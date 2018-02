Debiutantų išskirti nenorėjęs Dainius Adomaitis: „Norisi, kad žaidėjai nepamestų ritmo, kurį jie gauna klubuose“

lol

Tik atkarpas maciau, ir pabaiga, suprantat del ko. Vien trajakus mete per jas, gelbejo puolime atkovoti kamuoliai. Apgailetina. Ir tikrai ne Adomaitis cia kalciausias. Kaip zaidejai zaisdami pries 5 kart maziau uzdirbancius sugeba zaist iki paskutiniu akimirku. Jei ne keli trajakai pro rankas, butu labai prastai. Zaidejams reiktu pasakyt, kad ne jie cia svarbiausia, kiekvienas ant saves bando zaist. Is situ vienas Grigonis tik turi sansu patekt i rinktine normalia. Kiti kazka bando irodyt, bet nu nx. Orelikas ir Butke buvo zaidejai komandai, abu kaip specialiai negali zaist. Ir svarbiausia, nera tos atmosferos, kaip budavo, as nezinau kodel, bet jos nera. Nors logiskai mastant, Brolis, Seiba ir dar Shishka treneriuose. daugiau autoritetu nei reik...