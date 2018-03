LSKL atkrintamųjų starte – vicečempionų pralaimėjimas ir solidi LSU pergalė

Nuotr.: Fotodiena.lt Nuotr. Fotodiena.lt Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) čempionate įvyko pirmosios atkrintamųjų varžybų dvikovos. Pergales iškovojo ir vieną koją į pusfinalį žengė išvykose rungtyniavusios ekipos - Lietuvos sporto universitetas (LSU) ir Kauno kolegija (KK). LSU komandai iškovoti medalius LSKL čempionate nėra jokia naujiena, tačiau KK vien patekimas į pusfinalį jau būtų istorinis įvykis. Klaipėdoje – LSU pergalė 46 taškų skirtumu LSU, treniruojama puikiai žinomo krepšinio specialisto Edo Nickaus, pirmose ketvirtfinalio rungtynėse Klaipėdoje neturėjo jokio vargo – net 46 taškų skirtumu – 114:68 (39:20, 27:17, 21:12, 27:19) sutriuškino Mariaus Tamolio treniruojamus LCC tarptautinio universiteto studentus. LCC kauniečiams rimčiau priešinosi tik tris pirmąsias minutes, kai rezultatas buvo apylygis – 8:9, tačiau netrukus LSU studentai sužaidė atkarpą 19:3 ir gerokai atitrūko – 28:11. Negana to, pirmajame kėlinyje Laikinosios sostinės atstovai surengė tikrą atakų šou - per 10 minučių pelnė net 39 taškus ir, susikrovę 19 taškų persvarą – 39:20, galima sakyti, jau per pirmąjį kėlinį išsprendė rungtynių baigtį. Po šio šalto dušo klaipėdiečiai nebeatsigavo, atrodė pasimetę ir galiausiai buvo priversti susitaikyti su itin skaudžiu pralaimėjimu. LSU komandą į šią įspūdingą pergalę vedė Šarūnas Beniušis, pelnęs 34 taškus (12/18 dvit., 2/4 trit., 4/6 baudos, 18 atk. kam., 1 rez. perd., 44 naudingumo balai), Mintautas Bulanovas prie pergalės pridėjo 20 taškų (5/8 trit.), Mindaugas Motuzas – 19, Žygimantas Jocys – 15, Justas Vazalis – 14. Klaipėdiečius bandė gelbėti Ignas Staponas, pelnęs 17 taškų (8 atk. kam.), Tadas Kymantas pridėjo 16 taškų, Justas Grikštas – 11 (8 atk. kam.), Domantas Zabora – 10. Kauniečiai laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 47:40 ir kur kas rečiau klydo – 7 ir 15 klaidų. Be to, LCC savo aikštėje prastai metė tolimus metimus – tikslą pasiekė vos 2 tritaškiai ir 17 bandymų (12 procentų taiklumas), kai tuo tarpo LSU išvykos rungtynėse pataikė 18 tritaškių ir 39 bandymų (46 proc.). „Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo vaikinais, kurie atliko puikų darbą. Man labai patiko žaidėjų požiūris ir nusiteikimas – nuo pat pirmųjų susitikimo minučių perėmėme iniciatyvą, rungtyniavome solidžiai ir nė akimirkai nesuabejojau, kas šįvakar laimės“, – kalbėjo LSU treneris Edas Nickus. Jis pabrėžė, kad LSKL čempionatas – puiki terpė jaunimui. „Džiugu, kad jaunimas tobulėja ir įrodo savo vertę. Šiandien puikiais rungtynes sužaidė Šarūnas Beniušis, surinkęs 34 taškus ir po krepšiais atkovojęs 18 kamuolių. Puikiai kamuoliais dalijosi ir žaidimą stygavo Kristupas Žemaitis. Jis atliko net 14 rezultatyvių perdavimų. Smagi pergalė ir skirtumas solidus - juk laimėjome 46 taškų skirtumu – 114:68. Dar po savaitės laukia atsakomosios rungtynės Kaune, tačiau atsipalaiduoti tikrai nežadame. Panašaus žaidimo iš savo komandos norėsiu ir Kaune. Lengvo pasivaikščiojimo tikrai netoleruosiu, norėsiu, kad vaikinai kautųsi taip, kaip moka ir gali“, – akcentavo treneris. Priminsime, kad LSU ekipa LSKL reguliariajame čempionate iškovojo 11 pergalių ir patyrė 5 pralaimėjimus bei turnyro lentelėje užėmė trečiąją vietą, LCC skipa su 6 pergalėmis ir 10 pralaimėjimų liko šešta. LSU reguliariajame čempionate abu kartus įveikė LCC ekipą – Klaipėdoje rezultatu 82:81 ir Kaune rezultatu 110:89. Atsakomosios šių ekipų LSKL ketvirtfinalio rungtynės vyks kovo 12 dieną (pirmadienį) 18.30 val. LSU sporto salėje (Sporto g. 6, Kaunas). Ketvirtfinalyje yra žaidžiamos dvejos rungtynės ir sumuojamas bendras dvejų rungtynių rezultatas. LSKL vicečempionai gavo antausį namuose Pirmose ketvirtfinalio rungtynėse smūgį patyrė namuose rungtyniavę LSKL vicečempionai – Kauno technologijos universiteto (KTU) krepšininkai. Vytauto Pliaugos auklėtiniai savo žiūrovų akivaizdoje po permainingos kovos 63:79 (10:16, 21:7, 15:30, 17:26) nusileido Kauno kolegijos (KK) komandai. Po dviejų kėlinių KTU buvo priekyje – 31:23, tačiau KK studentai antrąją rungtynių pusę pradėjo įspūdingai - greitai išlygino rezultatą – 31:31, o ketvirtajame kėlinyje susikrovė dviženklę persvarą – 58:48, 66:56, 73:60 ir pergalės iš rankų jau nebepaleido. Jei KTU dar nori išgelbėti šį sezoną, t. y. iškovoti kelialapį į LSKL pusfinalį, privalo po savaitės KK komandos krepšinio arenoje iškovoti pergalę didesniu nei 16 taškų skirtumu. Kauno kolegijos komandos gretose 24 taškus pelnė Giedrius Stankevičius (6/11 reit., 8 atk. kam., 22 naud. balai), Mantas Košelis prie pergalės pridėjo 15 taškų, Simonas Andraitis – 11, Antanas Bertašius – 10, Martynas Valters ir Justas Janulis (11 tak. kam.) – po 8. KTU ekipą bandė gelbėti Julius Kigas, pelnęs 16 taškų ir Medas Kuprijanovas, surinkęs 14 taškų. Augustinas Žilinskas ir Matas Edgaras Staniukaitis (6 rez. perd.) surinko po 9 taškus. KK nežymiai laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 32:29 ir šiek tiek rečiau klydo – 17 ir 21 klaida. Nugalėtojai dvitaškius metė net 67 proc. taiklumu (16/24), kai KTU taiklumas nuo dvitaškio linijos - 34 proc. (10/29). „Nedrįstu sakyti, kad šįvakar mes nenorėjome pergalės, bet varžovai jos norėjo labiau ir tą atspindi rezultatas“, – po rungtynių neslėpdamas apmaudo kalbėjo KTU treneris Vytautas Pliauga. Netrukus jis pridūrė: „Visi į mus žiūri kaip į LSKL vicečempionus, bet iš tos vicečempionų ekipos šįvakar rungtyniavo vos du žaidėjai. Mes esame gerokai pasikeitusi ir atjaunėjusi komanda. Komandos branduolys gerokai pasikeitė ir tai atsiliepė mūsų žaidimui. Nepaisant visko kovojame ir kovosime atsakomosiose rungtynėse, rankų pirma laiko tikrai nenuleisime. Išvykoje reikia laimėti bent vienu tašku daugiau, nei pralaimėjome namuose ir viskas apsivers aukštyn kojomis. Šiuolaikiniame