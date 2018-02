Antrasis BBB turnyras Prienuose – tarsi prastas filmo tęsinys

ekspertas

chebra, aš jau buvau rašęs seniau, tik iš geros valios ir gero linkėdamas, bei kad heiteriai užsičiauptų - prienai mažas kaimas ten to bumo negali būti per ilgai, čia kaip versle - naujas objektas iš pradžių visada pritraukia ir domina, eina iš smalsumo, o vėliau krenta susidomėjimas. BBB serija reikejo tęsti nebe ten - nes jie jau 5 rungtynes matė, tokiam kaimui per akis, reikejo daryt turne po kitus miestus, irgi nedidelius, bet kur kašis įdomus. Kaip roko žvaigždės daro gastroles - ta pati reikejo daryt ir čia. tiktu kad ir NKL komandos su neblogom salem - šilutė, mažeikiai, telšiai ar tie patys Šakiai. išsinuomoji salę, paleidi bilietus, dar kaimieciam paleidi atributikos nebrangiai, dalyvauja vietinė komanda ir paimi kokius lenkus tuos pacius ir slovenus, ir pilnos tribunos. nes tam kaime jau visi juos pamate, jau nebeidomu jiems. viskas paprasta, marketingistai pramiegojo ir pervertino ballu auksinius kiaušinius dedancia anti. jinai ju nedes amzinai. bent jau prienuose tikrai. ir neivertinot, kad lietuviai yra kašio išlepinti, jie i harlem globetteroters irgi neitu kiekviena sestadieni. buvo juk 1 karta atvyke, pamate kas norejo ir viskas. lietuviai subiniu nenunesa i savo miesto komandos rungtynes, o jus tikejotes istikimu fanu :))



o su zaidejais turi kalbet vadovybe, kas moka alga. jie nera zvaigzdes, vidutiniai zaidejai, daugumai LKL yra lubos. veteranam liko po pora sezonu dar pinigu uzsidirbt. negali buti maištaujama - nes tai bl tavo darbas ir turi ji atidirbti. kodel nba cares yra toks dalykas? jie ir bomzam mesaini iskepa, ir jie ten sypsosi, nes tai ju supisto darbo dalis. truksta aiskaus bendravimo gal is vadovybes, kad nebutu maištaujama komandos viduje. tik tiek. sekmes, lipkit is lkl dugno.