LaVaras: „Iki Ballų Lietuva buvo niekas“

Anonimas

sitam zmogui didybes manija kazkokia. niekam ta lietuva nebuvo idomi ir nera idomi dabar. pilnas pasaulis visokiu mazu saliu ir jos niekam neidomios. mes situo aspektu nieko neissiskiriam, mums ir nereikia issiskirt. kam mums tas demesys is visokiu geto gyventoju? ar mums nuo to bus geriau kai visokie keistuoliai prades dometis lietuva? ar jei visokie juodziai prades cia vaziuot? mums to nereikia. geriau isgarset kazkokiais isradimais ar pasiekimais ir visai kituose visuomenes sluoksniuose nei per sita cirka. o kam reikia tas zino lietuva, o jei ir nezino tai ir nereikia.