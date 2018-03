Rytis Vyšniauskas: apie Toupane'o vakarą, aukštaūgių darbą ir žavintį White'ą

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr.: D.Lukšta

„Žalgirio“ atsarginiai Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Kevinas Pangosas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta „Žalgirio“ atsarginiai Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Kevinas Pangosas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje nuskynė dar vieną pergalę, link elitinio turnyro aštuntuko žengdamas dar vieną didelį žingsnį.

Foto galerija Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Edgaras Ulanovas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Svetislavas Pešičius Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Axelis Toupane'as Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Vasilije Micic Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta „Žalgirio“ atsarginiai Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Aaronas White'as Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Kevinas Pangosas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Brandonas Daviesas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Artūras Milaknis Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Pierre'as Oriola Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinkskas Nuotr.: D.Lukšta

90:74. Tokiu rezultatu Šarūno Jasikevičiaus kariauna ant žemės parklupdė galingąją „Barcelona“ komandą. Visgi Katalonijos pasididžiavimas Eurolygoje kol kas buksuoja ir praktiškai nebeturi vilčių kovoti dėl stipriausiųjų aštuoneto.

Po rungtynių mintimis apie rungtynes su tinklalapiu „BasketNews.lt“ dalinosi televizijos komentatorius Rytis Vyšniauskas.

– Ryti, jūsų nenustebino toks greitas kauniečių žaidimas rungtynių pradžioje?

– Kad „Žalgiris“ gali žaisti greitai, palaikyti aukštą tempą jau esame matę momentais daugelyje rungtynių, šįkart tai dominavo, o katalonai nuo to labai kentėjo. Kai varžovai praranda 20 kamuolių, o tu perimi 12, tai puikus instrumentas greitinti žaidimą.

Ne kartą žalgiriečiai rinko lengvus taškus. Dabar, kai Toupane’as yra persilaužęs į gerąją pusę, tai yra super galingas ginklas greitam kauniečių puolimui. Pirmuose kėliniuose jo energija, noras atakuoti varžovus greitame puolime labai daug padeda komandai gerai pradėti rungtynes.

Šiandien viskas nuo to ir prasidėjo, buvo Toupane’o vakaras. Manęs aukštas kauniečių tempas nenustebino, „Žalgirio“ sudėtis yra pajėgi tam. Pažiūrėkime į startinį penketą – Daviesas, Jankūnas, Ulanovas, Toupane’as Pangosas, iš kurio tik Jankūnas kiek lėtesnis.

– Axelis Toupane'as sužaidė karjeros Eurolygos rungtynes. Kiek stiprus jis yra kauniečių ginklas pastaruoju metu?

– Jei jis pataiko iš perimetro, tai – sunkiai sulaikomas ginklas. Jis dar nėra stabilus snaiperis, šiandien įkrito, gerai, bet reikia stabilumo. Varžovai kartais rizikuoja ties juo, paliekama galimybė mesti iš toli. Kita vertus, kad atviroje aikštelėje jis yra galingas ginklas, jau žinojome prieš Toupane’’ui atvykstant į Kauną. Jam tiesiog reikėjo laiko įsilieti į komandinę sistemą.

Rungtynių žaidėjas Axel Toupane Taškai 21 Naudingumas 19 Tritaškiai 100% 4/4 Dvitaškiai 67% 4/6

Gal jis nebuvo pratęs žaisti tokio krepšinio, bet dabar prancūzas supranta Šaro reikalavimus. Ne tik kalbėčiau apie jo puolimą, bet pažiūrėkime į jo darbą gynyboje, visada dengia lyderius. Šiandien Thomas Huertelis visiškai uždarytas. Tai – Toupane’o didelis nuopelnas. Bet reikia stabilumo – šiandien 21 taškas, o kitą vakarą gali būti 4. Jam labai trūksta stabilumo, kartais sudvejoja, matosi, bet manau, kad darbas su Šaru padės patobulėti ir žengti net ne vieną, bet du žingsnius į priekį.

– „Barcos“ atakų organizatorius Heurtelis susitikimą šiandien baigė tik su 2 taškais. Kiek svarbu buvo atjungti šį prancūzą?

– Visada svarbu atjungti pagrindinį maitintoją, o Heurtelis yra antras Eurolygos žaidėjas pagal rezultatyvius perdavimus. Taip, šiandien prancūzas jų pridalino taip pat daug, bet su 6 klaidomis tai taip pat yra blogas balansas. Kalbame apie elitinį įžaidėją. Kai tu mauni apynasrį pagrindiniam įžaidėjui, įzoliuoji kone 50 proc. komandos. Stabdyti Heurtelį buvo labai svarbu, manau, „Žalgiris“ tai padarė jei ne dešimtukui, tai stipriam devynetui.

– Šiandien katalonai neturėjo aukštaūgių Rakimo Sanderso ir Kevino Seraphino. Kaip „Žalgiris“ sugebėjo pasinaudoti šia svečių spraga po krepšiu?

– Tai buvo svarbiausias dalykas, kurį šiandien reikėjo atlikti, ir kauniečiai tai padarė. Mane nustebino kova po krepšiais puolime, „Žalgirio“ papildomi šansai labai padėjo. Be Heurtelio reikia išskirti gynybą ir prieš Ante Tomičių, kuris prieš šeimininkų centrus turėjo ūgio persvarą. Pirmoje rungtynių pusėje Kavaliauskas fantastiškai su juo tvarkėsi, centro problemą „Žalgiris“ išsprendė. „Barcai“ labai trūksta Kevino Seraphino, dėl to centru naudojamas minkštas Pierre’as Oriola, matėme kaip ir Brandonas Daviesas jam krovė per galvą, katalonams nebuvo geras variantas jį taip dažnai naudoti centro pozicijoje. „Barcelonai“ tikrai trūksta raumenų.

Antroje rungtynių dalyje nerungtyniavo ir Adamas Hanga bei Adrienas Moermannas, o „Barcai“ tai yra dideli nuostoliai. Kauniečiai naudojosi visais savo pliusais, visos grandys suveikė. Labai patiko centrų žaidimas, po krepšiais net nereikėjo Jankūno dominavimo. Aaronas White’as su savo sprogstamąja jėga katalonams kėlė daug nepatogumų. Jis apskritai, ko gero, yra mano šio sezono širdies favoritas – dabrštus, kovingas, profesionalus žaidėjas. Jis nėra labai talentingas, Motumas talentu jį lenkia, bet koks darbininkas yra White’as, negalima nesistebėti.

– Eurolygoje „Barcelona“ lieka tūnoti viso labo 15-oje pozicijoje. Ar prieš sezoną buvo galima bent jau pagalvoti apie tokį katalonų fiasko?

– Labiau būčiau tikėjęs, kad „Žalgiris“ turės 15 pergalių po 24 turų. Man atrodė, kad „Barca“ vasarą atliko labai gerus pokyčius. Stiprintasi vedančiais rinktinių žaidėjais, dideli pinigai sumokėti už Adamą Hangą, Pierre’ą Oriolą, gal trūksta tik žaidėjų, kurie individualiai gerai ginasi.

Man neatrodė, kad „Barca“ bus trapi, maniau, kad ji gali pretenduoti į finalinį ketvertą. Galbūt buvęs treneris Sito Alonso stokojo patirties, nesusitvarkė, bet Pešičius dabar gelbėja situaciją. Matome, kad katalonai Ispanijoje laimėjo Karaliaus taurę, kas toje šalyje yra milžiniškas pasiekimas.

Su visa pagarba LKL, Karaliaus Mindaugo taurės turnyrams, bet „Žalgiris“ ten tik savo pareigą atlieka. O Karaliaus taurėje Ispanijoje yra tikra mėsmalė, visos ketvirtfinalio komandos gali laimėti titulą. Jei jie laimės Ispanijos čempionatą, nors tuo netikiu, būtų puikus sezonas bet kokiu atveju.

– „Žalgiris“ jau dabar pranoko praėjusio sezono pasirodymą Eurolygoje, kuris tąkart buvo vertinamas kaip labai geras. Ką kauniečiai sugebėjo pakeisti per vasarą?

– Pridėta atletiškumo, kurio atnešė Toupane’as, Daviesas ir White’as. Be to, Kevinas Pangosas rungtyniauja lūžio sezoną, atsiskleisdamas visu gražumu, jis rinkoje vertę keliasi, manau, visu gražumu. Viską sudėjus – gera chemija. Komanda surinkta ne tik pagal talentus, bet ir pagal charakterius.

Matome labai pozityvius žmones, atmosfera ne mažiau svarbi nei taktiniai dalykai. Matome, kad Eurolygoje elitinės komandos su fantastiškomis sudėtimis neturi komandinės dvasios. „Žalgiris“ turi fantastišką rūbinę, o tai, manau, labai svarbu.