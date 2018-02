Adas Juškevičius: apie rinktinėje kaifuojantį Brolį, sužavėjusį trenerį ir būsimą „Lietkabelio“ sprogimą

Nuotr.: M.Baranauskas Nuotr. M.Baranauskas Vos tik įžengus į Palangos „Vanagupės“ viešbutį, Ado Juškevičiaus veidą greitai papuošė plati šypsena. Čia netoliese, prie baro, kavą gurkšnodami jo laukė Lietuvos rinktinės trenerių personalo nariai bei keli krepšininkai. Apie šią akimirką pasirodant rinktinės stovykloje 29-erių krepšininkas galvojo jau kurį laiką. Adas Juškevičius MIN: 27.31 PTS: 11.69 (50.72%) REB: 3.31 AS: 3.15 ST: 0.46 BS: 0.15 TO: 1.92 GM: 13 Šis sezonas Juškevičiui yra išties išskirtinis. Į Panevėžio „Lietkabelį“ rugsėjo mėnesį jis atvyko po vasaros nacionalinėje ekipoje, kur buvo svarbus rotacijos žaidėjas, o papildomą pasitikėjimą jis atsivežė ir į Aukštaitiją. Europos taurės turnyre su bordo-baltais marškinėliais rinko vidutiniškai po 12 taškų, atkovojo po 3,6 kamuolio ir atliko po 3 rezultatyvius perdavimus, o solidus žaidimas pritraukė ir gerokai didesnių klubų dėmesį. Tas didesnis buvo Turkijos gigantas Stambulo „Galatasaray“. Sulaukęs tokios organizacijos dėmesio, Juškevičius progos nusprendė nepraleisti – parašai ant sutarties netrukus buvo sudėti, o iš karjeros etapo Panevėžyje gynėjui liko tik gražus prisiminimas. O Turkijos piniguočių sistemoje Juškevičius nesutriko. Priešingai, per trejas rungtynes lietuvis Turkijos pirmenybėse vidutiniškai rinko po 17 taškų, taip tarsi pranešdamas, kad iš Lietuvos jis buvo iškrapštytas ne suolo trinti. „Būnant legionieriumi, kertinės ir pačios svarbiausios yra pirmosios savaitės. Tada tu gali pranešti apie save. Sudarai įspūdį visiems – komandos draugams, treneriams, organizacijai, sirgaliams“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Juškevičius. Nuotr. M.Baranauskas Kalbėdamas apie adaptaciją Turkijoje Juškevičius neslepia – ji buvo sėkminga. Vis dėlto, kalbėdamas apie komandinę sėkmę, kaunietis susimąsto. Adas Juškevičius Komanda: Lietuvos rinktinė

