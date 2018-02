Rimas Kurtinaitis: apie tikėjimą Baronu ir atvykstančią „Chimki“

Chrisas Krameris Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Vilniaus „Lietuvos ryto“ šio sezono kelionė Europos taurėje oficialiai baigta. Tiesa, baigta ji buvo dar praėjusią savaitę Sankt Peterburge, tačiau šį vakarą „Siemens“ arenoje buvo atlikti paskutiniai formalumai – sužaistas paskutinis antrojo etapo mačas su Miuncheno „Bayern“.

Sostinės klubo uždanga tarptautiniame sezone nusileido su pralaimėjimu – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namie 85:87 vis tik neįkando Aleksandro Džordževičiaus styguojamam Bavarijos klubui.

Vilniečiai per paskutinę minutę dar turėjo šansą išplėšti bent jau pratęsimą, tačiau Louko Mavrokefalidžio metimas iš po krepšio baigėsi prilipintu kamuoliu prie lentos ir desperatišku graiko nepasitenkinimu arbitrų darbu.

„Mano akimis, viskas ten buvo tvarkingai“, – po rungtynių auklėtinio priekaištams nepritarė Kurtinaitis.

Jo ir komandos žygis per Europą baigėsi anksčiau nei buvo deklaruota „Lietuvos ryto“ planuose. Niekas neslepia – „Top 16“ etapas nebuvo tas, kurio tikėtasi. Visgi Kurtinaitis „Lietuvos ryto“ sezono Europoje vien pilkai nepiešia.

„Visų pirma, turėjome gerų rungtynių ir prastesnių. Gal pasitikėjimo trūksta, ypač išvykose. Ir su antros grupės komandomis, kurios yra aukštesnio lygio. Šiandien neturėdami Butkevičiaus, nusileidžiame fiziškai, ypač 2-3 pozicijos žaidėjams. Tarkime, „Lokomotiv“, UNIKS yra tvirčiau sukomplektuotos komandos, čia mūsų bėda.

Gal trūko ir sėkmės, bet nebuvo blogai. Gal rezultatas atrodo prastai, laimėjome vienas rungtynes iš šešerių. Didžiausias pralaimėjimas buvo pirmasis, rungtynės namie su „Zenit“. Jos turėjo duoti impulsą, pasitikėjimą… Čia buvo didžiausia nesėkmė“, – sakė treneris.

Rungtynių žaidėjas Jared Cunningham Taškai 23 Naudingumas 25 Baudų metimai 90% 9/10 Dvitaškiai 64% 7/11

Apie rungtynes: „Mums šiuo metu svarbiausia grįžti psichologiškai, rungtynės buvo neblogos, nors nebuvo itin geros, bet buvome temoje, žaidėme apylygiai. Lėmė keli smulkūs dalykai, ta tyčinė bauda tokiu metu… Trūko ir sėkmės įmesti tą tolimą metimą, žinome koks Travisas yra geras metikas. Nepasisekė. Šiaip rungtynės nebuvo blogos, kovojome neblogai. Manau, iki sekmadienio rungtynių su „Žalgiriu“ mes pasiruošime.“

Apie Mavrokefalidžio metimą: „Nežinau, kodėl negalime paprašyti, kodėl nežiūri peržiūrų. Mano akimis, viskas tvarkingai, nesakyčiau, kad teisėjai klydo. Aišku, mums reikėjo taškų, bet pralaimėjome ne čia, padarėme gal keturias klaidas iš eilės. Čia yra problema.“

Apie strigusį Baroną: „Turi bėdų su keliu, taip pat stengėmės jį pasaugoti sekmadieniui. Pamėginome šiandien, žaidė per sausmą. Mums to nereikėjo, bet reikės sekmadienį. Taip, jam trūksta stabilumo, koks stabulus jis buvo tiek Klaipėdoje, tiek pas mus. Bet manau, kad jis sugrįš. Jimmy turi meistriškumą.“

Apie „Žalgirio“ rungtynes su „Chimki“: „Greičiausiai žiūrėsiu per televiziją. Dėl to, nes arenoje daug žmonių, daug klausimų, man susikaupus geriau žiūrėti. Galima atsisukti epizodus, pasikartoti. Manau, kad žiūrėsiu per televiziją.“

Apie „Chimki“: „Labai priklauso nuo Švedo, jei pavyks jį sulaikyti, dideli šansai laimėti, jei ne – bėdos. Jie prarado pagrindinį centrą, kuris vėlai grįš. Labai nuotaikos komanda – gali laimėti išvykoje ir pralaimėti namie. Daug priklauso kaip kontroliuos „Žalgiris“ rungtynes. Skaičiau ir Milaknio pasisakymą, sakė, kad jei kontroliuos viską, bus gerai.“