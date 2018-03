Kovo 6-osios NBA pulsas: užsidegęs Lillardas bei pralaimėjimų liūne paskendusi „Grizzlies“

Larry Nance'as Nuotr.: AP - Scanpix

Donovanas Mitchellas Nuotr.: AP – Scanpix

Elfridas Paytonas ir Hassanas Whiteside'as Nuotr.: AP - Scanpix

Pau Gasolio blokas Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Giannio Antetkounmpo skrydis Nuotr.: AP - Scanpix

Larry Nance'as Nuotr.: AP - Scanpix Donovanas Mitchellas Nuotr.: AP – Scanpix Elfridas Paytonas ir Hassanas Whiteside'as Nuotr.: AP - Scanpix Pau Gasolio blokas Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Giannio Antetkounmpo skrydis Nuotr.: AP - Scanpix

Sužvėrėjęs Damianas Lillardas, pergalės skonį pamiršę Memfio krepšininkai, Nance'ų šeimos pasiekimas, prancūziška akistata Jutoje – visa tai ir dar daugiau – kovo 6-osios NBA pulse.

Kovo 6-osios NBA pulsas

Foto galerija Damianas Lillardas Nuotr.: AP - Scanpix Pau Gasolio blokas Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Elfridas Paytonas ir Hassanas Whiteside'as Nuotr.: AP - Scanpix Broliška Gasolių akistata Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Alas Horfordas ir Lauri Markkanenas Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Jaylenas Brownas Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Donovanas Mitchellas Nuotr.: AP – Scanpix Brookas Lopezas Nuotr.: AP - Scanpix Bojanas Bogdanovičius Nuotr.: AP - Scanpix Cedi Osmanas Nuotr.: AP – Scanpix Giannio Antetkounmpo skrydis Nuotr.: AP - Scanpix Dwyane'as Wade'as ir Goranas Dragičius Nuotr.: AP - Scanpix Larry Nance'as Nuotr.: AP - Scanpix Rudy Gobertas Nuotr.: AP - Scanpix Blake'as Griffinas prieš LeBroną Jamesą Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

KIEŠTAS RIEŠUTAS. Indianos „Pacers“ 2018-aisiais metais patapo sunkiai įveikiama komanda, kuomet rungtyniauja namuose. Savų žiūrovų akivaizdoje nuo sausio 1-osios Nate McMillano auklėtiniai per 13 rungtynių pralaimėjo vos dukart. Šiąnakt „Pacers“ 92:89 pranoko Milvokio „Bucks“ bei pakilo į 4-ąją Rytų konferencijos vietą. Rezultatyviausiai šeimininkų gretose žaidė 29 taškus pelnęs Bojanas Bogdanovičius. Kroatas jau 13-oje rungtynių iš eilės pelno dviženklį skaičių taškų, iš kurių 6-eriose rungtynėse – 20 ar daugiau taškų.

„Po dvikovos su „Hornets“ buvau labai piktas. Stengiausi sau pasakyti, kad privalau būti agresyvesnis“, – dėstė Bogdanovičius.

KARJEROS RUNGTYNĖS. Larry Nance'as gavo pirmąją progą žaisti Klivlando „Cavaliers“ startiniame penkete ir puikiai ja pasinaudojo. Prieš mėnesį į Ohajo valstijos ekipą persikėlęs puolėjas šiąnakt įsūdė 22 taškus, atkovojo 15 kamuolių bei užfiksavo geriausius trejus metus trunkančios savo karjeros rezultatus.

LeBronas Jamesas pridėjo 31 tašką, 7 atkovotus kamuolius ir 7 rezultatyvius perdavimus, o puolėjų dueto vedama „Cavs“ 112:90 pranoko svečius iš Detroito. „Pistons“ išvykoje paskutinį kartą laimėjo sausio 10-ąją.

„Pamirškite taškus, jo energija, kova dėl kamuolių ir pasiaukojimas išsprendė rungtynių likimą. Jis rungtyniauja labai solidžiai. Nance'as yra labai talentingas vyrukas, kurio lubos yra labai aukštai“, – varžovą gyrė Blake'as Griffinas.

TĖVAS IR SŪNUS. Larry Nance'as vyresnysis atstovaudamas „Cavaliers“ ekipai 20 taškų ribą yra pasiekęs 149 kartus. Nance'ai tapo penktąją tėvo ir sūnaus pora NBA lygoje, kuriems pavyko atstovaujant tam pačiam klubui bent po kartą pelnyti po 20 taškų.

Be Nance'ų tai dar yra padarę Docas ir Austinas Riversai („Clippers“), Rickas ir Jonas Barry („Rockets“), Ernie ir Kiki Vandeweghe'ai („Knicks“) bei Geraldas ir Geraldas Hendersonai („76ers“).

DOMINUOJANTIS. Majamio „Heat“ namuose 125:103 nepasigailėjo Fynikso „Suns“ bei tvirtai žygiuoja 8-oje Rytų konferencijos vietoje. Nuo 9-oje pozicijoje esančios „Pistons“ ją dabar skiria 5 pralaimėjimai, o iki reguliaraus sezono pabaigos liko 18 mačų. Šiąnakt pagrindiniu „Heat“ pergalės kalviu tapo aukštaūgis Hassanas Whiteside'as, sukratęs 24 taškus, atkovojęs 14 kamuolių bei surinkęs 39 naudingumo balus.

