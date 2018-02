„Jazz“ atsisakė Rose‘o paslaugų

Lituvis

As besuprantu kam ji atleidzia zaidejas gal ir daug traumu turejes bet visvien yra geras pg nu is toli pravalas bet jazz neturi geru zaideju isskyrus gobert bet ju pg tai sudo krovos neto niekada neprogresuos o rubio tai jau uzkniso zaist kasi nuo 14 ir tas nera geresnis uz rose ka jazz gali dabar geriau uz rosa treidai baigesi tarkim backup pg galetu but ar net start pg. vienintele priezastis kodel ji galejo atleidt tai tik chemistry . Tai dabar tik Timberwolves arba netgi baigt karjera vienas is smagoausiu nba zaideju per pastaruosius desimt metu. Europa ar kinija nebus nes buves mvp tikrai taip negalvos



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt