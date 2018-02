Stringančią „Cavaliers“ suvaldyti mėginantis Lue: „Mes vis tiek būsime atkrintamosiose“

MIRKA

Čia daugiau pačiai NBA minusas kad CAVS nukrito ir taip nebeliko jokios intrigos, nors ir taip ji vos laikėsi iš paskutinių ant LBJ kelis metus, kol GSW nepasipildė dar labiau. Dabar NBA net nebeydomu laukt finalų, nes visiškai aišku kas laimės, nebent GSW susitraumuotų, kas vėlgi nepakeltų NBA prestižo. Akivaizdu kad NBA žurnalistai nuėjo ne tuo keliu, kas privedė prie dabartinių blogybių. Per daug buvo aukštinami žiedai, per daug buvo stumiama ant lyderių, kad jie nieko verti jei neturi žiedo. Ir ką tai davė? Geriausi žaidėjai pradėjo burtis į grupeles. Žiauriai trūksta vidinės pagarbos komandoms. Vis stengiamasi rasti kaip prisikabint. Kad ir dabar James - kad ir ką jis padarytų, viskas negerai - tai jis kišasi į komandos formavimą, negerai, tai nesikiša - negerai... KD paverstas kažkokiu atpirkimo ožiu, nors juk jis perėjo į GSW būtent dėl to, kad visi žurnalistai su savo stripsniais ant jo stūmė koks jis niekas nes neturi žiedo. Na ir palūžo voras. Seniau NBA buvo daugiau pagarbos žaidėjams, o jie darė daug prastesnių dalykų. Reggie Miller kaip išsidirbo iš sirgaliaus ir nieko, o dabar Westbrukas turi stumdytis aikštėj su kažkokiu atmarozu jau ne pirmą kartą... NBA žaidėjai paverti į klounus. Barklis dabar net į aikštę neįšeitų, nes jį užmėtytų fagotais...