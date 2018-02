KMT snaiperio konkurse triumfavo Mindaugas Lukauskis

Brisius

Na ka as zinau. Nusvilpineti zaidejus per snaiperio konkursa tai zemiau plintuso. Prisirenka i arenas buduliu, uzpila alus gerimu smegenu uzuomazgas ar liekanas ir pradeda svilpti. Cia as ne tik apie Lukauskio nusvilpima. Nors siaip tai Lukauskis aplamai is visu metusiu didziausios pagarbos vertas - tiek metu lietuvos krepsiniui atidave, uz riktine zaide. Aplamai tai labai norejau finalo tarp Lukauskio ir Bieliausko ar Valinsko. Tokios patirties ir tikiuosi geros ateities dvikovos.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt