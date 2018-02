NBA legenda Westas: „Krepšinis ateityje užgoš kitas sporto šakas“

Nuotr.: AFP – Scanpix

Viena iškiliausių Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) legendų Jerry Westas spaudoje nemėgsta reikštis itin dažnai. Visgi dabar vienas geriausių praeities krepšininkų drąsiai rėžė savo nuomonę.



Kalbėdamas per NBA televiziją 79 metų legenda pasidžiaugė, kokį kokybinį šuolį krepšinis padarė per pastaruosius 50 metų bei teigė, kad ši sporto šaka ateityje užgoš kitas.



„1960 metais, kuomet pradėjau karjerą Los Andželo „Lakers“ komandoje, mes buvome niekas. Apie krepšinį rašė du laikraščiai ir tik paskutiniajame puslapyje. Niekas nenušviesdavo krepšinio. Ir matyti krepšinį dabar, kokį jis padarė didžiulį šuolį į priekį, kaip prie to prisidėjo žmonės, kuriems jis tikrai rūpi, yra neįtikėtinai malonu.



Nemėgstu sakyti kontraversiškų frazių, tačiau, manau, kad krepšinis ateityje užgoš kitas sporto šakas“, – savo pasisakymą baigė Jerry Westas.



NBA logotipo modeliu tapęs Westas nuo 2011 metų iki praėjusių metų vasaros darbavosi „Golden State Warriors“ ekipoje. Šiuo metu jis dirba Los Andželo „Clippers“ ekipoje.