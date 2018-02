Milaknis apie Švedą: „Jo sustabdyti neįmanoma“

antanas

To #bwin. As megstu rizikuot adapte. Per ankstesnius sezonus esu is to pacio zalgirio pralaimejimu dachuja bapkiu uzkales tiesiog siemet zalgiris islose kokius 8-9 maciau vien per fuksus. Zalgiris yra siu metu eurolygos fuksu karaliai,tdl ir tiek bapkiu prapyliau,nes vistiek manau kad tie fuksai baigsis,kaip praeitam sezone zvezdos fuksai baigesi. Db man svarbiausia protingai sustatyt bapkes ant tinkamu kofu ir viskas bus gerai. Aisku nebus tokiu navaru kaip ankstesniuose sezonuose,bet i normalu pliusa dar galiu iseit. Dar 9turai. Atsigriebsiu,o tu galesi centukus toliau skaiciuot prie parduotuves ant duonos.



