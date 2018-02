NKL savaitgalis: seniai regėtas Urbono pasiekimas ir pozicijas įtvirtinęs lyderių ketvertas

Nuotr.: M.Baranauskas

Mezon NKl pirmenybių kovos sugrįžo į arenas po dviejų savaičių pertraukos ir iškart pateikė ne vieną įsimintiną įvykį.

Mažeikių „Erelių“ gynėjas Aurimas Urbonas padarė tai, ko kitiems nepavyksta padaryti per visą karjerą, du puolėjai sužaidė savo karjerų rungtynes, o dvi ekipos tęsia įspūdingas serijas.

Praėjusią savaitę paaiškėjo ir pirmųjų keturių pozicijų reguliariajame sezone savininkai. Iš šių vietų jau nebepasijudins Šakių „Vytis“, Marijampolės „Sūduva-Mantinga“, Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ ir „Šilutė“.

Šios vietos minėtoms komandoms suteiks galimybę praleisti aštuntfinalio kovas ir varžovų laukti tiesiai ketvirtfinalyje.

Apie visa tai ir dar daugiau – tinklalapio „nklyga.lt“ savaitės apžvalga.

Trigubas

Savaitės apžvalgą pradedame nuo kone įspūdingiausio savaitės įvykio. Mažeikių „Erelių“ gynėjas Aurimas Urbonas per vieną savaitgalį atliko tai, ko kai kuriems nepavyksta padaryti per visą karjerą – krepšininkas per dvejas rungtynes dukart surinko po trigubą dublį.

Mače su „Palanga“ Urbonas pelnė 10 taškų (4/5 dvit., 0/9 trit., 2/2 baud. met.), atkovojo 16 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų, o rungtynėse su Kauno KTU jo sąskaitoje buvo 21 taškas (3/5 dvit., 4/8 trit., 3/6 baud. met.), 13 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų. Fenomenaliai žaidusio gynėjo padedami mažeikiškiai „Palangą“ pranoko 96:73, o KTU ekipą – 87:83.

Užburtas miestas

Nerijus Zabarauskas Mezon NKL pirmenybėse dirba jau trečius metus iš eilės, tačiau lygoje yra miestas, kuris per šį laiką jam išliko neįveikiamu. Šeštadienį savaitės rungtynėse Zabarausko treniruojama „Jonava“ Suvalkijoje Marijampolės „Sūduvai-Mantingai“ nusileido 66:102, o įskaitant ir karjeros etapą Šakių „Vytyje“, jonaviečiui strategui Marijampolėje nesėkmingai pasibaigė visi šeši žaisti susitikimai. Tuo metu savaitgalį abu kartus triumfavę marijampoliečiai Mezon NKL reguliariajame sezone jau užsitikrino antrąją poziciją.

Serijos

Įspūdingą pergalių seriją tęsia „Vyčio“ klubas, kuris praėjusį savaitgalį svečiuose 96:84 nugalėjo „Tauragės“ komandą ir kitą dieną namie 92:73 susitvarkė su Molėtų „Ežerūnu“. Dabar šakiečių sąskaitoje – šešiolika laimėjimų iš eilės.

Kitą taip pat įspūdingą seriją tęsia ir Mezon NKL čempionė Marijampolės „Sūduva-Mantinga“. Namie įveikusi jonaviečius, Suvalkijos ekipa tarp savo sienų nepralaimėjo jau 14 susitikimų iš eilės.

Kamuolio dalybos

Vilniaus „Perlo“ krepšininkai rungtynėse su „Palanga“ pademonstravo, ką reiškia komandinė dvasia ir kamuolio judėjimas. Sostinės klubas šiame susitikime iš viso atliko 31 rezultatyvų perdvimą, o pajūrio atstovus nukovė 93:63. Toks rezultatyvių perdavimų skaičius per rungtynes yra antras geriausias šio sezono rezultatas.

Kauno „Žalgirio“ dubleriai dar kartą pademonstravo savo viršenybę Kauno derbyje. Tomo Masiulio auklėtiniai penktadienį namie 87:84 nugalėjo to paties miesto KTU klubą ir, iškovodami 19-ąją sezono pergalę, išlaikė penktąją turnyrinės lentelės poziciją. Tai buvo jau trečiasis Mezon NKL Kauno derbis šį sezoną ir visus tris susitikimus laimėjo jaunieji žalgiriečiai.

Įsimintini pasirodymai

Urbonas savaitgalį nebuvo vienintelis, kuris žibėjo individualiu pasirodymu. „Šilutės“ skrajūnas Jeffery Perkinsas rungtynėse su „Telšiais“ pelnė 26 taškus (6/8 dvit., 4/5 trit., 2/4 baud. met.), atkovojo 10 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, išprovokavo 4 pražangas, 1 kartą suklydo, 2 sykius prasižengė ir surinko 34 naudingumo balus. Tai buvo geriausias amerikiečio sezono susitikimas. Jo vedami šilutiškiai žemaičius patiesė 95:84.

Solidus savaitgalį buvo ir „Tauragės“ puolėjas Paulius Morkeliūnas. Patyręs aukštaūgis mače su Joniškio „Delikatesu“ pelnė 32 taškus (10/16 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 9/14 baudų metimų), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 11 pražangų, perėmė kamuolį, 4 kartus suklydo ir surinko 36 naudingumo balus.

Tai buvo rezultatyviausias ir naudingiausias krepšininko mačas jo karjeroje Mezon NKL pirmenybėse. Joniškiečius „Tauragė“ nugalėjo 92:77.