„Jis aikštelėje padarė viską, – komandos draugu džiaugėsi Dwyane'as Wade'as. – Pasakiau jam, kad tai geriausios jo rungtynės, nuo to laiko, kol manęs nebuvo Majamyje. Tai nebus kiekvieną vakarą, tačiau Hassanas mums leidžia laimėti daugybę mačų.“

Tai buvo 18-oji Majamio komandos pergalės prieš „Suns“ per pastarąsias 20 rungtynių. Po šio pralaimėjimo Fynikso klubas nebeturi teorinių galimybių prasmukti į atkrintamąsias varžybas.

BE LYDERIO. Bostono „Celtics“ šiąnakt žaidė be kelio skausmų kamuojamo Kyrie Irvingo, tačiau tai nesutrukdė Čikagoje pasiekti lengvą pergalę 105:89. Brado Stevenso auklėtiniai trečiajame ketvirtyje buvo pasiekę rekordinę 36 taškų persvarą. Tai buvo jau 14-oji „Bulls“ nesėkmė per pastaruosius 17 susitikimų.

„Dėl to negali būti jokių pasiteisinimų“, – po pralaimėjimo sakė Zachas LaVine'as, pataikęs vos 1 metimą iš 11.

PASKENDO. Memfio „Grizzlies“ pamiršo pergalių skonį. Marco Gasolio atstovaujama ekipa 98:100 nusileido brolio komandai – San Antonijaus „Spurs“. Tai buvo jau 14-oji „Grizzlies“ nesėkmė iš eilės.

Šios pergalės „Spurs“ ekipai labai reikėjo, nes kiti trys Teksaso komandos susitikimai vyks su „Warriors“, „Thunder“ ir „Rockets“. Greggo Popovichaus auklėtiniai iki šio mačo buvo pralaimėję 8 iš 10 žaistų rungtynių bei dabar yra nukritę iki 6-osios Vakarų konferencijos vietos. Tai iškėlė grėsmę San Antonijaus ekipai pirmą kartą per 21 metus praleisti atkrintamąsias varžybas.

IŠSKIRTINIAI. Šios nakties dvikovoje visi 10 Memfio krepšininkų buvo pašaukti antruose naujokų biržos ratuose. Tai pirmas kartas nuo 2010-ųjų, kuomet NBA komanda rungtynėse nesirėmė nė vienu pirmajame naujokų biržos rate pakviestu krepšininku.

BROLIŠKA AKISTATA. Prieš dvikovą krepšinio aikštelėje broliai Gasoliai metė vienas kitam iššūkį dartuose, o pergalę iškovojo Pau, lemiamą metimą pataikęs į viduriuką.

„Jis turėjo namų aikštės pranašumą, – juokdamasis sakė Marcas. – Pau nuolat žaidžia šį žaidimą. Aš turiu du vaikus ir neturiu laiko žaisti dartais, o jis neturi vaikų. Ir Pau dar mėgsta sukčiauti, jis man duoda sunkesnes strėlytes.“

PRANCŪZAI. Tos pačios kartos 25-erių prancūzai Rudy Gobertas ir Evanas Fournier šiąnakt susikirto aikštelėje Jutoje, kur vietos „Jazz“ šventė pergalę 94:80. 216 cm ūgio milžinas iš Prancūzijos pranoko savo tautietį: Gobertas pelnė 21 tašką ir atkovojo 17 kamuolių, tuo metu Fournier sukrapštė 12 taškų. Visgi prieš dešimtmetį kur kas talentingesniu buvo laikomas Fournier.

„Evanas yra vienas geriausių mano draugų, kuris visada labai trokšta laimėti“, – sakė Gobertas.

NAUJOKAS. Jutos ekipos naujokas Donovanas Mitchellas vos nesukūrė vieno gražiausių šio sezono NBA epizodų. Gynėjas grakščiai prasimetė kamuolį tarp dviejų „Magic“ gynėjų ir vos nesugrūdo jo per Jonathoną Simmonsą.

ŽUDIKAS. Po trijų ketvirčių Portlando „Trail Blazers“ turėjo 7 taškų deficitą (80:73), tačiau lemiamas kėlinys priklausė Damianui Lillardui. Įžaidėjas per ketvirtąjį ketvirtį pelnė 19 iš savo 39 taškų, tarp kurių buvo 4 tolimų metimų serija. Lemiamoje dvikovos atkarpoje Lillardas pelnė 15 Portlando ekipos taškų iš eilės. Tai buvo 15-oji paeiliui „Blazers“ pergalė prieš „Lakers“.

Daugiau naujienų apie NBA rasite paspaudę čia.

NBA statistinius lyderius rasite paspaudę čia.

Visi praėjusios nakties rezultatai:

Dienos rekordai:

Gražiausių epizodų dešimtukas:

Dienos akimirka:

Įspūdingas Pau Gasolio blokas Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

Artėjančios nakties tvarkaraštis: