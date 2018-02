Prieš Lietuvos didžiųjų akistatą – penkios intrigos

Antanas Kavaliauskas apsikabina su Artūru Jomantu Nuotr.: Fotodiena.lt

Antanas Kavaliauskas apsikabina su Artūru Jomantu Nuotr.: Fotodiena.lt
Edgaras Ulanovas Nuotr.: Fotodiena.lt
Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Fotodiena.lt
Antanas Kavaliauskas sveikinasi su buvusiais komandos draugais Nuotr.: Fotodiena.lt
Egidijus Mockevičius Nuotr.: Fotodiena.lt

Jau šį vakarą Vilniaus „Siemens“ arenoje įvyks trečioji šio sezono didžiausių Lietuvos klubų, Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Lietuvos ryto“ kaktomuša.

Šį sezoną Vilniaus ir Kauno komandų akistatos ir vėl kunkuliuoja intriga bei aistromis. Per pirmąsias dvejas šių klubų tarpusavio rungtynes abu jie pasidalijo po pergalę, o bendras taškų skirtumas buvo viso labo penki taškai.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ prieš šias rungtynes pristato penkias didžiausias būsimo mūšio intrigas.

Axelis Toupane’as

Save Šarūno Jasikevičiaus schemose atradęs ir prie vaidmens prisitaikęs Axelis Toupane’as tapo bene svarbiausiu sėkmingo Kauno „Žalgirio“ rungtynių starto garantu. Puikia energija nuo pat pirmųjų susitikimo minučių trykštantis prancūzas, galima sakyti, nustato žalgiriečių puolimo toną, kurį pratęsdami komandos draugai pradeda kloti rimtus pamatus pergalei.

Iki šiol beveik visada tik aštriais prasiveržimais varžovų gynybą draskęs lengvojo krašto puolėjas paskutiniu metu, panašu, suderino ir savo taikiklį iš tolimos distancijos. Toupane’as per paskutiniąsias dvejas Eurolygos rungtynes pataikė 4/6 tritaškių, kai per kitus likusius 20 mačų nuo tritaškio atžymos jis realizavo 3/18 metimų. Prie viso to, Eurolygoje jis jau keturis susitikimus paeiliui baigė savo sąskaitoje turėdamas mažiausiai 12 taškų.

LKL pirmenybėse dviženklę pelnytų taškų ribą atletas per 21 mačą pasiekė devynis kartus, iš kurių penkiskart jis fiksavo per pastarąsias šešerias rungtynes. Jose „Žalgirio“ vedlys taip pat pataikė 5/11 tritaškių.

Pirmoje akistatoje su „Lietuvos rytu“ Toupane’as pelnė 10 taškų, tačiau antroje per aštuonias minutes prametė abu dvitaškius ir surinko -1 naudingumo balą. LKL čempionate tai buvo jo antrosios neigiamos rungtynės šį sezoną, o Eurolygoje tokį rezultatą jis yra užfiksavęs triskart. Bus įdomu pažiūrėti, kaip vilniečiai šį sykį bandys tvarkytis su geriausią atkarpą šį sezoną žaidžiančiu „Žalgirio“ ginklu.

Jimmy Baronas

Europos taurėje tragiškai pirmoje sezono dalyje pasirodžiusio Jimmy Barono svaraus indėlio „Lietuvos rytas“ dabar tikisi sulaukti bent jau LKL čempionate, o ypatingai rungtynėse su tokio kalibro komanda kaip Kauno „Žalgiris“. Nors snaiperis žemiau pirmojo ketverto esančioms komandoms sugeba prišaudyti tritaškių, visgi mūšiuose su pirmaujančiomis LKL ekipomis amerikietis dažniausiai lieka nepanašus į save.

Geriausiai iš jų kovoti jam sekasi su Panevėžio „Lietkabeliu“, kuriam per trejas rungtynes jis atseikėjo 7/14 tritaškių. Tuo metu į Klaipėdos „Neptūno“ krepšį amerikietis per du mačus įmetė 1/6 tolimų metimų, o „Žalgiriui“ – vos 1 iš 9 bandymų. Žvelgiant detaliau, paskutinis susitikimas Kaune, pasibaigęs vilniečių pergale, Baronui buvo blogiausias šį sezoną. Jis iš žaidimo prametė visus 7 metimus ir surinko -3 naudingumo balus.

Nuo to laiko gynėjas bent vieną tritaškį pataikė aštuoniuose susitikimuose iš eilės, o daugiausiai jų – penkis iš septynių bandymų – atseikėjo Alytaus „Dzūkijai“. Ar kažko tokio pagaliau sulauksime ir šįvakar mače su „Žalgiriu“?

Kevinas Pangosas

Pagrindinės „Žalgirio“ žaidimo smegenys, nuo kurių bemaž priklauso Jasikevičiaus kariauna laimės ar ne. Pirmoje akistatoje sostinėje per tris kėlinius kanadietis tebuvo surinkęs tik septynis taškus, o žalgiriečiai lemiamame ketvirtyje atsilikinėjo 55:59. Galiausiai iniciatyvos kritiniu metu ėmęsis gynėjas per kėlinį surinko 12 taškų ir atvedė Lietuvos čempionus į dramatišką pergalę 70:67.

Antrąsias rungtynes namuose Pangosas pradėjo pataikytu pirmuoju savo metimu iš toli, bet paskui dar tik po du taškus surinko trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose, o jo indėlio stokojęs „Žalgiris“ krito 63:65.

Kitas pralaimėjimas LKL čempionate buvo patirtas trečiajame sezono mače su Klaipėdos „Neptūnu“, kuriame Pangosas tesurinko keturis taškus ir atliko penkis rezultatyvius perdavimus, tačiau tuo pačiu keturissyk suklydo ir uostamiestyje 73:64 triumfavo šeimininkai. Kaip bus šiandien?

Sirgaliai

Fanai – svarbiausia grandų mūšio dalis po veiksmo aikštėje. Ypatingą atmosferą kuriančius krepšinio mylėtojus į arenas traukia apylygiai vykstančios akistatos tarp tituluočiausių Lietuvos klubų bei kunkuliuojančios aistros aikštelėje. Jau prieš kelias dienas tapo aišku, jog lietuviškojo „El Clasico“ išsiilgę krepšinio mylėtojai „Siemens“ areną užpildys labiau nei pirmajame mače spalio mėnesį, kada rungtynes sostinėje stebėjo 7,290 žiūrovų.

Šį kartą „Siemens“ arenoje žiūrovų skaičius gali perkopti net ir 10 tūkstančių, mat „Lietuvos rytas“ dar penktadienį skelbė, jog į rungtynes yra belikę viso labo 300 bilietų. Antroje didžiausioje Lietuvos arenoje iš viso telpa 11 tūkstančių žiūrovų.

Rungtynes Kaune „Žalgirio“ arenoje stebėjo 11,293 žiūrovai. Tąsyk į laikinąją sostinę iš Vilniaus atvyko daugiau nei 500 aktyvių „Lietuvos ryto“ sirgalių. Ar ištikimieji „Žalgirio“ fanai pademonstruos kažką panašaus?

Gynyba

Iki šiol vykę abu lietuviško „El Clasico“ mūšiai buvo itin klampūs ir nerezultatyvūs, ypatingai antrasis, kuomet abi komandos kartu sudėjus pelnė 128 taškus.

Tiek 63 taškus pelniusiam „Žalgiriui“ ir 65 taškus surinkusiam „Lietuvos rytui“ tai buvo nerezultatyviausios rungtynės apskritai šį sezoną. Tame pačiame susitikime žalgiriečiai pataikė vos keturis tolimus metimus, o vilniečiai – septynis.

Tiek pat „Lietuvos rytas“ realizavo ir pirmoje laimėtoje akistatoje 70:67, kai Kauno klubas – šešis,

Sekmadienį tai bus dviejų šiuo metu karščiausių LKL komandų susidūrimas – „Lietuvos rytas“ yra laimėjęs dešimt sykių paeiliui, o „Žalgiris“ – aštuoniskart. Pergalės atveju, vilniečiai atgaivintų intrigą kovoje dėl reguliariojo sezono nugalėtojų vardo, kadangi tuomet juos nuo kauniečių skirtų tik vienas laimėjimas.

Ar Rimo Kurtinaičio kariaunai pavyks užsikabinti?