Antrąjį atrankos langą Lietuvos rinktinė uždarė pergale 56 taškų persvara

Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Lietuvos rinktinė pasaulio čempionato atrankoje iškovojo ketvirtą pergalę iš tiek pat galimų

Lietuvius į priekį timptelėjo 20 taškų per pirmą kėlinį pelnęs ir 6 tritaškius iš tiek pat bandymų pataikęs Eimantas Bendžius

Pasižymėjo visi, išskyrus Žygimantą Janavičių

Įspūdingo Eimanto Bendžiaus žaidimo užvesta Lietuvos rinktinė pasaulio čempionato atrankoje iškovojo ketvirtąją pergalę iš tiek pat galimų. Mūsiškiai „Švyturio“ arenoje 106:50 (28:19, 20:8, 26:12, 32:11) sutriuškino C grupės autsaiderę Kosovo nacionalinę komandą (0-4).

Foto galerija Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Vytautas Mikaitis ir Kšištofas Lavrinovičius Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Pirmasis kėlinys priklausė sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje rungtyniavusiam Eimantui Bendžiui. Paskui mūsiškį nespėjo varžovai, o tuo pasinaudojęs klaipėdietis vieną po kito smeigė tritaškius – net 6 iš eilės – ir taip kėlė garso lygį „Švyturio“ arenoje.

„Pirmus metimus įmečiau, o tuomet jau komandos draugai pradėjo manęs ieškoti. Labai ačiū jiems. Pačiam iki šiol per pirmąjį kėlinį niekada neteko pelnyti tiek taškų, esu įmetęs šiek tiek mažiau“, – po dvikovos kalbėjo Bendžius.

„Jis turi tą savybę, kad jeigu pajaučia, tai žudys iki galo. Gaila, kad nebuvo visi keturi kėliniai tokie“, – juokėsi treneris Dainius Adomaitis.

Snaiperis taip pat pridėjo vieną dvitaškį ir po pirmųjų 10 minučių turėjo 20 taškų. Per likusius ketvirčius Bendžius pridėjo 2 taškus, tačiau didesnio puolėjo indėlio pernelyg neprireikė – Lietuvos rinktinė po dviejų kėlinių autsaiderius jau triuškino 48:27, po trijų – 74:39.

Ketvirtasis kėlinys tapo pasimėgavimu ir žiūrovams, ir žaidėjams. Arnoldas Kulboka, debiutavęs rinktinėje, smeigė tris tritaškius ir pelnė pirmuosius taškus nacionalinėje komandoje. Kiti debiutantai, Martynas Echodas ir Laurynas Birutis, drebino krepšius dėjimais.

Kulboka per 19 minučių pelnė 9 taškus ir atkovojo 5 kamuolius, Echodas per 15 minučių pelnė 12 taškų ir atkovojo 8 kamuolius, o Birutis per 13 minučių surinko 8 taškus ir 6 atkovotus kamuolius.

Rungtynių žaidėjas Eimantas Bendžius Taškai 22 Naudingumas 23 Tritaškiai 100% 6/6 Baudų metimai 100% 2/2

Lietuvos rinktinė: Eimantas Bendžius 22 (6/6 trit.), Rokas Giedraitis 18, Martynas Echodas 12 (8 atk. kam.), Marius Grigonis ir Adas Juškevičius po 11, Edgaras Želionis 10.

Kosovo rinktinė: Shawnas Jonesas 23, Gezimas Morina 8.

Pirmąją tarpusavio dvikovą Kosove mūsiškiai laimėjo 99:61. Lietuvių varžovai nebeturi jokių šansų patekti į kitą etapą, nes pralaimėjo visas rungtynes. Lietuvos rinktinė dar iki mačo su Kosovu buvo užsitikrinusi patekimą į kitą etapą.

Šiame rinktinių lange lietuviai namuose 80:75 palaužė Vengrijos rinktinę, o Kosovo krepšininkai išvykoje 62:90 neprilygo lenkams.

Kitas langas atsivers birželio pabaigoje – liepos pradžioje, kai mūsiškiai paskutinėse pirmojo etapo rungtynėse išvykose žais su Lenkijos ir Vengrijos rinktinėmis.