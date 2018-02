Jankūną pribloškė išsišokusio „Chimki“ amerikiečio pasiteisinimas

kasioguru

kausai tie zali su savo tupu treneriu - ko jus cia uzsiputojot ant to paskutinio metimo? visu pirma taskai svarbus ne tik dvieju komandu tarpusavy, bet ir jei kelios komandos surinktu vienodai pergaliu. zaidzia Eurplygoj, o taisykliu nezino apuokai. :) kitas dalykas, tai kad as maciau, jog metima buvo bandoma uzdengt, taigi zaidimas dar vyko. isvis cia per daug demesio tam metimui - daugiau demesio kitiem dalykam, del ko buvo pralosta, o ne paskutiniam metimui, iki kurio jau viskas buvo aisku.