Stambulo Galatasaray

Pozicija: SG, PG Amžius: 29 Ūgis: 194 cm Svoris: 90 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva Turkijos pirmenybėse „Galatasaray“ klubas per 18 rungtynių laimėjo viso labo 7 kartus, dabar rikiuojasi dešimtas, o iki aštuntos vietos Stambulo piniguočius skiria trys pergalės. Europos taurės turnyre „Galatasaray“ kelionė taip pat baigėsi „Top 16“ etape. Šie rezultatai tikrai nėra tokie, kurių tikisi milijonus į komandą dosniai investuojantys rėmėjai. Juškevičiui ir jo kompanijai Stambule galvosūkių dabar netrūksta, o Oktay Mahmuti auklėtinių tikslas yra išgelbėti sezoną Turkijos fronte. Tiesa, iki tol, kaip sako pats Juškevičius, jis galės prapūsti galvą. Taip jis vadina antrąjį FIBA langą ir grįžimą į Lietuvą dar kartą kautis atrankoje į pasaulio pirmenybes. Palangoje Juškevičiaus jau laukė ir bičiuliai iš „Lietkabelio“ – Kšištofas Lavrinovičius ir Vaidas Čepukaitis. „Labai laukiu, kol Kšištofas man kažką papasakos apie vyrukus „Lietkabelyje“. Labai įdomu, kaip jiems sekasi. Užklausinėsiu negyvai“, – nusijuokė Adas. Būtent Kšištofas ir vėl bus šios atsinaujinusios rinktinės kapitonu. 38-erių metų veteranas ir vėl neatsisakė Dainiaus Adomaičio kvietimo apsivilkti nacionalinės ekipos marškinėlius, nors dar prieš porą dienų grūmėsi Karaliaus Mindaugo taurės turnyre su „Lietkabeliu“. „Tai kelia susižavėjimą, tiesa?“ – paklausiau Juškevičiaus. „Atsakysiu paprastai, – atsiduso Adas. – Žmogus beprotiškai myli šį žaidimą. Tokiam kvietimui jis tiesiog negali pasakyti „ne“. Jeigu man sveikata leis, bus galimybės, tokio amžiaus į rinktinę norėsiu važiuoti ir pats. Kalbant apie Kšištofą, jis Adomaičio kvietime apskritai mato tik teigiamus dalykus, brolis labai džiaugiasi, kad tokių metų jį kviečia į rinktinę. Jam tai yra didelis džiaugsmas. Retas atvejis, kad tokio amžiaus žaidėjus kviestų į rinktinę, o Broliui tai tik malonumas, jokia kančia. Kšištofas rinktinėje yra tikras kapitonas, žinantis, ką reikiamu metu pasakyti, daug matęs. Pasakysiu taip – būdamas tokio amžiaus ir žaisdamas rinktinėje, Kšištofas tik kaifuoja nuo to.“ Apie šiltai Juškevičių ir jo šeimą priėmusį Stambulą, „Galatasaray“ sezono bangavimus, puikią „Lietkabelio“ atmosferą ir Lietuvos rinktinę – „BasketNews.lt“ pokalbyje su Juškevičiumi. – Adai, tai kaip tas Stambulas?

– Kiek teko susidurti, į miestą stengiuosi nevažiuoti nuo 14 iki 20 val., nes eismo spūstys ten milžiniškos, tuo metu nėra reikalo kišti nosies ir kažkur važiuoti. Jei kažką darau, tai iki pietų arba vakare vakarieniauti. Milijoninis miestas, taigi susisiekimas sunkokas. – Anksčiau daug kartų esate užsiminęs, kad rinkdamasis karjeros stotelę atsižvelgiate ir į šeimos poreikius. Ar dabar galite pasakyti, kad Stambulas yra šeimai tinkamas miestas?

– Turkijoje viskas neblogai. Klimatas patrauklus, maistas geras, pats Stambulas šeimai yra tinkamas. Kita vertus, daug galimybių, bet daug ir suvaržymų dėl transporto sąlygų. Nors tai nėra problema. Gyvename geroje kaimynystėje, kvartalas geras, kur yra viskas randama šeimai, nematau reikalo dažnai lįsti į patį miestą. Sporto klubai, vietos pavalgyti, vaikų žaidimų aikštelė, baseinai… Gyvename, kur visko yra pakankamai. – Šį sezoną jums teko pakeisti komandą sezono viduryje, kas jūsų karjeroje nėra labai įprasta. Kaip jus priėmė „Galatasaray“ klube?

– Man atvykus, komandoje buvo daug pasikeitimų, taip pat atėjo ir naujas treneris. Atmosfera tikrai atrodė slogi, nes pirmoji sezono pusė „Galatasaray“ komandai nebuvo gera. Bet naujas treneris visada įpučia naujų vėjų. Visų pirma, Mahmuti yra patyręs, jis žino darbo specifiką, dirbęs geruose klubuose ir situaciją sėkmingai stabilizuoja. Psichologinė mūsų kreivė eina į viršų. Nuotr. Instagram.com – Koks vaidmuo jums buvo žadamas besiderint dėl kontrakto su klubu?

– Tau gali žadėti kokį tik nori vaidmenį, bet galiausiai ji vis tiek turi būti išsikovota. Jei tau buvo žadama lyderio rolė, bet tu žaisi prastai, niekas tavęs starto penkete nelaikys. Žinojau, kad treneris mane gerai žino, iškart kalbėjome, kad jis turi įsitikinimą, kaip mane išnaudoti. Man patinka, kaip Mahmuti mane išnaudoja, kaip mane stato žaidime. Dabar galiu pasakyti, kad į jo schemas įsiliejau gana greitai ir mes radome bendrą kalbą. – Jūs greitai ir iššovėte. Jau pirmose rungtynėse Europos taurėje su „Gran Canaria Herbalife“ pataikėte 3 tritaškius. Tikėjotės iškart būti svarbus Turkijoje?

– Pagrindinis dalykas šiuo klausimu buvo tai, kad atvykau jau būdamas geros sportinės formos. Neblogai žaidžiau Panevėžyje, o „Galatasaray“ komandoje iškart gerai sužaidžiau pirmas rungtynes. Pradinis impulsas tolimesnėms dienoms komandoje vidury sezono duoda labai daug. Manau, kad tokiu metu atvykus į komandą legionieriui svarbiausios yra pirmosios savaitės, jos – kertinės. Tokiu atveju tu iškart sudarai įspūdį komandos draugams, treneriams, sirgaliams. Tuomet įsivažiuoji lengviau, o man tos pirmosios savaitės buvo tikrai geros. – Šis sezonas „Galatasaray“ klubui nėra labai sėkmingas. Ko reikia, kad dar šį sezoną situacija būtų pagerinta?

– Sunku. Sezono pradžia nebuvo labai gera, dabar Turkijoje esame dešimti, bet iki aštuntosios pozicijos mus skiria 3 pergalės, o tai – didelis atotrūkis. Pakeitėme trenerį, žaidžia gera žaliava, reikia tik dirbti. Šansų dar turime, esame gerame kelyje, nes per paskutines trejas rungtynes dvejas laimėjome. Į tą benuvažiuojantį traukinį galime suspėti, bet nebus lengva. Pernelyg daug prarasta prieš tai. Kita vertus, dabar mūsų tikslas ir yra pademonstravimas sirgaliams, kad sezono pradžia jau praeityje. – Dažnai kalbama, kad Turkijos pirmenybių lygis labai aukštas. Koks jis pasirodė jums?

– Labai aukštas. Visos komandos su šešiais legionieriais, o jie visi yra gero lygio. Geras pavyzdys yra, kad Gaziantepo komanda yra Turkijos čempionato autsaiderė, bet jos žaidėjas išvyko į Maskvos CSKA. Tai šį tą pasako apie komandas ir apie tai, kokie žaidėjai jose žaidžia. Yra daug buvusių NBA žaidėjų, vyrauja toks individualaus meistriškumo krepšinis. Sakyčiau, toks stilius tikrai skiriasi nuo Ispanijos „Endesa“ lygos, kur viskas vyksta labiau komandiniu pagrindu. – Užsiminėte apie Ispanijos ir Turkijos lygas. O kuris stilius priimtinesnis jums?

– Žinote, priimtina ten, kur daug žaidi (šypsosi). Kadangi Ispanijoje daug nežaidžiau, dabar galiu sakyti, kad man ten netiko, bet manau, kad galiu prisitaikyti. Galiu laviruoti ir prie komandinio, ir prie individualaus krepšinio. Man nėra tokio priimtinesnio stiliaus. Nuotr. Facebook – Be „Žalgirio“ ir „Lietuvos ryto“, „Galatasaray“ be abejonių yra didžiausias jūsų karjeros klubas. Kuo, jūsų nuomone, ši karjeros stotelė išsiskiria?

– Visų pirma, savo istorija. Žvelgiant į istoriją, tai, ko gero, yra vienas iš dviejų geriausių Turkijos klubų. Imkime visą organizaciją, kuri jungia krepšinio, futbolo, tinklinio ir kitų sporto šakų komandas. Ši organizacija turi fanų visuose miestuose, kas yra išties įspūdinga. Pavyzdžiui, neseniai vykome žaisti Turkijos lygos rungtynių į Gaziantepo miestą ir ten radome visą tribūną vietinių, kurie buvo pasipuošę mūsų klubo atributika ir sirgo už „Galatasaray“. Tai reiškia labai daug, o pirmiausiai – Turkijoje šis vardas yra labai didelis, turintis stiprų sirgalių užnugarį. Atvykus mano socialiniuose tinkluose buvo didelis aktyvumas – daug kas rašė, reiškė dėmesį, kad jie manęs laukia, pasitinka. Visi ženklai rodo, kad „Galatasaray“ yra didelė organizacija. – O kokio lygio yra klubo bazė ir infrastruktūra?

