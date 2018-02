Jaudinanti akimirka: NCAA žaidžiantis lietuvis mamą pamatė po penkerių metų pertraukos

Ekspertas

as nesuprantu ko cia pjaunaties komentatoriai tarpusavyje? vieniem mldc, kiti stumia apie si ivyki. Nezinau kaip jus, bet 5 metus nematyt mamos tik del to kad mokiniesi ir zaidi NCAA? ta prasme, rimtai? As bet ka padaryciau, kad tik pasimatyciau su mama. Nenoriu nieko izeist ir pns., man tiesiog keista. Keista ir nesuprantama. Gal cia tik man taip.