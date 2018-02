„Brose“ imasi permainų: Trinchieri parodytos durys

Kurtinaitis blaškosi pats nežino ko nori nori nors pats sezono pradžioje formavo komanda rudenį įsigijo neaišku kam abu Carterius, veterana vos kojas pavelkanti karjera baigianti Mavrokefalidi 34m???, kam dar ta veterana Lukauski? pirko blet juk per jį prapiso Neptūnui jau tada Lukauskis buvo nulinis kai kamuolį atėmė Ewingas ir įkalė Pačėsui vinį blet...



Kurtinaitis yra Pačėso dvynys impotentas treneris klonas, abu mėgsta žaisti aukštu penketu su lėtu centru Kurtinaitis-Makrokefalidžiu,Pačėsas su Lapeta, abu treneriai impotentai yra tarybinio mąstymo pasenusio krepšinio mėgėjai,tarybinė old school...dabartinis šių laikų krepsinis yra NBA greitas pvz Warriors be lėtu centru.



Kodėl Kurtinaitis ar Pačėsas sezono pradžioje nenupirko kai siūliau įsigyti Eimanta Bendžiu,Josh Owens C,Peyton Siva, Bobrova PF.



Šiuolaikinis centras turi atitikti šiuos kriterijus būti-atletiškas-šoklus-greitas-fiziškai stiprus-gera gynyba-rebounderis. Kaip pavyzdys-Josh Owens žaidimo stiliaus.



