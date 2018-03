16-oji iš eilės: „Rockets“ triumfavo ir Oklahomoje

kasioguru

raketos is tiesu puolime nesveikai geri - turi ir geriausia prasiverzimu meistra, ir is toli yra geriausi snaiperiai, ir baudos aikstelej auksti solidziai atrodo. puolimo ivairove jie lenkia GS be kalbu. tik gynyboj dar nespindi, bet ir nera tokia kiauri, kaip anksciau. sianakt ir po 2 dienu bus sunkios varzybos isvykose. jei sugebes abi laimet, daug sansu, kad sezona baigs pirmoj vietoj.