Vasario 14-osios NBA pulsas: naujoji „Cavaliers“ ir LeBroną aplenkęs Jokičius

Puikiai namie rungtyniaujanti Toronto „Raptors“, neatpažįstamai pasikeitusi Klivlando „Cavaliers“ ir fenomenaliai žaidžiantis bei LeBroną aplenkęs Nikola Jokičius – visa tai ir dar daugiau – vasario 14-osios NBA pulse.

GERIAUSI NAMIE. Toronto „Raptors“ tragiškai užbaigė rungtynes namie su Majamio „Heat“ klubu, kai ketvirtąjį kėlinį pralaimėjo 17:31, tačiau vis tiek sugebėjo iškovoti pergalę – 115:112. Šį sezoną savo arenoje kanadiečiai laimėjo 24 rungtynes iš 28, o tai – geriausias žaidimas namuose visoje lygoje.

„Tai buvo baisu, baisi pergalė. Negalime taip baigti rungtynių“, – po mačo skundėsi DeMaras DeRozanas.

PRASTI IŠVYKOJE. Tuo metu „Heat“ klubas svečių arenoje pralaimėjo jau ketvirtas rungtynes iš eilės – blogiausias klubo rezultatas šį sezoną.

SKIRTINGI SCENARIJAI. Dar sausio 20-ąją Klivlando „Cavaliers“ be didesnių šansų pralaimėjo Oklahomos „Thunder“ (124:148) ekipai, tačiau praėjusią naktį scenarijus buvo kitas – „Cavs“ Oklahomoje triumfavo 120:112.

„LeBronas su naujais komandos draugais žaidė kaip su senais bičiuliais“, – „Cavs“ žaidimą liaupsino ESPN.

Apie tai, kad dabar „Cavaliers“ komanda yra kitokia, kalbėjo ir „Thunder“ treneris Billy Donovanas.

„Jų lygis prieš tai nebuvo prastas, tačiau manau, kad dabar šios komandos greitis, demonstruojamas žaidimo ritmas ir agresija yra išaugę. Dabar ši komanda žaidžia greičiau“, – sakė „Thunder“ vairininkas.

REZULTATYVUMAS. „Cavs“ komanda jau laimėjo ketverias rungtynes iš eilės, o kiekvienose iš jų renka mažiausiai po 120 taškų.

SUOLELIS. Šįkart prie Ohajo valstijos komandos sėkmės labai prisidėjo atsarginių suolelio žaidėjai, kurie kartu sudėjus pelnė 51 tašką, kuomet „Thunder“ atsarginiai – 21. Jordanas Clarksonas, Larry Nance’as ir Rodney Hoodas pelnė 41 iš minėto 51 taško.

Taigi „Cavaliers“ suolelis prieš „Thunder“ atsarginius buvo pranašesni 30 taškų skirtumu. Tokios persvaros LeBronas savo komandoje nebuvo turėjęs per visą savo karjerą.

GYNYBA. Penktą pergalę per pastarąsias šešerias rungtynes iškovoti pavyko Milvokio „Bucks“ komandai, o šios žaidimas pastebimai pagerėjo po rokiruotės vyriausiojo trenerio poste. Nuo to laiko, kuomet Joe Prunty pakeitė Jasoną Kiddą, per 11 susitikimų „Bucks“ aštuonis kartus varžovams neleido pelnyti 100 ar daugiau taškų. Dabar Prunty sąskaitoje yra 9 pergalės ir 2 pralaimėjimai.

NUTRŪKO. Prieš Hjustono „Rockets“ vizitą Minesotos „Timberwolves“ namie buvo laimėjusi 13 rungtynių iš eilės, tačiau Teksaso klubas Mineapolio ekipai sumaišė kortas ir jų arenoje triumfavo 126:108. Puikią formą demonstruojanti „Rockets“ laimėjo 16 iš paskutinių 18 rungtynių.

SIMBOLIAI. „Rockets“ šiame susitikime vilkėjo marškinėlius, ant kurių ekipos pavadinimas buvo parašytas kinų simboliais. Taip skirtas dėmesys naujiesiems metams pagal kinų kalendorių, kurie bus šį penktadienį.

TRIGUBAS. Denverio „Nuggets“ centras Nikola Jokičius pelnė 23 taškus, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų, taip surinkdamas ketvirtąjį sezono trigubą dublį ir atvesdamas savo komandą į pergalę prieš San Antonijaus „Spurs“ (117:109).

APLENKĖ. Tai buvo jau 10 Jokičiaus karjeros trigubas dublis. Palyginimui, LeBronas Jamesas per tris savo sezonus turėjo sąskaitoje turėjo 9 tokius pasiekimus.

DĖJIMAS. Tiesiog šį 41-erių skrajūno dėjimą paliekame čia.

Visi praėjusios nakties rezultatai:

Dienos rekordai:

Gražiausių epizodų dešimtukas:

Dienos akimirka:

