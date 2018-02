Karjeros sezoną žaidžiantis Williamsas užsitarnavo naują „Clippers“ kontraktą

Nuotr.: USA Today – Scanpix

Daugiau nei dešimtmetį Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) rungtyniaujantis Louisas Williamsas pagaliau atsiskleidė visu gražumu. 31 metų gynėjas sulaukė Los Andželo „Clippers“ ekipos pasiūlymo pratęsti kontraktą.



Pranešama, kad 185 cm ūgio gynėjas sudarys trejų metų sutartį. Paskutinieji metai nėra garantuoti, o ar pasilikti žaidėją paskutiniajam sezonui nuspręsti galės klubas.



Šį sezoną Williamsas vidutiniškai rungtyniauja po 32 minutes, o per jas pelno po 23,3 taško, atkovoja po 2,5 kamuolio, atlieka po 5,3 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Naudingumo vidurkis siekia net 17,9 balo, o tai yra geriausias gynėjo pasiekimas karjeroje.



Sausio mėnuo Williamsui buvo geriausias per karjerą. Mėnesio pradžioje jis į „Golden State Warriors“ krepšį įmetė 50 taškų. Po dviejų savaičių mače su Memfio „Grizzlies“ Williamsas surinko 45 naudingumo balus. Abu šie pasiekimai yra geriausi karjeroje.