Dvikovoje su Maskvos srities „Chimki“ juvelyrinį perdavimą nežiūrint Pauliui Jankūnui atlikęs Kauno „Žalgirio“ legionierius Brandonas Daviesas tapo vieno gražiausių Eurolygos turo epizodų autoriumi. Legendinio Arvydo Sabonio stiliumi asistavusio centro ir kapitono duetas užėmė devintąją vietą.

Tarp gražiausių momentų trejetuko pateko ir Kevinas Pangosas, tačiau šiame epizode gražiausią akcentą sukūrė šoklusis „Chimki“ amerikietis Tyleris Honeycuttas, blokavęs virš krepšio skriejusį kamuolį.

Savaitės perlu tapo įspūdingas Maskvos CSKA universalaus krepšininko Cory Higginso dėjimas. Per visą aikštę kamuolį persivaręs 196 cm ūgio atletas be ceremonijų viena ranka sugrūdo kamuolį į krepšį per 218 cm ūgio Valensijos „Basket“ centrą Tiborą Pleissą.