) ekipa sekmadienio vakarą pralaimėjo „Credo“ (8-6) komandai ir patyrė jau trečiąjį pralaimėjimą iš eilės. Sužaidus tris kėlinukus rezultatas buvo visiškai lygus (44:44). Vis tik, kuomet jau atrodė, kad laukia itin intriguojanti rungtynių pabaiga rungtynių scenarijus staiga pasisuko netikėta linkme. Lemiamo ketvirčio pradžioje „Credo“ ekipa pademonstravo visa griaunantį puolimą ir per 10 minučių atkarpą surinko net 31 tašką, o to pilnai pakako, tam, kad reguliarusis BLKL-London Timber sezonas būtų baigtas iškovojant įtikinamą pergalę rezultatu 75:62. Koją „Tornado“ ekipai veikiausiai pakišo didžiuliu skirtumu pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių (27-38) ir itin prastas (8/29, 27,5%) pataikymas iš dviejų taškų zonos. Nugalėtojų komandos vadovas Dainius Balčiūnas pirmą kartą šiame sezone nedavė komentaro ir tik mįslingai parodė į trenerio pusę. Tuo tarpu ant „karštosios“ kėdės sėdinti Vilius Jastremskas nepanikavo: „Varžovai šiandien buvo stipresni ir labiau vertini pergalės. Šįkart jie tiesiog labiau norėjo laimėti. Tačiau rankų mes nenuleidžiame, tad galiu drąsiai pasakyti, jog atkrintamosios bus įdomios.“ Beje, tai buvo jau penktoji šių komandų akistata per pastaruosius du sezonus. O dar dvejos tikrai bus jau artimiausiu metu, nes būtent šie klubai pirmajame atkrintamųjų varžybų etape kovos dėl vietos BLKL-London Timber taurės pusfinalyje. REVANŠAS. Saldų revanšą už nesėkmę pirmojo rato akistatoje pasiekė „Seciro BC“ (3-6) kolektyvas trečiosiose sekmadienio rungtynėse rezultatu 78:64 sutriuškinęs „Spartos BC“ (4-6) atstovus. Sužaidus kiek daugiau nei dvi minutes „spartiečiai“ pirmavo 4:3, tačiau kaip parodė vėlesni įvykiai taip buvo vienintelis kartas šioje dvikovoje, kuomet „Spartos“ vyrai buvo priekyje. Visgi, vos po kelių akimirkų „Seciro“ atstovai spurtavo, pabėgo į priekį ir per likusį dvikovos laiką tik didino savo pranašumą neleisdami varžovams net pagalvoti apie pergalę. Beje, kaip ir „Tornado“ atveju „spartiečiams“ ilgai laukti revanšo neteks, nes būtent šie klubai atkrintamosiose netrukus tarpusavyje vėl kausis dėl vietos BLKL-A13 Scaffolding taurės pusfinalyje. NETIKĖTAI SUNKI KOVA. O štai „Spartos“ klubo dubleriai (9-6) sekmadienio vakarą džiaugėsi pergale prieš „Greenwitch Royals“ (2-12) atstovus. Tiesa, ji buvo pasiekta po netikėtai sunkios kovos. Iki pagrindinio laiko pabaigos likus žaisti penkias su puse minutės „Sparta-2“ turėjo vos dviejų taškų pranašumą (80:78), tačiau tuomet „spartiečiai“ laimėjo dar vieną įspūdingą atkarpą rezultatu 9:0 ir padidino savo pranašumą iki dviženklio (89:78). Per likusį susitikimo laiką esminių pokyčių neįvyko, tad nuaidėjusi finalinė sirena paskelbė dramatišką „Spartos-2“ komandos pergalę rezultatu 94:84. PIRMOJI PERGALĖ. Visbičiaus miestelyje vykęs BLKL-Thames Windows taurės turas prasidėjo kiek neįprastai. Visų pirma pirmosios jo rungtynės buvo žaidžiamos šeštadienį, visų antra – vietos „Bullets“ (1-11) ekipa palaužė Peterborough „Tauro-2“ (1-10) komandą ir šventė pirmąją pergalę klubo istorijoje. Nuo pat dvikovos pradžios aikštėje vyko graži lygių varžovų dvikova, tad nieko nuostabaus, jog viskas sprendėsi pačioje susitikimo pabaigoje. Likus žaisti kiek mažiau nei dvi minutes rezultatas buvo lygus (59:59). Vis tik, pergalės labiau norėję „Bullets“ vyrai susitikimą baigė įspūdingu spurtu 7:0 ir nuaidėjus finalinei sirenai šventė istorinę pergalę rezultatu 66:59. TRYS REKORDAI. Dar vieną pergalę vietos sirgaliams padovanojo Visbičiaus „Wizards“ (9-2) ekipa sekmadienio rytą rezultatu 88:80 įveikusi Boston „Fighters“ (5-6) garbę ginančius krepšininkus. Įdomu tai, kad šiose rungtynėse buvo pagerinti net trys šio sezono rekordai: svečių komandos aukštaūgis A.Jasiūnas atkovojo daugiausiai kamuolių (19), aikštės šeimininkų ekipos įžaidėjas E.Revuckas atliko daugiausiai rezultatyvių perdavimų (10), o Bostono komandos snaiperis J.Pranevičius įmetė daugiausia tritaškių (8). PIRMAS LAIMĖTAS DERBIS. Dar vienas fantastiškas rungtynes sužaidęs Edvardas Varpiotas atliko įspūdingą trigubą dublį, o jo vedama „BC Tauro“ (7-3) ekipa po dramatiškos kovos rezultatu 85:79 įveikė „Odd Socks“ (7-4) krepšininkus ir pirmą kartą istorijoje laimėjo Peterborough miestelio derbį. Tai buvo jau šeštoji „Tauro“ komandos pergalė iš eilės leidusi jai įsitvirtinti trečioje BLKL-Thames Windows grupės vietoje. Tuo tarpu vienu pralaimėjimu daugiau turintys „Odd Socks“ krepšininkai, kol kas žengia ketvirtoje pozicijoje. A.SABONIO TAURĖS DVIKOVA. Sekmadienio vakarą Visbičiuje buvo sužaista ir viena A.Sabonio Didžiosios taurės aštuntfinalio dvikova, kurioje kovėsi Londono „Medelyno“ bei Peterborough „Vyčio“ ekipos. Nors svečiai iš Londono buvo praleidę ne vieną valandą kelyje, tačiau tai jiems nesutrukdė pasiekti lengvos pergalės. Dar pirmajame ketvirtyje „Medelynas“ įgijo 15 taškų (30:15), o dvikovos pusiaukelėje favoritai jau mėgavosi triuškinama 40 taškų persvara (67:27). Ilgosios pertraukos metu atgavę jėgas svečiai nė kiek nemažino apsukų, tad pagrindinio laiko pabaigoje nuaidėjusi finalinė sirena paskelbė įspūdingą „Medelyno“ pergalę rezultatu 124:52. Ilgai laukti ketvirtfinalio „Medelyno“ krepšininkams neteks, nes jau kitą sekmadienį, tik šįkart Londone, jie kausis su Peterborough „Odd Socks“ atstovais. SAVAITĖS MVP. Jau antrą savaitę iš eilės naudingiausio krepšininko titulo pelno Peterborough „BC Tauro“ aukštaūgis Edvardas Varpiotas, kuris dvikovoje su „Odd Socks“ atstovais pelnė 24 taškus, atkovojo 21 atšokusį kamuolį, išprovokavo 10 varžovų pražangų ir rungtynes baigė surinkęs 45 naudingumo balus.

