Girdžiūnas apie sutikimą Klaipėdoje: „Nemanau, kad esu vertas švilpimo“

pakeist tai pakeist komanda. kone visi jas keicia karts nuo karto. bet kad pakeist i lietuvos nemegstamiausia komanda, su tiek metu kontraktu ir be jokiu perspektyvu tai cia durnius turi buti. gales suprates i koki suda ilindo verkt vasara sia ar kita kaip koks gudaitis sakydamas ka as padariau, agenta kaltint ir ultimatumus kelt. su butkevicium kiek kitaip. pats neptunas tai spyre ji tai vel prieme. tai ir suprantu ji, bet velgi su tokiu kontraktu supjove. buvo lkl lyderis ir po sezono galejo dideli kontrakta gauti ar is uzsienio arba mazesni kad ir is zalgirio metams. dabar ir pries trauma ryte suolo sildytojas ir po jos toks pat bus. na bet del jo isejimo kaip sakiau dar ne tokia apgailetina situacija. pvz mazeika tikras simbolis neptuno isejo dabaiges sezona ir nesutiksi nei vieno zmogaus kuris ji prie kryziaus kaltu. visi tik gerbia. aisku i ryta ir pats nebutu ejas. suauges vyras yra ir tokios klaidos nepadarytu kad ir siulytu jie.