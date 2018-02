Išrinkite savo NBA sezono favoritus

kasioguru

nustebino Pacers, nes po PG isejimo atrode balansuos uz PO borto. nuvyle OKC, nes su big 3 as tikejaus juos matyt top3 vakaruose. nuvyle Westbrookas, nes OKC sezono starte butent del jo prasto zaidimo ir buksavo, Thomas cia isvis ne i tema - grizo po traumos ilgai nezaides naujoj kitokio tipo komandoj, tai kas ten ko is jo tikejosi? MVP cia be konkurencijos Hardenas, netgi speciau vienbalsiai. naujokas - Simmons. patobulejes - cia sunkiau, bet galbut Giannis, Oladipo tiesiog buvo duobej OKC sezone, Magicuose jis gerai vare, jokio ten patobulejimo as pas ji nematau. 6 zaidejas - vienbalsiai Lou. DPOY - cia vel sunkiau, reiktu gilesnes analizes, bet is to, ka matau - PG. treneris - Spoelstra, nes su vidutiniokais daro gera graju. GM - cia sunku vertint, bet buciau uz Wolves, nes subure konkurencinga saika.