krepšinyje viskas yra įmanoma, tiesiog reikia, kad tą dieną kristų metimai ir sėkmė būtų mūsų pusėje“, – teigė Pliauga. Jis pabrėžė, kad šįvakar trūko lyderio, kuris reikiamu metu imtųsi iniciatyvos. „Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ ekipa neišleido vieno iš mūsų ekipos lyderio – Martyno Zigmantavičiaus. Jo tikrai trūko. Apmaudu, kad tokiais atsakingais momentais turime rungtyniauti ne pačios pajėgiausios sudėties. O tokiose rungtynėse daug ką lemia smulkios detalės. Dar žaisime atsakomąsias rungtynes ir sieksime revanšo“, – akcentavo KTU treneris. Kauno kolegijos treneris Rolandas Rakutis po pergalės sakė, kad kol kas padarytas mažytis, tačiau labai svarbus žingsnis. „Nors žaidėme varžovų arenoje, tačiau prisirinko daug mūsų sirgalių. Atmosfera buvo superinė. Žaidėjai, visas trenerių štabas atliko puikų darbą - visi buvo užsivedę ir po kiekvieno metimo kilo nuo suolo, palaikė vieni kitus. Ir tai įkvėpė kautis su dar didesne energija. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi vyrais, tačiau noriu savo auklėtiniams pabrėžti, kad darbas iki galo dar nėra atliktas - negalima atsipalaiduoti, nes laukia atsakomosios rungtynės, o KTU ekipa yra labai kovinga. Privalome panašiai kautis ir namuose, tik tada galėsime mąstyti apie pusfinalį“, – kalbėjo KK treneris Rakutis. Jis akcentavo, kad KTU ekipa įveikta buvo tikrai neatsitiktinai. „Juk reguliaraijame čempioante juos abu kartus nugalėjome (namuose 63:56 ir išvykoje 77:66), tad viskas vyksta dėsningai. Jei pavyktų prasibrauti į LSKL geriausių ekipų ketvertuką ir tęsti kovą dėl medalių, mūsų kolegijai tai būtų istorinis įvykis. Šio tikslo link keliavome daugybę metų, savo vertę įrodinėdami II lygoje, vėliau prasibrovę į pajėgiausių LSKL ekipų lygą. Pernai kovėmės atkrintamosiose LSKL rungtynėse, tačiau keliai suvedė su daugkartiniais čempionais – VDU krepšininkais ir apie LSKL finalo ketvertą pasvajoti negalėjome. Dabar viskas yra įmanoma ir privalome žengti dar vieną tvirtą žingsnį atsakomosiose rungtynėse“, – sakė Rakutis. KK komanda LSKL reguliariajame čempionate su 10 pergalių ir 6 pralaimėjimais užėmė ketvirtąją vietą, o KTU su 9 pergalėmis ir 7 pralaimėjimais liko penkta. Atsakomosios šių ekipų LSKL ketvirtfinalio rungtynės vyks kovo 12 dieną (pirmadienį) 19 val. Kauno kolegijos sporto salėje (Pramonės g. 22, Kaunas). Ketvirtfinalyje yra žaidžiamos dvejos rungtynės ir sumuojamas bendras dvejų rungtynių rezultatas. Minėtų atkrintamųjų rungtynių nugalėtojai iškovos kelialapį į pusfinalį, kuriame jau savo varžovų laukia pirmąją ir antrąją LSKL reguliariajame čempionate vietas užėmusios - atitinkamai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU, 14 pergalių, 2 pralaimėjimai, I vieta) ir Klaipėdos universiteto (KU 12 pergalių, 4 pralaimėjimai, II vieta) komandos. LSU ir LCC ketvirtfinalio poros nugalėtojas pusfinalyje kausis su KU krepšininkais, KTU ir KK ketvirtfinalio poros nugalėtojas pusfinalyje susitiks su VDU atstovais.