– „Galatasaray“ neturi savo atskiros krepšinio bazės. Treniruojamės komplekse, kurią sudaro labai didelė teritorija – futbolo aikštynai, treniruoklių salė ir visa kita. Čia treniruojamės tik kartais, nes dažniausiai dirbame kone pagrindinėje Turkijos arenoje – Sinan Erdem. Kalbant apie klubo nuosavybę su tais aikštynais, krepšinio salėmis ir kitomis sąlygomis, „Galatasaray“ turi geras sąlygas, kuriomis aprūpina žaidėjus. Lygis ten labai geras. – Lietuvos rinktinės ketvirtfinalis Europos čempionate vyko būtent Sinan Erdem arenoje. Blogų prisiminimų aplinka nekelia?

– Tikrai primena. Prisimenu labai gerai ir jei atvirai, bijojau, kad ji man nebūtų blogu pranašystės ženklu (šypsosi). Bet atrodo, kad po truputį jau persveriu tuos blogumus. Pamirštu, kas buvo vasarą. – Turkijoje įprasta praktika, kad sirgaliai audringiau palaiko tuos didžiuosius šalies klubus, kurie turi ir solidžias futbolo komandas („Galatasaray“, „Bešiktaš“, Fenerbahče“). Per šį laiką nebuvote susidūręs su fanų priešprieša?

– Taip jau yra, kad Turkijoje futbolas yra daug svarbesnis nei krepšinis, o stadionai būna pilni sirgalių. Futbolo žaidėjai ten labai populiarūs. Matau, kaip futbolininkai išvažinėja iš treniruočių komplekso pro vartus, o ten jau laukia daug sirgalių, kurie ką tik nusipirko marškinėlius iš greta esančios suvenyrų parduotuvės. Krepšininkams Turkijoje to tikrai nėra. Nepastebėjau ir to, kad kitos komandos sirgaliai mieste kažkaip engtų krepšininkus. Oktay Mahmuti Nuotr. Fotodiena.lt/T.Lukšys – Dabartinis jūsų treneris, Oktay Mahmuti, yra labai patyręs, treniravęs elitines Eurolygos komandas. Kokį įspūdį jums paliko šis specialistas?

– Man labai patinka trenerio savybė, kai jis visus laiko viename lygyje. Treneris neturi išskirti fakto, kad tu esi žvaigždė ar jaunas žaidėjas. Mahmuti man patinka tuo, kad jis yra vienodas visiems – jo klauso ir jauni, ir patyrę. Jei kažko nedarai ar atsipalaiduoji – gausi priekaištų. Nesvarbu, esi jaunas ar patyręs. Jis yra lygus visiems, jokių nuolaidų, visi viename popieriaus lape. – Instagrame buvo matyti, kad stebėjote „Lietkabelio“ žaidimą Karaliaus Mindaugo taurėje. Trečia vieta panevėžiečiams yra gera pozicija?

– Stebiu visą LKL, turiu tam laiko. Daug stebiu ir kitų rungtynių, ne tik „Lietkabelio“. Pripažinsiu, keista juos stebėti iš kitos pusės. Na, jei keista, tai tiek pat ir įdomu, nes į „Lietkabelį“ atėjo naujų žaidėjų, stebiu, kaip jiems sekasi. Smagu, kad komanda laimėjo trečią vietą. Kita vertus, žinau, kad ta komanda turi labai daug neišnaudotų rezervų. Tikiuosi, tas potencialas bus išnaudojamas prasidėjus atkrintamosioms. Lūžis „Lietkabeliui“ vyko ir praėjusį sezoną, tikiu, kad taip bus ir šįmet. „Lietkabelis“ turi daug potencialo. Pasakysiu taip, kad per atkrintamąsias prie trenerio Butauto viskas turėtų sprogti gerąja prasme. Viskas bus gerai. – Panašu, kad su Kšištofu rinktinėje turėsite apie ką pasikalbėti.

