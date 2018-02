Sireika teigė nesigailintis, jog į „Šiaulius“ nepasikvietė Ballų

ekspertas

o ka cia sakyt pezalui šitam? jis nesigaili, bet pralošė grajų tiems, kas juos pasiėmė :DDDD ko dar reikia? jis šiandien pralaimetojas. kas dar bl neaišku ? :D net nekalbant apie finansiinius dalykus. jie augina netalentingus zaidejus, dave jiems šansa :)) nu ok, auginkit. ar tu tiki, kad beniušis, pipiras yra super talentingi ir is ju kazkas bus? :DD NEBUS. nkl lygio jie. apsilenks juos vistiek per 4trą ratą vytautas, šiandien +15 kamuoliu daugiau pasieme, bet vistiek gavo :DD o gris bristolis ir egis dimša, prienai namie gales paimt visas komandas nuo 3 iki 9 komandos. lietkabeli buvo pasieme dar su senu sastatu, o dabar isejo adas ir garis. stebek situacija, po 4rto rato pakalbesim.