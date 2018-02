Išvarytas Itoudis po rungtynių laukė teisėjų prie jų persirengimo kambario

Nuotr.: Sputnik – Scanpix

Ketvirtojo Eurolygos rungtynių su Valensijos „Basket“ kėlinio pradžioje pratrūkęs ir vienu metu dvi technines pražangas, dėl kurių privalėjo palikti aikštę, užsidirbęs Maskvos CSKA strategas Dimitris Itoudis žaibais svaidėsi ir mačui pasibaigus.

Rungtynių žaidėjas Erick Green Taškai 19 Naudingumas 23 Baudų metimai 89% 8/9 Dvitaškiai 50% 4/8

Prieš ateidamas į konferencijos salę, 47-erių metų specialistas tiesiu taikymu patraukė teisėjų persirengimo kambario link.

Kartu su CSKA ir Valensijos klubo atstovais jis kurį laiką laukė prie rūbinės durų, bet nė vienas iš mače dirbusių – Fernando Rochos, Emino Mogulkoco ir Mario Majkičiaus – nebuvo linkęs aiškintis Rusijos giganto vairininkui bei nosies iš kambario neiškišo.

Galiausiai Itoudis sulaukė pagalbininko – į situaciją įsiliejęs asmuo išklausė trenerio pusės, kuris kategoriškai reikalavo gauti paaiškinimą akis į akį, kodėl jam buvo skirta antroji techninė pražanga, bei šią informaciją perdavė kambaryje buvusiems arbitrams.

Ilgai netrukęs trečiasis asmuo sugrįžo į koridorių ir pateikė teisėjų poziciją Itoudžiui. Pastarasis dar labiau įniršo ir ne kartą paminėjo, jog „visa tai yra melas“.

„Galvojau, jog vienas iš teisėjų mane pašalins ir iš spaudos konferencijos, tačiau jie vis dar yra rūbinėje. Dėkui Dievui, kad dabar esu čia, – savo kalbą žurnalistams pradėjo Itoudis. – Gerbiant Valensijos klubą ir šią puikią organizaciją, deja, bet turiu pradėti nuo to. Mes kaip klubas, kaip žaidėjai ir treneriai esame nusipelnę geresnio ir lygaus teisėjavimo.

Pirmąją techninę dar galiu pateisinti, bet antrąją gavau už tai, jog plodamas skatinau komandą stengtis gynyboje. Būtent dėl to – plojau rankomis, o priėjęs teisėjas prašė sustoti. Aš paklausiau: „Kodėl? Todėl, kad bandau įkvėpti komandą?“ Ir tada man buvo skirta antroji techninė pražanga bei buvau išvarytas iš rungtynių. Mes ketiname išanalizuoti įrašą ir paruošti oficialų protestą dėl tokio teisėjavimo lygio.“

Itoudis iš rungtynių diskvalifikuotas buvo ketvirtajame kėlinyje sužaidus beveik pusę minutės, kada CSKA atsilikinėjo 66:74. Palikdamas parketą, graikas eidamas dar pakeliui stabtelėjo prie klubo prezidento Andrejaus Vatutino, o paskui sustojo prie tunelio, vedančio į rūbinę.

Dar kelias minutes iš ten mačą stebėjęs specialistas nurodymus savo asistentams perdavinėjo per aptarnaujančio personalo darbuotoją, kol galiausiai Valensijos ekipos atstovai nepriėjo prie paties Itoudžio ir po pakartotinio prašymo vykdyti bausmę palydėjo jį iki rūbinės. Be jo likusi CSKA Ispanijoje krito 99:103 ir patyrė penktąjį pralaimėjimą per 22 turus.