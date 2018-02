„Neptūno“ varžovė Čempionų lygos aštuntfinalyje – Dee Bosto ekipa

xxx

deja bet Neptunas paskutiniu metu atrodo kaip komanda be veido...be charakterio...pirma truksta aiskuas lyderio...o ji rasti viduryje sezono is vis prilygsta stebuklui..prarasti 3 lyderius yra tragedija....



o sustabdyti siuos 3 gyneju s bus be galo sunku...namie gal laimes ketela tasku, bet isvykoje bus baisu...



Paskutinius keleta metu buvo megstamiausia komanda, bet sie metai bus nekokie..