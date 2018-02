„Vytautas“ pasitinka dar vieną turnyrą: „Lietuvos komandos mano, kad dabar sėdime ant pinigų maišo“

......

del to ir sedi dalis lietuvos klubu skolose, bei vaiksto kai valkatos i savivaldybe ir istiese rankas sako duokit pinigu, o bankrotas bus. kiek davet nepakanka nei algom. arba kai kokie neveziai sako va praplausim pinigus ir jum dar liks tik duokit. ir taip metai is metu. na vytautas irgi buvo panasiai, bet jaunas vadybininkas sutare su ballais, prisieme studijas baigusiu jauneliu naujo mastymo marketinga daryti ir eina pinigai. sedi kitur sovietiniai dedes ir nesupranta kas cia dedasi. atrodo pirma kart isgirde butu kad is maikiu galima pinigu gauti, pirma kart isgirdo kad turnyrus galima laisvu laiku rengti, o ne salej tuos pacius derinius iki apsivemino kartoti, kurie vistiek nesuveikia ir panasiai. o ka vytautas, pinigu 2 sezonams i prieki uzkals, zinomuma pakels belekaip is ko ir remejai ir visa kita, bei dar lavaras perka iranga normalia pasirodo.