– Taip, tikrai. Labai laukiau laiko, kuomet susitiksiu su broliu, aptarti, kaip ten reikalai. Buvau labai artimas su visais komandos žaidėjais, su organizacija. Ten liko daug draugų, o su komanda išsiskyrėme labai gražiai. Laukiu, kol jis man kažką papasakos. Užklausinėsiu negyvai (juokiasi). Labai įdomu, kas ten pas juos vyksta. – Atrodo, kad ir jums pačiam ši savaitė buvo laukta.

– Man šie langai pradeda patikti, nes gali tiesiog sezono metu atitrūkti nuo rutinos. Aš nesu pavargęs nuo komandos, nes Stambule esu nedaug laiko, bet jei žaidi 10 mėnesių, natūralu, jei nuo kažko pavargsti. Trumpas atitrūkimas savaitei, manau, žaidėjui yra idealu. Pasisemi gerų emocijų, o jei gerai pasirodai – visa tai atsineši ir į klubą. Pamatai draugus, pakeiti aplinką, išsivalai galvą… Super. – Stebint „Lietkabelio“ paskyras internete, susidaro įspūdis, kad klube vyrauja gera atmosfera – Broliai nuolat pokštauja, komanda dažnai dalijasi nuotraukomis iš rūbinės. Ko gero, šiuo atžvilgiu panašią aplinką užsienyje rasti sunku, tiesa?

– Kai žaidi Lietuvos komandoje, atmosfera jau kitokia nei žaidžiant kitoje šalyje. Užsienyje yra pusė vietinių, pusė legionierių. Tuomet vietiniai galbūt daugiau būna su saviškiais, o legionieriai kartu. Tokia atmosfera, kokia yra Lietuvoje, ypač – „Lietkabelyje“, nėra dažna užsienyje. Panevėžyje buvome išskirtinai geri draugai, tiesiog mėgavomės laiku kartu. Neslėpsiu, buvo visko. Buvo rimtų pokalbių, buvo pykčių, buvo ir atvejų, kai vienas kitą pasiųsdavome toli toli. Visgi buvome draugais, svarbiausiu metu vienas kito nekaltindavome, mąstydavome, kad problemų reikia ieškoti pradedant nuo savęs. Buvome stiprūs kaip kumštis. – Prie to neabejotinai prisideda ir Broliai, kurie turi sukaupę milžinišką patirties bagažą. Kiek svarbu komandoje turėti tokį kelią praėjusias asmenybes?

– Broliai yra buvę pas daug gerų trenerių, žaidę daugelyje gerų komandų, praėję ilgą kelią, turi patarimų visiems. Labai svarbu tokius žmones turėti pas save, nes jie gelbėja patarimais, patirtimi. Jie paprasčiausiai gali padėti komandai atsiduoti dar labiau. – Lietuvos rinktinėje jau praėjusiame lange buvo naujų veidų, o dabar jų taip pat bus. Ar kažkas keisis?

– Niekas nesikeis. Pagrindinis dalykas, kad visi yra išalkę, nori parodyti save ir eis žaisti motyvuoti, niekas nesitaupys. Mane tai ir žavi. Surinkta grupė žmonių, kurie bet kokiu atveju 100 proc. atiduos save ir kovos visose rungtynėse. – Bet atvykdamas į rinktinę veikiausiai suprantate, kad jūsų vaidmuo jau nebebus tas, kuris buvo vasaromis.

– Natūralu, juk nėra daug žaidėjų iš Eurolygos, iš NBA. Kažkam juk reikia juos pakeisti. Suprantu, kad ir mano vaidmuo turi būti kitas. Būtų labai gerai, jei Eurolygos žaidėjai žaistų rinktinėje. Dabar viskas atrodo išties keistai. Manau, kad tai laiko klausimas. Esu įsitikinęs, kad ateityje atvyks ir Eurolygos žaidėjai. Įspūdingas Juškevičiaus benefisas – 7 tritaškiai iš eilės:

Įspūdingas Juškevičiaus benefisas – 7 tritaškiai iš eilės:



