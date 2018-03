Skaitytojo nuomonė: Kas kaltas dėl Lietuvos moterų krepšinio katastrofos?

Nuotr.: Fotodiena.lt Nuotr. Fotodiena.lt „BasketNews.lt“ žurnalisto Viliaus Stalgaičio tekstas „Dar vienas fiasko: kas kaltas dėl Lietuvos moterų krepšinio katastrofos?“ sukėlė diskusijas ne tik komentarų skiltyje, bet ir krepšinio visuomenėje. „BasketNews.lt“ skaitytojas Povilas Grigas atsiuntė išsamų komentarą, kas, jo nuomone, yra kaltas dėl šalies moterų krepšinio nuopolio. Dalijamės skaitytojo tekstu. Arvydas Sabonis turi keturis vaikus. Trys iš tų vaikų žaidė krepšinį: pirmasis, rodos, baigė žaisti jaunių komandose, antrasis tęsia profesionalo karjerą Ispanijoje, o trečiasis žaidžia NBA. Jeigu nieko nežinotume apie ketvirtą vaiką, tai galėtume klausti, o tai kodėl ketvirtas vaikas nežaidžia krepšinio? O atsakymas yra labai tiesmukas: tas ketvirtas vaikas yra mergaitė. Ir dėl nežinomų priežasčių į moterų sportą Lietuvoje požiūris yra nelabai teigiamas, ar bent jau jų nelabai linkę palaikyti. Visuomenės požiūris į moterų sportą Pradėsiu nagrinėti nuo tokio komentaro apie moterų krepšinį, kuris atsirado, po to kai lietuvės sužaidė su rusėmis: „Nenoriu nuskambėti seksistiškai, bet moterų krepšinis yra unikalus reiškinys. Ir ne todėl, kad lietuvės patyrė apmaudžią nesėkmę, nepataikė lemiamų baudų. Bet va todėl, kad Rusijos krepšininkė atkovojus kamuolį puolime, turint +1 ir 10 sekundžių nusprendžia mesti tritaškį. Tai yra kažkas nerealaus ir nepaaiškinamo. Nemėgstu vadovautis stereotipais, bet moterų krepšinis yra visai kitas pasaulis, kurį norint suprasti neužtenka pažiūrėti porą rungtynių per metus. Reikalingas ilgas tyrimas stebint vyraujančias tendencijas ir gal tada tokie sprendimai kaip minėtas metimas neatrodytų tokie šokiruojantys“. Kai lygiai, tas pats nutinka su Milaknio tritaškiu į „Fenerbahče“ krepšį (jis tik taiklus buvo), ir tam pačiam komentatoriui primenu, kaip jis tada pasisakė apie moterų krepšinį, tada jis man atkirto „Ten dar absurdiškesnis metimas buvo“. Turėdami dvi panašias situacijas moterų ir vyrų krepšinyje, mes tiesiog linkę moteris vertinti blogiau. Galima sakyti, kad tai tik vienas komentaras, bet problema, kad šie vertinimai vyrauja. Toliau žiūrint į moterų sportą, galėčiau atkreipti dėmesį, kokias atvejais žiniasklaidoje pasirodo, kokia nors žinutė apie moteris? Kai rinktinė žaidžia, kai pagaliau baigiasi LMKL ir tada parašo, kas jį laimėjo. Dar kartais kokia krepšininkė įsideda seksualių nuotraukų ir tada irgi apie tai parašoma. Labai retais atvejais parašoma apie sezono eigą, kaip sekasi užsienyje žaidžiančioms žaidėjoms. Iš esmės atrodo, kad moterų krepšinyje nevyksta šiuo metu sezonas, ir ten nesužaidžiama nė vienų rungtynių. Pasižiūrėkime, kas tuo metu rašoma apie vyrų krepšinį? LKL ir Europos turnyrų rezultatai yra normalu, kad apie tai rašoma. Jei tik apie tai rašytų sakyčiau, kad kaltas tik skirtumas dėl susidomėjimo vyrų ir moterų krepšiniu. Bet kiekvieną sykį yra parašoma apie NKL rezultatus, trumpai paanalizuojama, kas vyksta. Tai dar galėčiau nurašyti, kad galbūt lyga labai suinteresuota ir daug dirba su žiniasklaida. Bet tada parašoma ir kaip sekasi antroje Ispanijos lygoje žaidžiančiam krepšininkui. Tiesiog kartais atrodo, kad Lietuvos žiniasklaida pamiršo, kad, pavyzdžiui, olimpiadoje, krepšinio rungtyje yra du medalių komplektai: vienas skirtas vyrams, kitas moterims. Taip aš žinau, kad apie moterų krepšinį nelabai kas skaito, ir vis dėlto be žiniasklaidos palaikymo aš neįsivaizduoju, kaip moterų krepšinis galėtų sugrįžti į buvusias aukštumas. Kita mano istorija būtų jau nebe apie žiniasklaidą. 2015 metais LMKL krepšinio čempionatą laimėjo Utenos ekipa. Ji visai sėkmingai žaidė Europos taurėje, ten pasiekė dvi pergales, o kas buvo pralaimėta, tai nedideliais skirtumais. Taip pat reiktų pasakyti, kad sekasi į rungtynes pritraukti sirgalius, pradeda nebestebinti, kad ateina 600 žiūrovų, o LMKL finale jau jų būna daugiau nei 1000. Tai atrodytų nebloga galimybė judėti tolyn? Kitais metais jau kelti uždavinius pakliūti į kitą Europos taurės etapą? Toliau didinti sirgalių skaičių? Taigi 2016 metais jos biudžetas sumažėja, jau nedalyvauja Europos taurėje ir galų gale netikėtai užimta 4 vieta LMKL. Fanų, net žaidžiant dėl trečios vietos, laikosi apie 400. 2017 metais Utenos ekipos nebelieka LMKL čempionate. Tiesiog Utenos rajono savivaldybė nutarė pinigus skirti kitoms vyrų komandoms: krepšinio, futbolo, rankinio ir t.t. Mano žiniomis, kitų sporto moterų komandų Utenoje neatsirado. Ką galiu pasakyti, kad bent jau Utenos rajono savivaldybė yra nutarusi, kad moterų sportas yra tiesiog nieko vertas. Vertinu veiksmus, o ne žodžius, kurie yra sakomi. Nuotr. A.Didžgalvis Na ir dabar papasakosiu dar vieną istoriją. Šita bus trumpa. Mano dukterėčios neseniai pradėjo lankyti mokyklą. Kai pamokos pasibaigia, tėvai nori, kad dar vaikai nueitų į kokį būrelį. Neseniai atsirado krepšinio būrelis. Buvo svarstoma, kad gal leisti mergaites į tą būrelį, bet problema, kad jis yra skirtas tik berniukams. Tuo tarpu Ispanijoje pradinukai berniukai ir mergaitės krepšinį dar žaidžia vienoje komandoje, nes fizinio skirtumo dar nėra tokio didelio, kad kam nors trukdytų jų žaidimas tarpusavyje. Tiesiog nuo pat pradžių mes net neleidžiame mergaitėms susidomėti krepšiniu ir pasiekti, kad jos norėtų žaisti krepšinį. Krepšinio federacijos požiūris į moterų krepšinį Kad visuomenė yra gana skeptiškai nusiteikusi moterų krepšinio atžvilgiu, gal tai ir neturėtų stebinti, bet daug didesnė problema tampa, kai toks pats požiūris yra iš krepšinio federacijos. Galite, man sakyti, kad štai krepšinio federacijai rūpi, jau dabar tai pradės rūpintis ir taisyti moterų krepšinio problemas. Bet kalbėkime ne apie žodžius, o iš tiesų apie darbus. 2015 metais LKF surengė vyrų ir moterų krepšinio taurės varžybas. Paskutinę dieną vyko pirmiausiai moterų kovos dėl bronzos ir aukso, po to vyko vyrų kovos dėl bronzos ir aukso. Galima būtų kabinėtis prie to, kad vyrų bronzinis žaidimas buvo geresniu laiku, nei moterų auksinis, bet iš tiesų tokiuose renginiuose reikia paisyti, ką sirgaliai mėgsta labiau. Nors, mano manymu, bronzinių mačų taurėje nereikėtų. Tada tikrai nesunkiai būdamas krepšinio fanu pažiūrėti tiek moterų, tiek vyrų taurės finalus, ar bent ateiti pažiūrėti jų apdovanojimų. Nuotr. Fotodiena.lt/T.Lukšys Taip būtų galima suprasti, kad iš esmės pinigus uždirba vyrai, todėl, jiems ir turi būti didesni pinigai. Aišku, įdomu būtų kiek komandų biudžetui padėjo papildomi 600 eurų, jei pasitraukei po ketvirtfinalio. Bėda ta, kad vyrų krepšinyje visas tas prizinis fondas, palyginus su jų biudžetais, yra labai maži pinigai, tuo tarpų moterų komandai 10 tūkst. eurų gali labai rimtai pagelbėti. O komunikacinė žinutė, kad moterų krepšinį vertiname taip pat stipriai, kaip ir vyrų, būtų galima išnaudoti ieškant rėmėjų. Vis dėlto, ką federacija darė toliau, yra atskira istorija. 2016 metais LKF atsisakė vyrų taurės varžybų, nes nematė naudos, bet moterų taurės varžybas dar surengė. Tai būtų labai sveikintinas požiūris, kad moterų krepšiniui padedame, nes jam yra sunkiau. Taip, beje, yra daroma ir Ispanijoje, vyrų taurės varžybas organizuoja ACB lyga, tuo tarpu moterų taurės varžybas vis dar daro federacija. Bet 2017 metais moterims buvo liepta susirengti taurės varžybas pačioms, ir to priežastis, kad federacijai to neapsimoka daryti. Iš tiesų, ar federacijai būtų buvę sunku paprašyti LKL, kad šalia Karaliaus Mindaugo taurės varžybų būtų surengta, pavyzdžiui, Karalienės Mortos taurė? Iš esmės moterų sportas gana sėkmingas, o kartais net pelningas būna, kai vyksta šalia vyrų varžybų (tenisas, UFC kovos). Tad reiktų, jeigu įmanoma, kad vyrų ir moterų varžybos vyktų tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje. Kitas dalykas – apie krepšinio centrus mergaitėms. Jeigu gerai pamenu, šių centrų turėjo būti 6: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Marijampolėje. Pirmoji buvo pasirinkta Marijampolė. Cituojant prieš tai buvusį straipsnį „Tokio centro veikla prasidėjo Marijampolėje, tačiau nepateisinus vilčių, jau po metų jis buvo iškeltas į Kauną. Vėliau analogiškas centras atsirado ir Vilniuje. Visgi galiausiai LKF neįžvelgė tokio centro veiklos efektyvumo ir jo veiklą 2015-aisiais nutraukė.“ Kodėl šie centrai buvo labai aktualūs ir jie skirti turėjo būti tik mergaitėms? Pradėsiu, nuo to, kad berniukai turėjo Sabonio ir Marčiulionio mokyklas, kurios buvo, kaip ir tokie centrai berniukams. Ten buvo treneriams mokami visai neblogi atlyginimai, tad paruošimas irgi galėjo būti neblogas. Taigi reikėjo rūpintis pastebėti talentingas mergaites ir tada perkelti į tokį centrą kuriame, būtų jau tinkami treneriai. Deja, federacija ne šiaip nori rezultatų, bet jau po metų perkelia centrą. Tai yra labai keista, kai tik pradedi projektą ir po metų norėti rezultatų. Galų gale net nelabai išsiaiškinus, kodėl neveikia centrai, kodėl neparuošia tinkamų žaidėjų, federacija tiesiog uždaro tuos centrus ir pradeda naują projektą „U15 Karta“. Nors būtent tuose centruose buvo galima rinkti reikalingus specialistus, jiems mokėti tinkamą atlyginimą. Tuo tarpu dabar mergaites surinks porai savaičių, jas truputį patreniruos ir vėl jos galės grįžti kur buvusios. Pas vaikinus šis projektas gali veikti, nes jau kaip minėjau pas berniukus yra iš dalies tų centrų analogai yra, kai pas mergaites jų nėra. Kitas labai svarbus dalykas, kodėl mergaičių krepšinis nėra populiarus, yra klausimas kaip dėl trenerių? Kaip minėjau, kadangi mergaitės niekad neturėjo savo saboninės ar marčiulionkės, kurios savo laiku turėjo labai gerus trenerius, o tie treneriai uždirbo tiek, kad galėjo rūpintis, kaip tobulėti ir tapti dar geresniais specialistais, tai tuo tarpu mergaitėms tenka ne tokie treneriai. Būdamas berniukų treneriu, tu net gali bandyti daryti karjerą, kuri vėliau tau padės tikrai uždirbti. To pavyzdžiai – Jonas Kazlauskas, kuris pradėjo nuo darbo Vilniaus sporto mokykloje, kol tapo rinktinės treneriu, kitas pavyzdys – Kazys Maksvytis. Tuo tarpu moterų krepšinyje, treniruojant mergaičių komandas, net ir pakilus iki LMKL lygio trenerio, tu dar negali tikėtis gerų pinigų. Būtent mergaičių krepšinio centrai galėjo padėti formuoti tam tikrą trenerių tikslą, ką galima nuveikti su moterų krepšiniu, jeigu juose būtų geras atlyginimas. Galų gale, kai daromi visokie krepšinio mokyklų reitingai, būtų labai gerai padaryti tiktai bendrą berniukų ir mergaičių reitingą. Ir padaryti tokia sistema, kad neturint nė vienos mergaičių komandos, tu jo negalėtum laimėti. O jei skirstomas finansavimas, tai finansuojama turėtų būti pirmiau tos krepšinio mokyklos, kurios turi tiek berniukų, tiek mergaičių komandas. Tai yra reiktų pagaliau Lietuvoje pasiekti tokį dalyką, kad ir privačios mokyklos norėtų turėti mergaičių komandas, ir galvotų apie jų turėjimą.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Netikėta žinia iš Madrido: Jonas Mačiulis palieka „Real“ Atsigaunantis Butkevičius į aikštę grįš mūšyje su „Neptūnu“ „Shaqtin’ A Fool” – absurdiški perdavimai bei čiurnas laužantis Hardenas Stebuklas NCAA: Virdžinijos universitetas per paskutinę sekundę panaikino 4 taškų deficitą „Iš pusės žodžio“: neprilygstamas „Žalgirio“ duetas Karjerą „Lietuvos ryte“ baigti norintis Gecevičius: „Šiemet „Žalgiris“ yra visu žingsniu priekyje“ Rodyti komentarus Praeinantis Super straipsnis



Sutinku su viskuo.



Graudu.



Tik ar perskaitys nors vienas iš federacijos - tie, kurie turi galimybę kažką pakeisti?



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) anon Mano galva tai lietuvos moteru rinktine sugris i elita kai vel atsiras tokia zaideja kaip Sandra Valuzyte Linkeviciene, nes po to kai ji baige karjera rinktineje neatsirado tokios stiprios gynejos, kuri galetu vesti komanda. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) djgaffer Kas kaltas ir taip aišku-federacija,kuri nesugeba populiarinti moterų krepšinio,sukurti jaunų panelių krepšinio sistemos ar net pastatyti elementarios tik merginoms skirtos krepšinio mokyklos.Finansavimų iki grabo lentos nužemino,tai ir turim tokius rezultatus.Juokingiausia,kai federacija skundžiasi moterų krepšinio duobe,nors aiškiai jie patys į tą duobę ir nuvarė.Bet juk to nepripažins,kur tau.O dabar norint pasiekt tokį lygį,koks buvo prieš 10 m.,oi kiek laiko reikės-dvigubai daugiau,nei viską sunaikinti.Sunaikinti juk lengviau,nei sukurti.Tai dabar moterys ir kapanosis kokius 20 m.visiškam mėšle dėka federacijos neveiklumo ir moterų krepšinio užmiršimo.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) MM Priezasciu ieskociau dar toliau. Nuo moteru Eurolygos komandos. Buvo Vilniuje, veliau issikrauste i Kauna (nes Kaune buvo, kas norejo pabandyti issaugoti vieta Eurolygoje, kai per visa Vilniu tokiu neatsirado).



Kai neliko moteru Eurolygos komandos, tik tada Utena sumaste pabandyti kazka panasaus sukurti. Pavyko tik is dalies ir tik trumpam. (nors, Utenai tas budinga - kelis metus su vyru futbolu pabande, ir panasiai 'numete')



Dabartine rinktine, kuri dar gali zaisti lygiaverciai su Rusija ir Vengrija, yra butent is paskutines moteru Eurolygos komandos pagrindo. Kai sios zaidejos baigs zaisti, va tada laukia tikras dugnas. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) is salies Viskas tuo ir pasakyta. Federacijai nusisvilpt ant moteru krepsinio, todel ir padetis tokia apverktina. Taures turnyra siulo patiems susiorganizuoti. Butu juokinga jei nebutu graudu. Geda didziule federacijai ir tik federacija galima kaltinti kad tokie rezultatai dabar. Kitas klausimas kodel pries 20 metu moteru krepsinis buvo populiarus ir moterys Europos cempionata laimejo? 2006 pasaulio cempionate 6 vieta iskovota. O per paskutinius 10 metu tragedija. Ka tuomet ir treneriu buvo ir mergaites sportuoti noredavo? Grozis niekam nerupejo? Briedas. Viskas buvo tada, yra ir dabar. Beda tik tame kad ateme visus pinigus o entuziazmu ilgai gyvas nebusi. Dabar bando kazka vaizduoti klerkai ir gelbeti savo reputacija bet tai nieko nekeicia. Moteru krepsinis mire po dvieju nepatekimu i Europos cempionatus. Baigs karjera Sulciute, Petronyte, Paugaite, Nacickaite ir kas tada? Zais moteru rinktine B divizione ir dziaugsimes pergalemis pries Gibraltara ir San Marina... Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) manau kad vienintele priezastis demesio stoka moteru krepsiniui.Parama visaeriopa ir adekvati vyru,žymiai pakeltu moteru krepšinio lygi.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Anonimas rankšluostis tikrai solidus prizas,o jau firminiai teipai..užtat adomaičiui į usa nukeliauti už lkf pinigėlius(bilietas pirmyn atgall~2k+viešbutis~1k+dienpinigiai~xk) tam kad pakalbėti su žaidėjais atrodo normalu.o tada sabonis ir co posėdžiauja spręsdami kaip kelti moterų krepšinį.nemokamas patarimas,lūpdažius geriau dalinkit Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Motyvacija... Naudingiausioms mėnesio krepšininkėms atiteks „Vytauto“ rankšluostis, taip pat lygos rėmėjo „RFX+CARE International A/S skirti teipai. MVP tapusi Šakickaitė gaus ir krepšinio kamuolį su LKF prezidento Arvydo Sabonio parašu.



Cia stai taip motyvuojama mvp moteru krepsinyje ;)



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) :D Tai kad per TV net nerodo tai ką čia žiūrėsi +nekomentuoja komentatorius visai neįdomu žiūrėti tada. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Kamato O ką daryt, kad tiesiog moterų krepšinis nesižiūri? Aš tikrai geriau žiūrėsiu moterų lengvąją atletiką, plaukimą, penkiakovę... ar net paplūdimio tinklinį, nei krepšinį. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 10

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.